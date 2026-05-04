Cum a ajuns, de fapt, Hagi la Steaua. Contractul pe care l-a semnat pe când era la Sportul. Document oficial

În România, ca fotbalist, Gică Hagi, 61 de ani, a petrecut cea mai lungă perioadă a carierei sale la Sportul Studențesc. De aici, înainte de Revoluție, a ajuns la Steaua. Cum s-a petrecut acest transfer de răsunet și cum arăta contractul pe care l-a semnat „Regele” în 1987 cu deținătoarea Cupei Campionilor Europeni.

Ce s-a întâmplat în iarna lui 1986-1987, când Gică Hagi a ajuns la Steaua

În 1983, Gică Hagi s-a transferat de la Farul Constanța la Sportul Studenţesc. În prezent selecționer al echipei naționale, „Regele” avea doar 18 ani când a ajuns în Regie. A petrecut patru ani cu peste 100 de meciuri și zeci de goluri la echipa studențească. În sezonul 1986-1987, cel mai mare fotbalist român din istorie făcea pasul carierei sale: transferul la Steaua.

În emisiunea „Oldies but Goldies” de la FANATIK, și dedesubturile celei mai importante mutări de pe scena fotbalistică internă de dinainte de Revoluție. Telenovela din jurul transferului lui Hagi de la Sportul la echipa militară s-a declanșat la niciun an după Cupa Campionilor câștigată de Steaua la Sevilla cu Barcelona, în 1986.

Legenda acelor vremuri spune că au pus la cale un plan prin care căutau să aducă la club un jucător de mare valoare, care să îl înlocuiască cu brio pe fostul jucător, care devenise antrenor, însuși ”Tata Puiu”. A început astfel ”operațiunea Gică Hagi”. Totul s-a „jucat” la cel mai înalt nivel, între Nicu Ceaușescu, care controla destinele Sportului Studențesc, și fratele său Valentin, de la Steaua.

„Legenda spune că Iordănescu și Valentin Ceaușescu, după finala de la Sevilla, revăzând meciul cu Barcelona, au început să întrebe: ‘ok, aici Puiule tu ai intrat. Și i-ai dat pe ăștia cap în cap, ai liniștit meciul’. Acum tu ești antrenorul principal. Tu nu mai poți să intri, gata, s-a terminat. ‘Nu, eu nici nu mai am de gând…’ / ‘Ei, ce jucător, pe cine să aducem în locul tău?’ / ‘Păi, e unul singur, Hagi. Trebuie să-l aducem pe Hagi’. Și din momentul ăla se declanșează operațiunea Hagi. Valentin Ceaușescu cu Nicu Ceaușescu discută despre mutare”, explică Andrei Vochin momentul din 1986.

Cum arată contractul pe care l-a semnat Hagi cu Steaua, pe când era la Sportul. Document oficial

După o serie de discuții în familia Ceaușescu, între frații dictatorului, Valentin îl convinge pe Nicu să-l lase pe Hagi, momentan, pentru un singur meci la Steaua. care avea să se dispute pe 24 februarie 1987 la Monte Carlo, între campioana Europei și Dinamo Kiev.

„Se face primul contract între cele două cluburi în care se specifică foarte clar că jucătorul va merge, va face pregătirea cu Sportul Studențesc într-o perioadă, după care urmează pregătirea cu Steaua. El nu vine singur la Steaua, ci cu un antrenor al clubului Sportul Studențesc care să stea în permanență cu el acolo. Acum se face transferul respectiv. Pentru un meci. Supercupa Europei din februarie 1987. Cu Dinamo Kiev la Monte Carlo”, dezvăluie Vochin.

Ce decizie a luat Gică Hagi după primul meci jucat pentru Steaua

După euforia câștigării Supercupei Europei în tricoul Stelei, Gică Hagi ia o decizie radicală la revenirea în țara. Acesta nu mai vrea la Sportul, ci dorește continuare la cea mai importantă echipă din țară. La rândul lor, cei de la Steaua au fost la același asentiment și nu mai voiau să-i dea drumul „Regelui”.

„La întoarcere, după ce se termină, e triumf, e bucurie, se întâmplă două chestii: Steaua nu prea mai vrea să-l dea, dar nu ăsta este elementul decisiv. Elementul decisiv este dorința lui Hagi. Ca să nu se mai întoarcă. Aici (n.r. la Steaua) găsise o altă cultură fotbalistică, o altă disciplină, el care la Sportul era în boemie. Și-a dat seama că la Sportul nu putea câștiga trofee”, spune Vochin.

Lucrurile fiind deja clare, Steaua face pașii următori pentru a-și asigura definitiv serviciile lui Hagi. „Militarii” trimit la schimb 3 jucători în „Regie”. Decisivă a fost însă înțelegerea între Nicu și Valentin Ceaușescu. „Hagi vrea să rămână aici (n.r. la Steaua). Începe dialogul. Steaua este dispusă să dea la schimb vreo trei jucători, care merg acolo în final. Amiabil, neamiabil, până la urmă s-au înțeles Valentin cu Nicu. Probabil a intervenit și tatăl lor (n.r. Nicolae Ceaușescu) să le spună”, adaugă jurnalistul.