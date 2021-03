Cum a ajuns Eden Hazard să fie o ţeapă “galactică” pentru Real Madrid! Dezvăluiri tulburătoare despre cele 320 de zile cu accidentări

Eden Hazard trebuia să fie “crack-ul”, transferul de top al lui Real Madrid în vara lui 2019. Cumpărat cu 115.000.000 de euro de la Chelsea, belgianul a devenit o ţeapă “galactică” pentru madrileni, iar acum va rata şi returul cu Atalanta din optimile de finală ale Ligii Campionilor.

FANATIK îţi prezintă motivele care pot sta în spatele accidentărilor dese ale lui Eden Hazard, fotbalist care a ajuns deja la 320 de zile în care nu a fost apt pentru Real Madrid. Mai exact, belgianul a ratat 50 de meciuri în ultimele două sezoane, timp în care a bifat doar 36 de prezenţe pentru “galactici”

Revenit pe teren, după 37 de zile în care a stat pe tuşă din cauza problemelor musculare, Eden Hazard a jucat 15 minute în Real Madrid – Elche 2-1 şi s-a rupt din nou. Luni, clubul spaniol a anunţat că fotbalistul de 30 de ani are din nou probleme musculare şi va rata returul cu Atalanta, programat marţi, de la ora 22:00, în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

La conferinţa de presă premergătoare meciului cu Atalanta, Zinedine Zidane a anunţat absenţa lui Eden Hazard. În discurs, antrenorul a aruncat câteva vorbe intersante, care merită analizate. “Ceva se întâmplă”, a spus, printre altele, “Zizou”. Ce se întâmplă cu Eden Hazard?

Încă din perioada de la Lille, Eden Hazard a avut probleme cu greutatea, însă acestea s-au accentuat la Real Madrid. Accidentat, imediat după ce s-a transferat pe “Saniago Bernabeu” în vara lui 2019, belgianul a revenit la antrenamente având câteva kilograme în plus.

Imaginile s-au repetat la nesfărşit, iar Eden Hazard a revenit de fiecare dată, mai greu, la antrenamente. Într-un interviu, mijlocaşul ofensiv a explicat ce se întâmplă cu el, în special atunci când revine din vacanţă.

“Este adevărat că am ceva probleme, nu am ascuns acest lucru. Am venit cu cinci kilograme în plus la Real Madrid. Sunt genul de persoană care se îngraşă repede, dar şi slăbeşte la fel de repede. Când aveam 18 ani şi jucam la Lille, aveam 72 sau 73 de kilograme. După ce am câştigat masă musculară am ajuns la 75. Într-o zi mai proastă am 77. Vara asta am ajuns la 80 de kilograme, dar am slăbit în zece zile” – Eden Hazard, într-un interviu din ianuarie 2020.

