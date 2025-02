Calendarul sexy care a bulversat România, în urmă cu 30 de ani. Daniela Gyorfi: ”Degeaba m-au criticat, sunt o deschizătoare de drumuri”

Daniela Gyorfi a avut de îndurat tot felul de critici de-a lungul carierei sale, mai ales la începuturi. Întotdeauna o femeie îndrăzneață și asumată, interpreta de muzică de petrecere a avut de suferit, în anii 1990, pentru aparițiile sale considerate vulgare, iar astăzi de-a dreptul banale.

Daniela Gyorfi, despre criticile primite de-a lungul timpului

La un moment dat, complet lipsită de inhibiții, Daniela Gyorfi ”a dat foc” țării cu pozele extrem de sexy dintr-un calendar, cel al anului 1995. Vedeta și-a auzit tot felul de vorbe, fiind arătată cu degetul.

Astăzi, însă, a poza în costum de baie sau lenjerie intimă e ceva atât de banal, încât multe celebrități de la noi abia mai pun poze cu ele complet îmbrăcate. În opinia lui Gyorfi, întotdeauna au existat standarde diferite de frumusețe și e normal ca oamenii să se deschidă la minte odată cu trecerea timpului.

Artista, despre tiparele frumuseții: „Nu poți să spui că dacă nu ai 90/60/90 sau dacă nu ai 20 de ani, ești pa”

„Nu pot să spun decât că este firesc și normal ca lucrurile sau gusturile să se schimbe. Dintotdeauna au fost diferite, pentru că totul a evoluat de-a lungul timpului, nu numai de la mine. Acum aproape 100 de ani erau niște gusturi, de la Miss, dacă te uiți la ele, până la orice.

Astăzi este clar că sunt alte standarde. Plus că, de ceva vreme poți să te operezi, să-ți faci anumite ajustări. Nu este nimic greșit în asta. Fiecare an, epocă, are un anumit tipar, dacă vrei așa. Deși, cred că în ziua de astăzi nu mai există tipare. Adică dacă comparăm anii 60, cu anii 90, când au fost modelele Cindy Crawford, Naomi și așa mai departe, e clar că erau un pic plinuțe, erau alte standarde. În 1990 era altceva.

Acum se ține cont, și cred că bine se face, de propria frumusețe. Oricare dintre noi nu putem fi un tipar. Adică nu poți să spui că, dacă nu ai 90/60/90 sau dacă nu ai 20 de ani, ești pa. Fetele din ziua de astăzi sunt foarte frumoase, în special româncele. Suntem o țară cu oameni frumoși, care punem preț pe cum ne îmbrăcăm, cum mirosim și cum arătăm”, a declarat Daniela Gyorfi, pentru FANATIK.

Daniela Gyorfi, pusă la zid după ce a pozat sexy într-un calendar, în 1995: „Nu este ușor într-o astfel de industrie”

Apoi, cântăreața a împărtășit cu noi calendarul pentru care a fost atât de hulită, adresându-i-se cuvinte care nu pot fi reproduse, unele extrem de jignitoare. A suferit, a ridicat capul sus și a mers mai departe, urmându-și visul de a cânta.

„Hai că-ți trimit acum un calendar din ’95 cu mine, să înțelegi cât de asumată am fost în viață… Eu, ținând cont de unde am plecat și unde am ajuns, îi mulțumesc lui Dumnezeu și mamei mele, zi de zi, dacă vrei să mă crezi. Dacă nu ai nimic, apreciezi. Eu sunt de 34 de ani în lumea asta (industria muzicală, n.r.).

Nu este ușor într-astfel de industrie. E greu peste tot, așa a fost dintotdeauna. Lumea a evoluat. Ce aveam eu în clasa a șaptea și ce au copiii din ziua de azi… Toți au telefoane, au acces la internet și tot felul de lucruri pe care noi nu le aveam, de care nici nu știam”, ne-a mărturisit ,

„Degeaba m-au criticat, sunt deschizătoare de drumuri”

Gyorfi nu a fost pusă la zid doar pentru faptul că își afișa decolteul generos sau apărea în fuste mini, ci și pentru genul muzical pe care l-a abordat. s-au bucurat de atenția unui anumit public. În 2025, însă, sunt peste tot!

„Lumea critică și, până la urmă, ajunge să te deranjeze. Toți au spus lucruri de mine pentru că eu cânt manele. Acum sunt de părere că dacă n-ai valoare nu te invidiază lumea, nu te critică, nu te înjură. Pe undeva, degeaba m-au criticat, că până la urmă sunt deschizătoare de drumuri.

Dacă vrei, și în atitudine, dar și în ceea ce privește melodiile astea balconice de care toată lumea fugea în 2004 – 2005, iar acum nu știu cum să se plieze. Și vin și spun, mamă ce mi-am schimbat stilul. Stați liniștiți, că stilul a fost schimbat demult”, a continuat Daniela Gyorfi.

ne mai spune că oamenii caută orice motiv să îi judece pe ceilalți. În afara scenei, Gyorfi a simțit durere de fiecare dată când afla lucrurile care se ziceau despre ea, dar când a pășit în fața spectatorilor, lacrimile și freamătul au dispărut, intrându-și în rolul de artistă.

Gyorfi ”și-a auzit” vrute și nevrute în cei 34 de ani de muzică: „Dacă eram nu știu cum, n-aveam cum să rezist 18 ani într-o relație”

„Lumea te judecă dacă ești singură, că ești vagaboandă, dacă ești căsătorită, tot nu e bine. Deci lumea te judecă oricum, indiferent ce-i face. Nu poți să fii pe gustul tuturor, pe placul tuturor. Așa că trebuie, oarecum, să-ți asumi chestia asta, și nu trebuie neapărat să fii persoană publică. Dacă faci ceva, deranjezi pe cineva, te judecă oricum.

Am 34 de ani de carieră, fac anul ăsta. M-a deranjat preconcepția, adică prejudecata asta a oamenilor legat de faptul că am pozat mai dezbrăcată. M-au judecat, m-au catalogat într-un fel anume. S-au spus multe lucruri de-a lungul timpului. Nici mai știu. Mă crezi că nu mai știu? Eu sunt într-o relație cu George de 18 ani, dacă eram nu știu cum, n-aveam cum să rezist atât într-o relație. Am o familie, am avut grijă de mama. Întotdeauna am fost un om cu capul pe umeri.

În viața de toate zilele, sunt un om normal, pe care îl dor, uneori, unele lucruri. Când sunt pe scenă sunt artistă și îmi asum. Oamenii au o impresie, este firesc că nu sunt pe gustul tuturor. Doar că unele lucruri, merg la extremă. În timp, am învățat că dacă dai răspuns sau dacă te încarci cu toate astea, nu mai faci nimic, tu, ca om. Și eu am nevoie, zi de zi, să fiu un om, întâi, în primul rând, pentru mine. Am o viață și nu pot să stau să mă leg de toate nimicurile care mă judecă pe mine. Să facă ei mai bine decât mine, că nu mă deranjează”, a încheiat Daniela Gyorfi, pentru FANATIK.