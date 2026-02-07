Sport

Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo! Dezvăluirea neașteptată: „Arată caracterul acestui tânăr”

La doar 21 de ani ai săi, David Popovici este deja o legendă a sportului românesc și internațional. Cum l-a pierdut Steaua pe marele înotător, în 2021, în favoarea eternei rivale Dinamo.
Adrian Baciu
07.02.2026 | 08:15
Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo Dezvaluirea neasteptata Arata caracterul acestui tanar
EXCLUSIV FANATIK
Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
Cum a „reușit” clubul Steaua, în urmă cu cinci ani, să-l piardă pe cel mai mare înotător din istoria României, David Popovici, în favoarea eternilor rivali de la Dinamo? Despre acest subiect a vorbit Lucian Bode, fostul ministru de interne.

Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo

Invitat special marți la emisiunea „FANATIK Dinamo”, fostul șef al Ministerului Afacerilor Interne a vorbit mult și despre viitor, mai exact despre investițiile în centrele de copii și juniori ale clubului din Ștefan cel Mare.

Lucian Bode a povestit despre un moment cheie în această zonă, mai exact de ceva ce s-a petrecut în anul 2021. Atunci, clubul Dinamo i-a propus ministrului un proiect de înființare a Academiei de Înot, cu tatăl lui David Popovici pe post de coordonator. Fostul ministru liberal al afacerilor interne dezvăluie faptul că acela a fost momentul în care a începutul totul, mai exact drumul lui David Popovici la Dinamo.

„În 2021, atunci, conducerea clubului mi-a propus un proiect interesant. Era cunoscut David Popovici ca un… era la început de drum, era un junior cu performanță la nivel internațional. Clubul mi-a propus un proiect de înființare a Academiei de Înot, de numire a domnului Popovici, tatăl lui David Popovici, al marelui nostru campion, ca și coordonator a acestei academii.

Decizia lui David Popovici care l-a impresionat pe Lucian Bode: „Asta arată caracterul acestui tânăr”

Contractul semnat în 2021 de David Popovici cu Dinamo, după venirea de la Steaua, a expirat în 2025. Deși avea sute de oferte de la cluburi din alte țări, Popovici a ales să continue alături de clubul din Ștefan cel Mare.

„Și ce este foarte important: după ce și-a încheiat primul contract cu Dinamo, a ales să rămână în România, a ales să continue cu Dinamo, deși avea sute de oferte la nivel mondial. Asta arată caracterul acestui om, acestui tânăr.

(n.r. când s-a renegociat cu David Popovici?) Cred că anul trecut (n.r. în 2025), înainte de Olimpiadă. Un om de un caracter mai rar văzut, de o modestie, de un bun simț și de o analiză chirurgicală a realității cotidiene, cum rar am mai văzut. Eu am avut ocazia să mă întâlnesc de foarte multe ori cu el”, a spus Bode.

Cum comentează Bode trecerea lui Popovici de la Steaua la Dinamo: ”Nicolae Ciucă, ministrul Apărării de atunci, n-a vorbit un an cu mine”

Lucian Bode s-a ferit din a vorbi foarte mult despre acest „transfer” delicat al lui David Popovici din curtea celor de la Steaua la Dinamo. Fostul șef al MAI s-a rezumat la a spune că fostul său șef de partid și de Guvern, Nicolae Ciucă, nu a mai vorbit cu el un an din cauza acestei mutări.

„(n.r. Orice fan dinamovist e super fericit că David Popovici a venit de la Steaua) Nu mai comentez. Fostul ministru al apărării de atunci n-a vorbit un an de zile cu mine pe acest subiect. Domnul Nicolae Ciucă”, a spus Bode, la „FANATIK Dinamo”.

Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo! Dezvăluirile lui Lucian Bode: ”Ministrul Apărării n-a vorbit un an cu mine”. Exclusiv

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
