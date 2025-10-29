Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să renunțe la Steaua! Dezvăluiri în premieră

ADVERTISEMENT

Dănut Lupu, invitatul special al lui Cristi Coste la recenta ediție de FANATIK DINAMO, știe cum s-a făcut trecerea lui David Popovici de la CS Steaua la marea rivală, CS Dinamo.

Dinamo, performanță cu buget redus: „Cu 65% din bugetul Stelei, tot îi batem”

Dănuț Lupu este mândru de performanțele clubului pentru care a activat atât ca fotbalist, cât și ca oficial. Fostul mijlocaș a dezvăluit că CS Dinamo are un buget mai mic decât al marii rivale Steaua și, cu toate acestea, reușește să domine lupta directă în foarte multe discipline.

„Trebuie să recunosc că, la CS, fără ajutorul ministrului, nu poți să faci nimic. Sunt foarte multe controale sunt și foarte multe ramuri. Ceea ce totuși e îmbucurător pentru CS Dinamo e că, deși are undeva pe la 65 % – dacă nu mă înșel – din bugetul lui CS Steaua, totuși reușește cam la toate sporturile să bată”, a declarat Dănut Lupu la FANATIK DINAMO.

Transferul lui David Popovici: o mutare strategică

Una dintre cele mai importante reușite ale clubului Dinamo a fost transferul lui David Popovici de la rivală în septembrie 2021. Tânăr de mare talent la momentul respectiv, . Este campion european, mondial și olimpic la înot și, de-a lungul anilor, a stabilit mai multe recorduri în bazin.

„Am reușit, l-am luat și pe Popovici de acolo, cu toate că au un buget mult mai mare”, se mândrește Dănuț Lupu. Sportivul se afla la final de contract cu CS Steaua, iar Dinamo a profitat de această oportunitate. Ionuț Popa, președintele clubului, a avut o întâlnire decisivă cu Popovici și i-a făcut o propunere clară. Lipsa unei reacții din partea Stelei a dus la semnarea contractului cu Dinamo.

David Popovici, de la Steaua la Dinamo pentru 4.000 de euro în plus

În cadrul aceleiași emisiuni, Dănuț Lupu a dezvăluit și suma cu care a fost Dinamo nevoită să pluseze pentru a-și asigura serviciile lui David Popovici: „Cu 4.000 de euro! Noi am aflat că termină contractul cu CS Steaua. A mai avut o întâlnire Ionuț cu el. I-am făcut o propunere, avea dreptul să semneze, că era la final de contract.

Cei de la CS Steaua, dacă nu au spus nimic, a semnat și cu asta basta. Dinamo și-a asigurat unul dintre cei mai mari sportivi pe care îi are România la ora actuală. ”

David Popovici: maturitate și echilibru

Dănuț Lupu a vorbit și despre personalitatea lui David Popovici, subliniind maturitatea tânărului sportiv: „E un băiat cuminte, mie mi se pare ok. Mult mai matur față de anii pe care îi are. Își ascultă foarte mult tatăl.”

Ba mai mult, fostul mijlocaș de la Dinamo a dezvăluit cât de importantă este familia în deciziile lui David Popovici. „Aproximativ 90% din deciziile pe care le ia sunt luate împreună cu tatăl său”.

David Popovici nu a fost singura „lovitură” dată de Dinamo. Xavi Pascual a venit antrenor la handbal

În aceeași perioadă, CS Dinamo mai reușea o lovitură de proporții. Îl înregimenta pe Xavi Pascual la echipa de handbal masculin. Un adevărat tun, ținând cont de faptul că spaniolul venea de la Barcelona, una dintre forțele Europei. Și fusese selecționerul României cu câțiva ani înainte.

Și, dacă pentru transferul lui David Popovici, Dănuț Lupu i-a acordat credit lui Ionuț Popa, președintele lui Dinamo, în cazul lui Xavi Pascual a fost și el direct implicat. „Era la final de contract și, pe undeva, e marele merit și al lui Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, aducerea lui David Popovici. Cum e și meritul lui și al meu că am fost la Barcelona, de l-am adus la handbal pe Xavi Pasqual”, a mărturisit Dănuț Lupu la FANATIK DINAMO.