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În întreaga istorie a României, Gică Hagi este singurul fotbalist român care a ajuns să joace pentru Real Madrid. Edu Corlat, în vârstă de 17 ani, visează la acest lucru și, momentan, se află în locul potrivit. Fundașul României U17 a evoluat pe rând pentru mai multe grupe de juniori ale „los blancos” și speră ca, la un moment dat, să fie promovat la echipa mare a madrilenilor. Tudorel Corlat, tatăl fotbalistului, a explicat pentru FANATIK cum a ajuns fiul său la cel mai titrat club din lume.

Cum a ajuns Edu Corlat să joace pentru Real Madrid

Părinții lui Edu Corlat sunt stabiliți în străinătate, tocmai de aceea el a început fotbalul în Spania, încă de la 5 ani. El a ajuns la Getafe, acolo unde Deși este născut și crescut în Spania, „El are prieteni spanioli, dar nu are nicio legătură! A ales România, joacă pentru naționala României. Asta a ales de prima dată. Avea și altă opțiune, dar nu s-a dus. El a vrut România, eu nu am insistat foarte mult. A decis el și cred că este o decizie foarte bună.

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El de mic a jucat fotbal. Nu prea a avut jucării, doar minge de fotbal. A început de la 5 ani, a ajuns la Getafe, iar mai apoi la Real Madrid. A fost văzut de un scouter. A fost o bucurie foarte mare când a ajuns la Real Madrid. Îi era bine și la Getafe, a mai avut oferte și din altă parte, dar a ales Real Madrid. S-a adaptat foarte bine acolo. El a fost întotdeauna prieten cu toată lumea. Este un băiat foarte prietenos, nu este un copil arogant. Este destul de rezervat. Eu cred că s-a adaptat foarte, foarte bine”, a declarat Tudorel Corlat, tatăl lui Edu Corlat, în exclusivitate pentru FANATIK.

De ce mama lui Edu Corlat nu vine niciodată la meciurile fiului ei

Tudorel Corlat a explicat pentru FANATIK că nu lipsește de la niciun meci al fiului său și că încearcă să-i dea sfaturi cât mai bune, însă nu tehnice, capitol la care alege să nu se implice, fiind conștient că antrenorul juniorilor de la Real Madrid știe exact ce are de făcut. Totodată, el a povestit că nu merge la meciuri alături de soție, întrucât emoțiile pe care ea le resimte în timpul partidelor sunt mult prea intense.

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„Pentru noi nu a fost greu nimic. Dacă el se ține de treabă, pentru noi nu este greu nimic. Sunt și greutăți, dar mai multe sunt bucurii pe care ni le aduce. Am încercat să ne păstrăm oameni de rând și să nu transformăm transferul său la Real Madrid în meritul nostru. Este o satisfacție mare, dar meritul este al său. Eu sunt prezent la toate meciurile. Îi dau sfaturi și după meci, îi strâng mâna. Nu intru în detalii tehnice, nu mă bag eu peste antrenor. Eu nu pot să-l dirijez pe teren. La meciuri merg cu surorile lui, cu mai mulți prieteni. Nevasta nu prea vine. Ea este mai nervoasă și nu prea vine la meci. Trăiește prea intens, se stresează. Ea ar vrea să câștige tot. Eu îmi doresc din toată inima să ajungă la echipa cea mare, dar știm că este foarte greu”, a mai explicat Tudorel Corlat pentru FANATIK.