Cum a ajuns, de fapt, Beni în familia lui Culiță Sterp. Copilul de suflet al artistului a trăit o adevărată dramă la 4 ani

În urmă cu mai bine de doi ani Beni avea să vină în căminul familiei artistului de muzică de petrecere din Hațeg. A stat o perioadă cu oile de la stână, dar apoi a cerut să petreacă mai mult timp alături de frații lui Culiță Sterp.

Provine dintr-o familie fără condiții, unde a fost crescut alături de alți 7 frați numai de mama sa. A fost părăsit de tată la o vârstă foarte fragedă, lucru care s-a întâmplat și cu frații lui Culiță Sterp în urmă cu ani buni.

Beni, copilul „adoptat” de familia lui Culiță Sterp, dramă uriașă. Prin ce a trecut băiatul

Din păcate, a trăit o adevărată dramă la vârsta de 4 ani când a fost dus la orfelinat din cauza traiului pe care-l avea. Băiatul a precizat că a cunoscut amărăciunea când era foarte mic.

În plus, pentru că era nevoit să muncească lipsea foarte mult de la școală, Beni mărturisind fără niciun fel de rușine că a rămas repetent de două ori.

În momentul de față acesta se consideră parte din familie, este fericit și înconjurat de foarte multă dragoste. Familia lui Culiță Sterp are grijă să nu-i lipsească nimic și îl îndrumă să-și facă un drum în viață.

„Beni a zis că nu mai vrea să se ducă acasă. Noi nu știm care sunt legile, regulile, cert este că la noi se simte bine, o să înceapă școala, o să avem grijă de el în continuare”, a declarat Geta Sterp într-un vlog de pe Youtube.

„Mama Geta înseamnă pentru mine o mamă pe care nu am avut-o atâția ani. Nu am simțit pe nimeni să îmi zică un compliment frumos, numai înjurături. Nu am găsit liniștea într-o mamă.

Nu știu ce este ăla tată. Nu am văzut pe nimeni să mă ia în brațe. Pe tine te consider o sora mai mare”, a completat băiatul.

Cum a ajuns Beni în familia lui Culiță Sterp. Venea la magazin la Geta

Sora mai mică a renumitului cântăreț de petrecere, Geta Sterp, a povestit în urmă cu ceva vreme cum a ajuns Beni în familia sa. Băiatul a stat câteva zile cu berbecii pe câmp, însă a fost dus înapoi acasă, deși nu-și dorea asta.

Ulterior, a început să vină la magazinul deținut de . Copilul a fost cel care s-a oferit să le dea o mână de ajutor în gospodărie, iar de atunci nu a mai plecat deloc.

Mama Geta a ținut să precizeze că Beni nu este înfiat, ci doar a fost luat sub aripa lor protectoare. Băiatul este tratat ca un membru al familiei, dovadă că a primit o petrecere surpriză de ziua sa de naștere și un telefon mobil.