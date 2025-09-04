Cum a ajuns Cristi Borcea să aibă afaceri de succes. Soția sa, Valentina Pelinel, a spus adevărul

Cristi Borcea a construit un imperiu, având o avere estimată la aproape 90 de milioane de euro. Soția sa, Valentina Pelinel, a dezvăluit cum a ajuns președintele executiv al clubului Dinamo București să aibă .

Ce a făcut Cristi Borcea să aibă afaceri de milioane

Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează o familie frumoasă și discretă. Fostul acționar al clubului Dinamo București este un om de afaceri extrem de implicat, puțini amintindu-și cum a început să facă bani.

Într-un interviu acordat recent, frumoasa blondină a spus ce a făcut partenerul de viață pentru a-și avea un nume important în lumea business. Modelul a mărturisit că milionarul român este o persoană vulcanică.

De asemenea, vedeta a subliniat faptul că omul de afaceri se consumă enorm atunci când începe un proiect. Stresul este un element peste care nu poate trece ușor, făcând parte din existența soțului său, în vârstă de 55 de ani.

„Vulcanul e Cristi, normal. E bărbat și e expus la un nivel de stres deloc ușor de gestionat datorită afacerilor pe care le conduce, dar și datorită responsabilității pe care o poartă pentru numeroasa noastră familie.

Cristi e vulcanic. Eu sunt cea care știe să liniștească lucrurile și să readucă echilibrul. Așa facem o echipă bună!”, a declarat Valentina Pelinel despre Cristi Borcea, pentru publicația .

Primele afaceri ale lui Cristi Borcea

Cristi Borcea a început de jos, la doar 15 ani făcea bani datorită casetelor cu filme pe care le împrumuta contra costa vecinilor din bloc. Primul său loc de muncă a avut legătură cu un centru de butelii. În această afacere lucra ca și gestionar.

Meseria de gestionar i-a dat posibilitatea să învețe și să evolueze mai apoi în comerțul de bișniță. Obișnuia să cumpere de la Alba Iulia încălțăminte, textile, obiecte decorative și cafea. Toate produsele erau apoi vândute în standuri improvizate în diferite piețe din București.

Începând cu anii ’90 fostul acționar de la Dinamo a dezvoltat o afacere diversificată în GPL, propan, petrol și gaze. Compania are mii de angajați, fiind una stabilă și care îi aduce venituri considerabile afaceristului.

În altă ordine de idei, a ocupat poziția de director de marketing la Dinamo București, unde inițial a fost șofer pentru Cornel Dinu. Într-un final a fost numit președinte de club, fiind unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri.

Cristi Borcea și domeniul imobiliar

Soțul frumoasei Valentina Pelinel face bani din imobiliare, business pe care a început să-l dezvolte în anul 2019. Afaceristul a ridicat un ansamblu imobiliar cu peste 100 de apartamente, în zona de nord a Bucureștiului.

În plus, Cristi Borcea a construit blocuri pe terenul fostei baze sportiv-recreative Tei-Toboc. La un moment dat, a dezvăluit că a achiziționat patru apartamente în Dubai. Trei dintre ele au fost date spre închiriat. Afaceristul a investit o sumă uriașă.

A plătit 6 milioane de euro, în urmă cu 3 ani. Vedeta a cumpărat imobilele prin intermediul unui antreprenor român. Se așteapta ca prețul de achiziție să se dubleze, însă a realizat că acum nici banii pe care i-a dat pe ele nu îi mai scoate.

„Am luat trei pentru închiriat și ziceau că e marjă de profit de 10-15%, dar își rămân 2%. Nu e ca în București. E vrăjeală… Eu nu mai iau banii pe care i-am dat acum trei ani. Piața imobiliară va avea un recul.

Acum metrul pătrat e în jur de 1700-1800 de euro, media. De exemplu noi vindem și cu 1250, ieftin. Dar media e acolo. Eu zic că încă e un domeniu din care se vor face bani. Nu ceea ce a fost.

Va fi o marjă între 3 și 7%”, a declarat Cristi Borcea în urmă cu puțin timp, conform . Cu această ocazie, afaceristul a mărturisit că îi place să-și petreacă timpul în Abu Dhabi, deși are mai multe apartamente în Dubai.