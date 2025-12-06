Cum a ajuns Dan Petrescu să o dea în judecată pe Rapid. Ce legătură are CFR Cluj cu speța

ADVERTISEMENT

Au trecut mai bine de 20 de ani de la scurta aventură a lui Dan Petrescu pe banca tehnică a Rapidului, iar cele două părți au ajuns în sala de judecată. Nu este un litigiu din acea perioadă, ci ceva mult mai recent.

Clubul Rapid a fost chemat în judecată de Dan Petrescu, fostul antrenor de la CFR Cluj

Mai exact, Dan Petrescu și CFR Cluj au reclamat clubul giuleștean la Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL) pentru o datorie de 120.000 de euro, care ar fi trebuit să ajungă la tehnicianul în vârstă de 57 de ani.

Conform , Petrescu a împrumutat gruparea din Gruia cu 120.000 de euro pentru a putea face deplasarea în Suedia, la meciul tur cu Hacken, din prima manșă a play-off-ului Conference League.

Cum ardelenii aveau de încasat aceeași sumă de la Rapid pentru transferul lui Kader Keita, șefii din Gruia s-au înțeles pe giuleștenii ca aceștia să trimită banii direct în contul lui Dan Petrescu și astfel ambele situații să se încheie cu bine. Termenul de plată era 31 august, însă Rapid nu a achitat suma și Dan Petrescu a decis să apeleze la comisii pentru a-și încasa banii.

Ce a decis Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor

Speța a ajuns pe masa Comisiei Naționale de Soluționare a Litigiilor, care a judecat cazul în ședința de joi, 4 decembrie. Însă, deocamdată nu s-a luat nicio decizie, CNSL acordând un nou termen.

”DOSAR NR. 954/CL/2025: FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA & PETRESCU DAN VASILE VS. FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA: Acordă termen la data de 18.12.2025”, a anunțat Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor.

Dan Petrescu a demisionat după umilința cu Hacken

Ca o ironie a sorții, Dan Petrescu de la CFR Cluj, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la acel moment, chiar după înfrângerea umilitoare din partida cu Hacken, scor 2-7, la care a împrumut clubul din Gruia cu bani pentru a face deplasarea în Suedia.

Imediat după acel joc din play-off-ul Conference League, patronul Neluțu Varga a aflat de la FANATIK despre hotărârea antrenorului de a pleca de la cârma echipei și a precizat că .

”Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține. El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme”, a declarat Varga.