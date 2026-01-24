Sport

Cum a ajuns eroul lui Dinamo subiectul unei anchete a procurorilor, după ce valoarea sa a scăzut brusc cu 2,2 milioane de euro

Omul care a adus trei puncte pentru Dinamo la Sibiu a jucat patru ani în Italia, acolo unde a devenit subiectul unei controversate reglări financiare între două cluburi
Catalin Oprea
24.01.2026 | 09:58
Cum a ajuns eroul lui Dinamo subiectul unei anchete a procurorilor dupa ce valoarea sa a scazut brusc cu 22 milioane de euro
SPECIAL FANATIK
Raul Oprut este om de bază în angrenajul lui Zeljko Kopoc FOTO facebook/dinamo
ADVERTISEMENT

Raul Opruț a reușit o dublă în partida Hermannstadt – Dinamo 1-2, aducând victoria echipei sale. Câinii au urcat pe primul loc, unde vor sta cel puțin până când joacă Rapid și Universitatea Craiova, echipe aflate și ele pe podium.

Raul Opruț a jucat la Chievo și Genoa

Un tip discret, ajuns la 28 de ani, Opruț a devenit piesă fixă în agrenajul lui Dinamo în 2024, când a fost repatriat după o experianță mai puțin reușită în Belgia, la KV Kortrijk. Echipa belgiană în cumpărase de la Hermannstadt, unde l-a împrumutat apoi, deoarece nu s-a adaptat în străinătate.

ADVERTISEMENT

Puțină lume știe însă că aventura la Kortrijk nu a fost prima în străinătate pentru Raul. Fotbalistul născut la Caransebeș a ajuns la 16 ani în Italia. Mai întâi la Chievo, apoi la Genoa, actuala echipă  patronată de Dan Șucu.

Opruț a fost jucătorul genovezilor timp de doi ani (2017-2019) și a făcut parte chiar din lotul primei echipe. Mutarea sa de la Chievo la Genova a făcut obiectul unei anchete, procuratura italiană investigând o posibilă spălare de bani, într-o rețea mai amplă.

ADVERTISEMENT
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24.ro
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Genoa l-a luat cu 2,25 milioane de euro și l-a vândut cu 5.000 de euro

Concret, Raul Opruț a fost cumpărat din senin de Genoa cu 2,25 milioane de auro, deși era un necunoscut și nu impresionase nicăieri. El n-a jucat nicio secundă la Genoa, fiind împrumutat la un moment dat la Albissola, în ligile inferioare.

ADVERTISEMENT
”Familia mea este pe primul loc”. Cristi Chivu a făcut anunțul în Italia,...
Digisport.ro
”Familia mea este pe primul loc”. Cristi Chivu a făcut anunțul în Italia, după victoria lui Inter cu Pisa

De acolo, în 2019 a fost cumpărat de Hermannstadt cu 5.000 de euro. Așadar, în doi ani, fotbalistul român a fost achiziționat cu 2,25 milioane de euro și vândut cu 5.000 de euro. O diferență de 2,2 milioane de euro între tranzacțiile privitoare la jucător, care n-avea cum să nu fie remarcată de procurori, care în 2020, au analizat situația financiară a clubului, aflat atunci în mijlocul unor controverse economice.

Concluzia a fost că cele două echipe, Chievo și Genoa și-a reglat balanțele financiare și cu acest transfer, care n-a fost singurul din schemă.

ADVERTISEMENT

Dinamo l-a răscumpărat din Belgia cu 200.000 de euro

Poziția fotbalistului n-a fost niciodată afectată de aceste fapt, el plecând la Hermanstadt, unde a devenit treptat unul dintre cei mai apreciați fundași stânga din România. Eforturile lui au fost răplătite atunci când a primit convocarea la națională de la Edi Iordănescu.

Opruț a devenit primul jucător din istoria lui Hermannstadt (club fondat în 2015) care a îmbrăcat tricoul primei reprezentative. Și nu o dată, ci de mai multe ori.

Fotbalistul lui Dinamo, al cărui idol este francezul Theo Hernandez, are o cotă de piață de 1,7 milioane de euro. E al doilea jucător al liderului, după căpitanul Cătălin Cîrjan, evaluat la 2,5 milioane de euro. Dinamo a plătit pentru a-l achiziționa doar 200.000 de euro, cât era clauza de reziliere a angajamentului belgienii de la Kortrijk.

 

Australian Open. Jannik Sinner, la un pas să se retragă! Italianul a fost...
Fanatik
Australian Open. Jannik Sinner, la un pas să se retragă! Italianul a fost salvat de organizatori. Probleme serioase pentru numărul 2 mondial
Gigi Becali a explicat de ce nu mai vorbește cu Radu Naum în...
Fanatik
Gigi Becali a explicat de ce nu mai vorbește cu Radu Naum în direct. Exclusiv
Granzii Turciei se bat pentru transferul internaționalului român! Mutarea de milioane de euro...
Fanatik
Granzii Turciei se bat pentru transferul internaționalului român! Mutarea de milioane de euro ce e aproape făcută
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Sorin Cârțu, mentorul unui antrenor din Champions League. 'S-au vorbit înaintea meciului cu...
iamsport.ro
Sorin Cârțu, mentorul unui antrenor din Champions League. 'S-au vorbit înaintea meciului cu Real Madrid'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!