Cum a ajuns Costel Orac la Dinamo: “Eu ţineam cu FC Argeş, pentru Dobrin!”

Costel Orac este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria lui Dinamo, de numele său legându-se cele mai impresionante rezultate din istoria clubului din Ștefan cel Mare. Fostul internațional a povestit cum a decurs mutarea în „Groapă”.

ADVERTISEMENT

Costel Orac, detalii despre modul în care a ajuns la Dinamo

În cadrul , noua emisiune marca FANATIK, Costel Orac a povestit că după ce a retrogradat cu FCM Galați din prima ligă. În ciuda faptului că și Jiul Petroșani era pe urma sa, fostul atacant a decis, cu toate că părinții doreau să meargă la facultate, să semneze cu formația din Ștefan cel Mare. Legenda „câinilor” a mărturisit că totul a fost întâmplător, iar un rol decisiv l-a avut Bumbescu, acesta vorbind înainte de mutare cu colonelul Anghel Vasile.

„(n.r. – Unde a apărut filonul de dinamovist pentru Costel Orac?) A fost întâmplător! În perioada aia, când eram un copil de 16 ani, țineam cu FC Argeș. Țineam cu FC Argeș pentru Dobrin. Filonul a apărut în momentul în care, după ce am retrogradat cu FCM Galați, am fost convocat în echipa națională de tineret. Acolo era o Balcaniadă în Grecia, am fost convocat cu Nicușor Vlad, care era tot gălățean.

ADVERTISEMENT

Am ajuns în cantonament, în București, Bumbescu, care era și el în lot, mi-a spus că vrea să stea de vorbă cu noi colonelul Anghel Vasile, ca să ne convingă să venim la Dinamo. Bumbescu ne-a spus prima oară. Bumbescu fusese la Galați, era la Dinamo și era informat de Anghel Vasile. I-au spus să ne țină ascuns, ca nu cumva să semnăm cu alții.

„Decizia de a semna cu Dinamo mi-a aparținut, nu m-am lăsat influențat de părinți”

A venit colonelul Anghel Vasile, ne-a spus că vor să ne ia. Eu și Nicușor Vlad i-am spus că mai e un junior foarte bun la Galați, era vorba de Majearu. A zis că ‘Știm, doar că deja și-au pus Galațiul în cap și dacă îl mai luăm și pe el…’. A ajuns Majearu la Steaua în același an, iar noi la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Am plecat în turneu, i-am spus că ne mai gândim. Am stat vreo 2 săptămâni la Balcaniadă, iar la întoarcere eram deja hotărâți că vom accepta și vom merge la Dinamo. Am zis că sunt, în principiu, de acord, doar că trebuie să vorbesc și cu părinții. Până la urmă, decizia mi-a aparținut, nu m-am lăsat influențat de părinți.

ADVERTISEMENT

În același timp aveam și o ofertă de la Jiul Petroșani, acolo puteam merge la facultate eu și soția, iar asta îi interesa mai mult pe părinți, să facem facultate. Tata mi-a spus ‘bine, te duci la Dinamo, dar știi că acolo e Vrânceanu? El e extrema stângă a echipei naționale’. Am spus ‘dacă nu joc în fața lui Vrânceanu, înseamnă că nu am valoare și mă întorc la Galați’”, a declarat Costel orac la „FANATIK Dinamo”.

ADVERTISEMENT