Cum a ajuns David Popovici la Dinamo: „Steaua oferise aceeaşi sumă!”

! Ionuț Popa, președintele lui CS Dinamo, a intervenit la „Fanatik Dinamo” imediat după finalul cursei de la Singapore.

David Popovici a primit aceeași ofertă de la Steaua și Dinamo! Ionuț Popa: „A fost libertatea pe care i-am pus-o în contract”

Ionuț Popa, președintele clubului alb-roșu, a intervenit la noua emisiune dedicată clubului Dinamo și a dezvăluit cum a fost convins „Rechinul” să semneze: „Bonusurile lui au fost mereu conform legislației, nu a avut nimic în plus sau în minus. Noi am ascultat proiectul și viziunea părinților, le-am oferit încredere, nu am cerut garanții pentru fiecare solicitare a lor, să spunem: ‘Da, dar mi-e frică să semnăm asta’.

Am mers pe încredere, am crezut în el. Nu a fost suma, pentru că și Steaua a oferit aceeași sumă ca noi atunci. A fost libertatea pe care noi i-am pus în contract și i-am spus că tot ce dorește să modifice în limitele legale și că avem încredere”.

Decizia a familiei a cântărit enorm în final: „Părinții au rămas impresionați de abordare și au simțit că ni-l dorim cu adevărat și că încercăm să găsim soluții pentru orice impediment apare.

Atunci s-au simțit încrezători, au avut încredere în noi și cred că a fost și o chimie între părinți și club, noi cei din conducere”, a mai spus conducătorul clubului alb-roșu.

David Popovici și familia sa, relație extraordinară cu Dinamo: „E cu sufletul aici”

Ionuț Popa a dezvăluit că există o conexiune specială între club și David Popovici: „De atunci suntem prieteni foarte buni, avem o relație foarte bună și asta cred că este cel mai important atunci când te simți ca într-o familie și nu e ceva profesional, doar sub formă de contract.

Eu cred că David e acum cu sufletul aici și familia lui la fel. Și asta îl ajută să îi ofere și o liniște pe toate planurile și să își vadă doar de antrenamente”.

după ce a intrat în finală abia cu al patrulea timp. După 100 de metri, „Rechinul” se afla pe locul al patrulea, însă forcing-ul de final a fost extraordinar și a reușit să îl învingă la „mustață” pe americanul Luke Hobson.