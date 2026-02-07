Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo! Dezvăluirea neașteptată: „Arată caracterul acestui tânăr”

Cum a „reușit” clubul Steaua, în urmă cu cinci ani, să-l piardă pe cel mai mare înotător din istoria României, David Popovici, în favoarea eternilor rivali de la Dinamo? Despre acest subiect a vorbit Lucian Bode, fostul ministru de interne.
Invitat special marți la emisiunea „FANATIK Dinamo”, fostul șef al Ministerului Afacerilor Interne a vorbit mult și despre viitor, mai exact despre investițiile în centrele de copii și juniori ale clubului din Ștefan cel Mare.
Lucian Bode a povestit despre un moment cheie în această zonă, mai exact de ceva ce s-a petrecut în anul 2021. Atunci, clubul Dinamo i-a propus ministrului un proiect de înființare a Academiei de Înot, cu tatăl lui David Popovici pe post de coordonator. Fostul ministru liberal al afacerilor interne dezvăluie faptul că acela a fost momentul în care a începutul totul, mai exact drumul lui David Popovici la Dinamo.
„În 2021, atunci, conducerea clubului mi-a propus un proiect interesant. Era cunoscut David Popovici ca un… era la început de drum, era un junior cu performanță la nivel internațional. Clubul mi-a propus un proiect de înființare a Academiei de Înot, de numire a domnului Popovici, tatăl lui David Popovici, al marelui nostru campion, ca și coordonator a acestei academii.
Și de aici a început totul. Sunt bucuros că am fost parte a acestui proiect. Chiar la Gala Clubului Dinamo din 18 decembrie anul trecut am avut plăcerea să-l reîntâlnesc și pe David și pe tatăl lui. Tatăl lui mi-a mărturisit că e bucuros că atunci a început marele proiect și-a amintit de acel moment. Iată că astăzi vorbim de un mare, mare campion mondial, olimpic, european. Avea 17 ani în 2021”, spune Lucian Bode.
Contractul semnat în 2021 de David Popovici cu Dinamo, după venirea de la Steaua, a expirat în 2025. Deși avea sute de oferte de la cluburi din alte țări, Popovici a ales să continue alături de clubul din Ștefan cel Mare.
„Și ce este foarte important: după ce și-a încheiat primul contract cu Dinamo, a ales să rămână în România, a ales să continue cu Dinamo, deși avea sute de oferte la nivel mondial. Asta arată caracterul acestui om, acestui tânăr.
(n.r. când s-a renegociat cu David Popovici?) Cred că anul trecut (n.r. în 2025), înainte de Olimpiadă. Un om de un caracter mai rar văzut, de o modestie, de un bun simț și de o analiză chirurgicală a realității cotidiene, cum rar am mai văzut. Eu am avut ocazia să mă întâlnesc de foarte multe ori cu el”, a spus Bode.
Lucian Bode s-a ferit din a vorbi foarte mult despre acest „transfer” delicat al lui David Popovici din curtea celor de la Steaua la Dinamo. Fostul șef al MAI s-a rezumat la a spune că fostul său șef de partid și de Guvern, Nicolae Ciucă, nu a mai vorbit cu el un an din cauza acestei mutări.
„(n.r. Orice fan dinamovist e super fericit că David Popovici a venit de la Steaua) Nu mai comentez. Fostul ministru al apărării de atunci n-a vorbit un an de zile cu mine pe acest subiect. Domnul Nicolae Ciucă”, a spus Bode, la „FANATIK Dinamo”.