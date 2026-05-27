Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Cum a ajuns Crystal Palace să joace finala Conference League. Povestea incredibilă a clubului „retrogradat” de UEFA din Europa League

Motivul incredibil pentru care Crystal Palace a ajuns să joace finala Conference League. Inițial, londonezii trebuiau să participe în Europa League, dar au fost „retrogradați” de UEFA
Cristian Măciucă
27.05.2026 | 15:15
Cum a ajuns Crystal Palace sa joace finala Conference League Povestea incredibila a clubului retrogradat de UEFA din Europa League
SPECIAL FANATIK
Cum a ajuns Crystal Palace să joace finala Conference League. Povestea incredibilă a clubului „retrogradat” de UEFA din Europa League. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Crystal Palace este la cel mai important sezon european din istoria de 120 de ani a clubului. Echipa lui Oliver Glasner a ajuns până în finala Conference League, deși, inițial, trebuia să joace în Europa League. Crystal Palace a câștigat FA Cup sezonul trecut și și-a asigurat pe teren calificarea în UEL, dar a fost „retrogradată” de UEFA în a treia competiție continentală din cauza regulamentului privind multi-club ownership.

Finalista Conference League, Crystal Palace, a fost exclusă din Europa League

Sezonul 2024-2025 a fost unul istoric pentru Crystal Palace. Gruparea londoneză a câștigat Cupa Angliei, primul mare trofeu din istoria clubului, după ce a învins-o cu 1-0 pe Manchester City. Potrivit regulamentului UEFA, câștigătoarea FA Cup se califică direct în Europa League.  Astfel, Palace a obținut pe teren participarea în a doua competiție continentală. Bucuria „vulturilor” a durat însă puțin. Forul continentală a analizat structura de acționariat a clubului de pe Selhurst Park și a sesizat un conflict cu regulile privind proprietatea multiplă asupra cluburilor.

ADVERTISEMENT

Afaceristul american John Textor deținea acțiuni importante atât la Crystal Palace, cât și la Olympique Lyon. Problema era că și Lyon se calificase în Europa League. Regulamentele UEFA interzic două cluburi aflate sub aceeași influență să evolueze în aceeași competiție europeană. UEFA a hotărât că francezii au prioritate, iar Crystal Palace a fost „retrogradtă” în Conference League.

De ce Lyon i-a luat fața lui Crystal Palace

Crystal Palace a încercat să rezolve problema prin vânzarea acțiunilor lui Textor, doar că mutarea a venit prea târziu. UEFA avea stabilit un termen limită până la care cluburile trebuiau să demonstreze că nu există un conflict de interese între acționari. Englezii nu au reușit să finalizeze restructurarea până la deadline-ul, care era 1 martie 2025. În plus, forul condus de Alexander Ceferin a hotărât că Lyon are prioritate deoarece clubul francez a obținut calificarea prin clasarea în Ligue 1, iar Crystal Palace a venit din postura de câștigătoare a Cupei Angliei.

ADVERTISEMENT
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
Digi24.ro
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon

Situația a devenit mai complicată și pentru că Lyon a trecut printr-o criză financiară imensă și chiar a riscat retrogradarea în Ligue 2. Din acest moiv, UEFA a amânat la un moment dat verdictul final în cazul Crystal Palace tocmai pentru a vedea dacă francezii vor mai avea drept de joc în cupele europene. Dacă Lyon ar fi fost retrogradată, atunci londonezii ar fi rămas să joace în Europa League.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros

Crystal Palace a atacat decizia la TAS

Crystal Palace, care a vândut participația de aproximativ 43% a lui John Textor către Woody Johnson, proprietarul lui New York Jets, nu a acceptat verdictul UEFA. Londonezii au mers la TAS, dar apelul a fost respins, astfel că Palace a rămas oficial în Conference League. Tot răul spre bine, deoarece englezii au ajuns până în finală și se vor lupta pentru trofeu cu Rayo Vallecano, miercuri, 27 mai, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă dacă Palace câștigă Conference League

Crystal Palace a terminat pe locul 15 în Premier League, dar paradoxal, poate ajunge în Europa League, competiția din care a fost exclusă, dacă ia trofeul Conference League. Conform regulamentului UEFA, echipa care câștigă Conference League primește automat loc în sezonul viitor de Europa League.

„Vreau să câștigăm acest trofeu și să revenim în Europa League, competiția în care cred că ar trebui să fim. Poate că această situație ne-a oferit un plus de motivație și energie în această competiție”, a declarat Oliver Glasner, înainte de Crystal Palace – Rayo Vallecano.

ADVERTISEMENT

Astfel, dacă vor câștiga Conference League, englezii vor fi siguri de prezența în sezonul următor de Europa League. Cum structura acționariatului nu mai încalcă regulamentele UEFA, Crystal Palace va putea participa fără probleme în cea de-a doua competiție continentală. Clubul de pe Selhurst Park are ocazia să transforme cea mai mare controversă europeană a sezonului într-un final perfect: exclusă din Europa League, dar revenită acolo prin câștigarea competiției în care a fost trimisă să joace.

  • 4 este locul pe care a terminat Lyon în Ligue 1 și va juca în preliminariile Champions League
  • 45.228 de locuri este capacitatea Red Bull Arena, stadionul pe care se va juca finala Conference League
Crystal Palace – Rayo Vallecano, LIVE în finala UEFA Conference League. Câți bani...
Fanatik
Crystal Palace – Rayo Vallecano, LIVE în finala UEFA Conference League. Câți bani va primi câștigătoarea trofeului
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul...
Fanatik
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Andrei Nicolescu, look nou pentru barajul Dinamo – FCSB. Ochelari personalizați în culorile...
Fanatik
Andrei Nicolescu, look nou pentru barajul Dinamo – FCSB. Ochelari personalizați în culorile clubului. Foto exclusiv
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Ion Țiriac, mai tare decât Roger Federer și Rafael Nadal. Ce au descoperit...
iamsport.ro
Ion Țiriac, mai tare decât Roger Federer și Rafael Nadal. Ce au descoperit americanii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!