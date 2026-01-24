Cum a ajuns eroul lui Dinamo subiectul unei anchete a procurorilor, după ce valoarea sa a scăzut brusc cu 2,2 milioane de euro

Raul Opruț a reușit o dublă în partida Hermannstadt – Dinamo 1-2, aducând victoria echipei sale. Câinii au urcat pe primul loc, unde vor sta cel puțin până când joacă Rapid și Universitatea Craiova, echipe aflate și ele pe podium.
Un tip discret, ajuns la 28 de ani, Opruț a devenit piesă fixă în agrenajul lui Dinamo în 2024, când a fost repatriat după o experianță mai puțin reușită în Belgia, la KV Kortrijk. Echipa belgiană în cumpărase de la Hermannstadt, unde l-a împrumutat apoi, deoarece nu s-a adaptat în străinătate.
Puțină lume știe însă că aventura la Kortrijk nu a fost prima în străinătate pentru Raul. Fotbalistul născut la Caransebeș a ajuns la 16 ani în Italia. Mai întâi la Chievo, apoi la Genoa, actuala echipă patronată de Dan Șucu.
Opruț a fost jucătorul genovezilor timp de doi ani (2017-2019) și a făcut parte chiar din lotul primei echipe. Mutarea sa de la Chievo la Genova a făcut obiectul unei anchete, procuratura italiană investigând o posibilă spălare de bani, într-o rețea mai amplă.
Concret, Raul Opruț a fost cumpărat din senin de Genoa cu 2,25 milioane de auro, deși era un necunoscut și nu impresionase nicăieri. El n-a jucat nicio secundă la Genoa, fiind împrumutat la un moment dat la Albissola, în ligile inferioare.
De acolo, în 2019 a fost cumpărat de Hermannstadt cu 5.000 de euro. Așadar, în doi ani, fotbalistul român a fost achiziționat cu 2,25 milioane de euro și vândut cu 5.000 de euro. O diferență de 2,2 milioane de euro între tranzacțiile privitoare la jucător, care n-avea cum să nu fie remarcată de procurori, care în 2020, au analizat situația financiară a clubului, aflat atunci în mijlocul unor controverse economice.
Concluzia a fost că cele două echipe, Chievo și Genoa și-a reglat balanțele financiare și cu acest transfer, care n-a fost singurul din schemă.
Poziția fotbalistului n-a fost niciodată afectată de aceste fapt, el plecând la Hermanstadt, unde a devenit treptat unul dintre cei mai apreciați fundași stânga din România. Eforturile lui au fost răplătite atunci când a primit convocarea la națională de la Edi Iordănescu.
Opruț a devenit primul jucător din istoria lui Hermannstadt (club fondat în 2015) care a îmbrăcat tricoul primei reprezentative. Și nu o dată, ci de mai multe ori.
Fotbalistul lui Dinamo, al cărui idol este francezul Theo Hernandez, are o cotă de piață de 1,7 milioane de euro. E al doilea jucător al liderului, după căpitanul Cătălin Cîrjan, evaluat la 2,5 milioane de euro. Dinamo a plătit pentru a-l achiziționa doar 200.000 de euro, cât era clauza de reziliere a angajamentului belgienii de la Kortrijk.