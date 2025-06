Cum a ajuns Elias Charalambous, de fapt, la FCSB? Mihai Stoica, dezvăluiri neștiute: „L-am sunat: ‘Ai un Protasov? Dă-mi un Protasov!’”

Multă lume s-a întrebat cum a ajuns Elias Charalambous (44 de ani) la FCSB. Mihai Stoica a deslușit misterul în Podcastul „Fain & Simplu cu Mihai Morar”.

Cum a ajuns Elias Charalambous antrenor la FCSB: „A venit ‘licență’ în primă fază”

Elias Charalambous este omul momentului la FCSB. are în palmares trei trofee și o calificare în „primăvara” Europa League. Invitat în podcastul moderat de Mihai Morar, Mihai Stoica a dezvăluit povestea numirii lui Elias Charalambous în funcția de principal și cum a reușit fostul fundaș stânga să depășească orice așteptare.

„Eu l-am adus pe Elias. Eu l-am găsit. Dar n-a fost neapărat meritul meu. Am început să caut și să vorbesc cu diverși agenți. Și am avut inspirația să vorbesc cu agentul care mi-l propusese pe Oleg Protasov. Pentru că eu am rămas cu amintiri excepționale din perioada Protasov.

Și l-am sunat pe Georgios Fougias, un agent grec, care vorbește foarte bine românește, e și aromân, vorbește și aromână. Și i-am zis ‘Măi, Georgios, dă-mi și mie un Protasov, ai un Protasov?’ Și zice: ‘Am un Protasov. Îl și știi!’. ‘Cine e?’. ‘Elias Charalambous!’”, a declarat Mihai Stoica la .

„Am ajuns să avem doi antrenori!”

Oleg Protasov a antrenat-o pe FCSB în anul 2005 și a rămas în memoria fanilor roș-albaștrilor datorită stilului său de joc ofensiv. Ucraineanul i-a lăsat apoi echipa în grijă lui Cosmin Olăroiu, care a câștigat titlul și a jucat o semifinală de Cupa UEFA.

„Știam că a fost un cipriot la Vaslui, dar nu foarte multe… Ok. Întâmplarea a făcut să am prieteni foarte buni în Cipru, unii dintre ei implicați în fotbal. Am sunat peste tot, toată a vorbit foarte frumos despre el.

A venit ‘licență’ în primă fază, după care, când l-am văzut cum lucrează și cât de dedicat este și cât de bun este din punct de vedere tactic, cât de bine și în detaliu poate să studieze adversarii, am ajuns să avem doi antrenori.

Ceea ce pentru mine a fost o experiență unică, este o experiență unică și cred că sunt binecuvântat cu asta. Pentru că în primă fază s-au împrietenit. Și cred că ăsta e izvorul chimiei care este acum la echipa noastră în toate compartimentele. Că e vorba de antrenori, de vestiar, de acolo s-a propagat totul.

Relația de prietenie pe care o au antrenorii între ei. Faptul că în biroul lor e o masă rotundă. Faptul că nimeni nu încearcă să aibă accese de șefie între ei. Faptul că toți acceptă că fiecare are dreptul la o opinie”, a adăugat președintele C.A. al campioanei.

„Am fost speriat că pleacă”

Sosit la gruparea roș-albastră pe 30 martie 2023, cipriotul mai are contract până la finalul lunii iunie. În ciuda ofertelor pe care le-a avut în această vară, cel puțin un sezon, pe banca FCSB-ului.

„La momentul ăsta, Eli este exact ce avem noi nevoie. D-aia am fost o perioadă destul de lungă, până când mi-a zis că rămâne, speriat că dacă pleacă, nu neapărat că se alege praful, dar eram într-o situație dramatică, cel puțin eu, că trebuia să aduc pe cineva care să umple exact golul lăsat de Elias.

În puzzle nu poți lua din alt puzzle o piesă care îți lipsește. Toate sunt verzi și aia e roșie. E o problemă. Iar cu forța nu prea poți să o pui”, a conchis Meme.