Cum a ajuns, de fapt, Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României: „Unii spun că nu sunt pregătit, dar e prima mare provocare a carierei şi voi da totul!”. Interviu exclusiv

, într-o mişcare surpriză pentru tot handbalul românesc. Preşedintele Constantin Din a fost şi el mirat de această decizie, mai ales că ea venea cu două luni înaintea Campionatului Mondial. , mutare anunţată în exclusivitate de FANATIK.

Cum a devenit Ovidiu Mihăilă selecţionerul României

Noul selecţioner al României a acordat un amplu interviu pentru publicaţia noastră în care a vorbit despre cum a fost ales ca selecţioner, de ce contractul său este doar pe 3 luni, revenirea unor handbaliste importante la echipa naţională, mesajele negative primite şi obiectivul de la Campionatul Mondial din noiembrie-decembrie:

Bună ziua. În primul rând aș vrea să ne povestiți cum ați primit propunerea de a deveni selecționer și cum s-au derulat lucrurile?

– A fost o discuţie şi mi s-a propus funcţia de selecţioner la senioare. Fiind implicat în toată această concepţie la nivelul echipei naţionale de senioare şi tineret s-a considerat că pentru acest moment este cel bine să mergem în formula asta pentru a nu bulversa pregătirea pentru competiţia importantă care urmează: Campionatul Mondial. Şi atunci a fost luată această decizie, eu am fost de acord. Nu este un moment uşor, cu siguranţă, dar trebuie să ne asumăm şi astfel de momente din viaţa noastră.

România, obiectiv ambiţios la Campionatul Mondial: locurile 1-10

Spuneaţi de momentul dificil. Care sunt cele mai mari provocări pe care le vedeţi în acest moment?

– Sunt un cumul de factori. În primul rând acest obiectiv, vorbim de locurile 1-10 la Campionatul Mondial. Un astfel de obiectiv se construieşte în timp, noi mai avem o lună şi jumătate, dar am convingerea că tot ceea ce s-a lucrat la echipa naţională de senioare până în acest moment, vorbim de modul de a aşeza lucrurile din partea domnilor Florentin Pera şi Bogdan Burcea, vor da rezultatele scontate la acest Campionat Mondial. O altă provocare este modul prin care să ajut fetele să depăşească momente grele atunci când ele vor fi, pentru a le păstra motivate înaintea şi în timpul turneului final.

V-a mirat schimbarea bruscă pe banca naţionalei?

– Da, m-a mirat şi cred că pe foarte multă lume. Dar sunt decizii care se iau în viaţă şi trebuie să le respectăm. Sunt convins că au avut motive plauzibile când au luat aceste decizii. Important este să depăşească acest moment fetele, pentru a putea ajunge la turneul final cu un nivel optim din punct de vedere mental şi fizic.

Antrenează în paralel SCM Craiova şi naţionala României

Voiam să mai clarificăm câteva aspecte. Cu cei de la Craiova cum au decurs discuţiile? Au fost de acord să vă lase şi la echipa naţională?

– Fiecare persoană are dreptul la opinie, la o părere. Am văzut foarte multe lucruri pe social media, dar eu respect pe toată lumea, aşa am fost crescut. Înainte de a lua această decizie, am solicitat o discuţie din partea FRH cu conducerea SCM Craiova pentru a da acceptul unei colaborări. Aici (n.r. la Craiova) am semnat un contract în vară şi a fost primordial, apoi această discuţie a fost în plan secund.

A fost primit acceptul, apoi am avut discuţia cu domnul preşedinte Din. Nu este uşor să mergi în două planuri, sunt şi eu adeptul unor aspecte, cum ar fi un antrenor doar pentru naţionala de senioare. Dar, acesta este momentul, trebuie să îl gestionăm cu echilibru şi să reuşim să facem în ambele planuri până când va veni un moment, eu sau cine o fi, să fie parte doar din Federaţia Română de Handbal, la naţionala de senioare.

Contract pe 3 luni cu FRH! Soarta selecţionerului depinde de CM

Contractul dumneavoastră a fost semnat până la finalul Campionatului Mondial şi apoi se va lua o decizie privind continuarea?

– Este un contract valabil până după Campionatul Mondial. Fiind o situaţie limită, am considerat că trebuie să venim, să ajutăm, să încercăm să facem cât putem mai mult. Începând cu mine, colegii mei, toată lumea de la Federaţie, trebuie să încercăm să le oferim liniştea necesară jucătoarelor, care consider că au valoarea necesară de a aborda Campionatul Mondial cu încredere. În funcţie de ceea ce se va întâmpla în această perioadă putem să aşezăm lucrurile cu încredere pentru un viitor mai îndelungat.

Lotul de 35 de jucătoare pentru Campionatul Mondial a fost publicat înainte să preluaţi naţionala. V-aţi fi dorit şi alte jucătoare?

– Este greu de spus pentru că timpul a fost foarte scurt. Mi-aş fi dorit să am la dispoziţie şi alte jucătoare care ar fi putut să facă parte din lot. Este tardiv şi trebuie să ne concentrăm pe cele 35 de jucătoare aflate pe listă pentru convocare. Am considerat că pentru meciurile cu Norvegia şi Polonia trebuie să convoc 20 de jucătoare care să aibă posibilitatea de a evolua mai mult, să îşi câştige dreptul de a evolua la o astfel de competiţie. Rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla, să avem grijă în aceste două luni ca ele să fie sănătoase şi într-o formă sportivă bună.

Cristina Laslo revine la echipa naţională! Discuţii cu Crina Pintea şi Eliza Buceschi

S-a discutat mult despre Cristina Laslo şi relaţia ei cu fostul selecţioner şi echipa naţională. O vom vedea la Mondial?

– Fiecare dintre noi avem dreptul de a decide ceea ce ne dorim să facem. Nu reuşim niciodată să mulţumim pe toată lumea. Trebuie să ne urmăm linia noastră, chiar dacă există disensiuni. Ceea ce a fost, a fost. Ea a avut această dorinţă de a reveni la echipa naţională. A fost căpitanul echipei şi este un element care ne poate ridica nivelul valoric, mai ales dacă ea îşi doreşte foarte mult.

Crina Pintea şi Eliza Buceschi sunt două jucătoare care s-au retras de la echipa naţională, dar care au în continuare evoluţii la un nivel înalt. Veţi avea o discuţie cu ele în încercarea de a se răzgândi?

– Este corect faţă de ele să avem această discuţie, atât eu, cât şi conducerea FRH. Sunt două jucătoare care şi-au pus amprenta la echipa naţională. În continuare îşi pot pune amprenta pe progresul echipei. Pentru Campionatul Mondial este exclus să participe, dar voi avea o discuţie cu fiecare dintre ele, măcar pentru a avea liniştea că am făcut tot ceea ce puteam pentru ca ele să revină asupra deciziei. România are nevoie de astfel de jucătoare, iar Crina Pintea şi Eliza Buceschi sunt jucătoare de mare valoare, cu multă experienţă, care pot da echilibru şi stabilitate echipei.

Cum a perceput Ovidiu Mihăilă reacţiile negative

Spuneaţi mai devreme de reacţii. Au fost multe reacţii negative pe social media şi chiar în lumea handbalului vis-a-vis de numirea dumneavoastră în funcţia de selecţioner. Vă afectează? Cum le percepeţi?

– Nu mă deranjează pentru că respect orice opinie a fiecărei persoane. Anumiţi oameni m-au felicitat, anumiţi oameni sunt reticenţi. Personal, trebuie să fac tot ce depinde de mine ca să ajut aceste fete. Este singurul meu obiectiv. Am venit să ajut echipa naţională, chiar dacă unii spun că nu sunt pregătit. Am încredere în acest grup de fete. Este prima provocare mare a carierei, că a venit acum sau urma să vină în viitor, trebuie să iau lucrurile aşa cum sunt, cum Le-a dat Dumnezeu. Trebuie să demonstrez eu, împreună cu fetele, că tot ceea ce s-a scris în sens negativ este o opinie de moment şi să schimb această percepţie.

Cu fetele aţi apucat să discutaţi?

– Momentan nu am avut nicio discuţie decât cu Cristina Laslo. A avut o problemă medicală programată şi am sunat dacă poate participa la această acţiune. Este în regulă, din fericire, va fi prezentă din prima zi. Celelalte jucătoare sunt angrenate în activităţile echipei de club şi nu este normal să le distragem atenţia cu acest aspect. După ce se va termina această etapă, voi lua legătura. Oricum o să ne vedem vineri şi vom avea o întrevedere plăcută.

Debut împotriva campioanei olimpice, Norvegia! Grupă dificilă la Campionatul Mondial

Debutul e cu Norvegia, campioana europeană şi olimpică en-titre…

– Nimeni nu şi-ar dori să aibă un astfel de debut. Sunt jocuri de pregătire, mergem cu încredere într-un context de imagine al naţionalei României. Trebuie să jucăm, să ne ridicăm nivelul, în primul rând în apărare. Norvegia are printre cele mai bune jucătoare din lume şi, repet, este foarte important să privim cu încredere şi mult curaj acest joc.

Grupa de la Campionatul Mondial cum vi se pare? La prima vedere sunt adversari dificili…

– Fiecare astfel de competiţie nu poate să aducă echipe facile. S-a investit mult în handbal şi de aceea pot să spun că grupa este foarte delicată. Danemarca este favorită, dar trebuie să avem încredere şi să analizăm atent fiecare adversar. Croaţia şi Japonia, în primele două meciuri, echipe cu un joc foarte bun, cu un CV important. Dar trebuie să avem încredere în jucătoarele noastre.

La orizont este şi un Campionat European pe care România îl găzduieşte. Cum vedeţi situaţia cu un an înaintea acestei competiţii şi dacă vă doriţi să fiţi pe banca naţionalei şi la Euro?

– Organizarea unei astfel de competiţii este foarte benefică pentru handbalul românesc, este de apreciat că am reuşit să primim o parte a acestei organizări, alături de celelalte ţări. Eu mi-aş dori să stabilesc această prioritate de moment, care este Campionatul Mondial, apoi vom putea discuta despre viitor.