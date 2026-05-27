Cum a ajuns Crystal Palace să joace finala Conference League. Povestea incredibilă a clubului „retrogradat” de UEFA din Europa League

Crystal Palace este la cel mai important sezon european din istoria de 120 de ani a clubului. Echipa lui Oliver Glasner a ajuns până în , deși, inițial, trebuia să joace în Europa League. Crystal Palace a câștigat FA Cup sezonul trecut și și-a asigurat pe teren calificarea în UEL, dar a fost „retrogradată” de UEFA în a treia competiție continentală din cauza regulamentului privind multi-club ownership.

Finalista Conference League, Crystal Palace, a fost exclusă din Europa League

Sezonul 2024-2025 a fost unul istoric pentru Crystal Palace. Gruparea londoneză a câștigat Cupa Angliei, primul mare trofeu din istoria clubului, după ce a învins-o cu 1-0 pe Manchester City. Potrivit regulamentului UEFA, câștigătoarea FA Cup se califică direct în Europa League. Astfel, Palace a obținut pe teren participarea în a doua competiție continentală. Bucuria „vulturilor” a durat însă puțin. Forul continentală a analizat structura de acționariat a clubului de pe Selhurst Park și a sesizat un conflict cu regulile privind proprietatea multiplă asupra cluburilor.

Afaceristul american John Textor deținea acțiuni importante atât la Crystal Palace, cât și la Olympique Lyon. Problema era că și Lyon se calificase în Europa League. Regulamentele UEFA interzic două cluburi aflate sub aceeași influență să evolueze în aceeași competiție europeană. UEFA a hotărât că francezii au prioritate, iar Crystal Palace a fost „retrogradtă” în Conference League.

De ce Lyon i-a luat fața lui Crystal Palace

Crystal Palace a încercat să rezolve problema prin vânzarea acțiunilor lui Textor, doar că mutarea a venit prea târziu. UEFA avea stabilit un termen limită până la care cluburile trebuiau să demonstreze că nu există un conflict de interese între acționari. Englezii nu au reușit să finalizeze restructurarea până la deadline-ul, care era 1 martie 2025. În plus, forul condus de Alexander Ceferin a hotărât că Lyon are prioritate deoarece clubul francez a obținut calificarea prin clasarea în Ligue 1, iar Crystal Palace a venit din postura de câștigătoare a Cupei Angliei.

Situația a devenit mai complicată și pentru că Lyon a trecut printr-o criză financiară imensă și chiar a riscat retrogradarea în Ligue 2. Din acest moiv, UEFA a amânat la un moment dat verdictul final în cazul Crystal Palace tocmai pentru a vedea dacă francezii vor mai avea drept de joc în cupele europene. Dacă Lyon ar fi fost retrogradată, atunci londonezii ar fi rămas să joace în Europa League.

Crystal Palace a atacat decizia la TAS

Crystal Palace, care a vândut participația de aproximativ 43% a lui John Textor către Woody Johnson, proprietarul lui New York Jets, nu a acceptat verdictul UEFA. Londonezii au mers la TAS, dar apelul a fost respins, astfel că Palace a rămas oficial în Conference League. Tot răul spre bine, deoarece englezii au ajuns până în finală și se vor lupta pentru trofeu

Ce se întâmplă dacă Palace câștigă Conference League

Crystal Palace a terminat pe locul 15 în Premier League, dar paradoxal, poate ajunge în Europa League, competiția din care a fost exclusă, dacă ia trofeul Conference League. Conform regulamentului UEFA, echipa care câștigă Conference League primește automat loc în sezonul viitor de Europa League.

„Vreau să câștigăm acest trofeu și să revenim în Europa League, competiția în care cred că ar trebui să fim. Poate că această situație ne-a oferit un plus de motivație și energie în această competiție”, a declarat Oliver Glasner, înainte de Crystal Palace – Rayo Vallecano.

Astfel, dacă vor câștiga Conference League, englezii vor fi siguri de prezența în sezonul următor de Europa League. Cum structura acționariatului nu mai încalcă regulamentele UEFA, Crystal Palace va putea participa fără probleme în cea de-a doua competiție continentală. Clubul de pe Selhurst Park are ocazia să transforme cea mai mare controversă europeană a sezonului într-un final perfect: exclusă din Europa League, dar revenită acolo prin câștigarea competiției în care a fost trimisă să joace.