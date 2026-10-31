Cum a ajuns David Popovici în topul preferințelor pentru Gen Z din România. Ce alți sportivi mai iubesc tinerii

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Pentru Gen Z, idolii în materie de sport vin cel mai probabil de peste hotare. Steaua ’86 sau chiar „Generația de Aur” sunt rezultate prea îndepărtate pentru ei, iar în prezent văd doar calificări ratate și rezultate umilitoare. David Popovici rămâne acea gură de oxigen de care tinerii aveau nevoie, de aici și popularitatea imensă a „Rechinului”.

David Popovici, preferatul Generației Z! „Rechinul” are performanțe uriașe într-o perioadă în care sportul românesc e la pământ

Într-un sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda FANATIK, ca fiind cel mai bun sportiv român din istorie. Evident, aproape toți cei care l-au ales pe Rechin sunt din Gen Z. Spre exemplu, Ilie Năstase, legendă a tenisului, a primit doar 4,6 dintre voturi.

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Pentru Diana Mocanu, dublă campioană olimpică la Sydney 2000, când avea doar 16 ani, și campioană mondială la Fukuoka, un an mai târziu, poate părea frustrant să vadă popularitatea de care se bucură David Popovici. Popularitate care vine la pachet cu venituri mult peste cele pe care ea le putea accesa la începutul anilor 2000. Dar jocul nu este niciodată corect, pentru că depinde de mulți factori.

În perioada în care Diana Mocanu făcea furori la Jocurile Olimpice, fotbalul românesc era la cu totul alt nivel, iar idolii Generației X veneau mai degrabă din „Generația de Aur”, sau Steaua 86. Înotul nu a devenit neapărat sportul național al românilor. Cine a auzit de Yannick Agnel, Sun Yang, sau Tom Dean? Ei au câștigat aurul olimpic în 200 de metri la Londra 2012, Rio 2016, respectiv Tokyo 2020. Noua generație din România are nevoie de cineva care să îi învingă pe ruși, chinezi, americani… iar David Popovici este iubit pentru asta.

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Cele 7 generații în funcție de anul nașterii și specificul fiecăreia dintre ele

Pentru a înțelege exact trendul pe care sportul trebuie să se modeleze, trebuie întâi să cunoaștem generațiile și nevoile lor. Se vorbește în prezent de 6 tipologii diferite de oameni, în funcție de perioada în care sunt născuți. Avem “Silent Generation”, a celor născuți între 1928 și 1945. Generația celor care au respectat regulile fără să scoată un cuvânt, așa avea să fie caracterizată de revista Times. Apoi avem “Baby Boomers”, considerați cei din perioada 1946-1964. Este văzută ca o primă generație care a ținut să își facă vocea auzită. Baby Boomers pentru că au fost ani în care natalitatea a crescut enorm, după Al Doilea Război Mondial. Din rațiuni oarecum similare, în România avem “decrețeii”.

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Trecem la Generația X, cea a celor născuți între 1965 și 1980. Aceasta este o generație extrem de importantă, care a influențat mulți ani chiar direcția în care s-a îndreptat lumea. Este considerată prima generație care a produs oameni de afaceri în masă, prima generație care a construit averi importante. De fapt, de aici pornește totul. Această generație își pierde treptat din forța uriașă. Aceasta este ultima generație care a crescut fără Internet, iar momentul în care își va pierde influența va transforma total lumea.

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Gen Z, prima generație care nu își poate imagina viața fără Internet! Generația Alpha, cea a devoratorilor de ecrane

Avem apoi “millennial generation”, a celor născuți între 1981 și 1996, prima generație care a crescut folosindu-se de internet. Această generație este considerată una de tranziție, care a păstrat multe din valorile generațiilor anterioare, dar încă se poate adapta la cerințele următoarelor generații.

Avem apoi Gen Z, generația celor născuți între 1997 și 2012. Prima generație care nu își poate imagina viața fără Internet și, mai nou, tot ce înseamnă Inteligența Artificială. Părinții lor sunt, cel mai probabil, “millennials”, iar influența Generației X asupra lor este din ce în ce mai mică. În fine, avem generația celor născuți după 2013, considerată generația Alpha, generația celor care crește privind ecrane. Iar părinții lor, millennials, sau chiar Gen Z, nu văd nimic rău în asta. Pentru că asta și-au dorit și ei în copilărie.

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Cursele de câteva minute ale lui David Popovici, perfecte pentru Gen Z și Generația Alpha. Nu au răbdare să urmărească un meci de fotbal de la cap la coadă

Two Circles, companie britanică de marketing, specializată în conținut de sport, a remarcat într-un studiu realizat pentru „The Athletic” o transformare importantă la percepția publicului în funcție de vârstă. Millenials este văzută drept ultima generație care poate să se așeze pe canapea și să urmărească la TV un meci de fotbal din minutul 1 până în minutul 90. Ceva ce pentru Generația X sau Baby Boomers ar părea ceva absolut firesc.

Cei care conduc fotbalul fac eforturi pentru a adapta conținutul pe care îl oferă. Fie că avem intervenții VAR, reprize sparte în două, sau goluri marcate pe bandă rulantă încă din primele minute. FIFA și UEFA vor mai multă acțiune pentru a livra televiziunilor și platformelor, altfel fotbalul riscă să își piardă din statut. În prezent, mai degrabă sunt urmărite faze scurte din meciuri, care sunt distribuite pe rețelele de socializare.

Bernadette Szocs, Mihaela Cambei și Simona Radiș, exemple de sportive de excepție devenite populare și datorită impactului pe rețelele de socializare

În aceste condiții, cursele lui David Popovici sunt pachetul perfect pentru Gen Z. Intensitate maximă, totul se termină în câteva minute și cam de fiecare dată câștigă românul. Și urmează desertul. Toată acțiunea este imediat distribuită pe rețelele de socializare, tinerii se simt implicați în poveste. Și pentru ca meniul să fie complet, urmează și o declarație inspirată a Rechinului, numai bună de redistribuit pe Instagram, Facebook sau TikTok.

Bernadette Szocs, Mihaela Cambei sau Simona Radiș sunt și ele foarte apreciate de Gen Z, chiar dacă practică sporturi care nu sunte neapărat populare în România sau la nivel mondial. Sunt sportive excepționale, cu rezultate uriașe la cel mai înalt nivel. Dar și în cazul lor este vorba și despre aparițiile lor pe rețelele de socializare. Toate sunt active și au postări în care tinerii se regăsesc.

Fotbaliștii de la echipa națională încă trăiesc pe spatele Generației de Suflet creată de Edi Iordănescu, deși nu au mai livrat rezultate

La fotbal, în lipsa performanțelor, apropierea de noua generație se face din motive care rareori au legătură cu sportul. Echipa națională a reușit să atragă foarte mulți tineri în perioada cu Edi Iordănescu pe bancă. Au fost momente de inspirație pentru selecționer, atât pe teren, cu rezultatele excelente de la Euro, cât și la declarații. Tinerii au îmbrățișat imediat „Generația de Suflet” pentru că s-au simțit parte din ea. O sintagmă foarte inspirată prin care selecționerul a creat unitate între jucători și fani.

Jucători ca Andrei Rațiu, Ianis Hagi, sau Dennis Man trăiesc și în ziua de azi din popularitatea câștigată în acea perioadă. Chiar dacă au livrat foarte puțin de atunci, mai ales la nivel de echipă națională. O popularitate care a fost de multe ori întreținută și din acțiuni fără legătură cu sportul. Fie că vorbim despre părul vopsit al lui Rațiu, .