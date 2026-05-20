Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova! Dezvăluiri în premieră: “A venit în România cu un simplu rucsac! Nu știa cât de mare e Craiova. Când s-a trezit, era deja implicat”

Adus de Universitatea Craiova după despărțirea de Mirel Rădoi, Filipe Coelho a fost o surpriză plăcută. Tehnicianul portughez a impresionat prin calmul său, a reușit să se impună într-un vestiar cu multă greutate și în cele din urmă a adus titlul și Cupa României în Băniei.

Filipe Coelho, ”păcălit” pentru a deveni antrenor la Universitatea Craiova

Invitat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, managerul sportiv al Universității Craiova, Mario Felguieras (39 de ani), a povestit pentru funcția de antrenor și care a fost marele avantaj al acestuia în prima perioadă petrecută în Oltenia.

”Filipe a fost antrenor principal acum 10 ani în liga a doua din Portugalia, la Leixoes și la Vilafranquense. A început cu copiii, apoi a urcat în fiecare eșalon și a ajuns la seniori. Venirea lui s-a discutat înainte de plecarea lui Mirel Rădoi, pentru că am vrut să fim pregătiți, să avem un profil de antrenor.

Toată lumea a fost de acord că trebuie să fie un antrenor tânăr, cu o metodologie care să se potrivească cu clubul. Eu am zis că un antrenor cu CV important nu ar merge bine la noi, pentru că fiind un club vulcanic va veni și el cu câteva idei care au funcționat undeva și ar crede că vor funcționa și aici.

Dar Oltenia este o regiune mai delicată și atunci ar fi bine să vină cineva care nu avea idee clară ce însemnă Craiova. La început, pe Filipe l-a ajutat foarte mult faptul că nu știa cât de mare e Craiova și când s-a trezit și și-a dat seama, era deja implicat.

Nu a avut presiune de la început, a putut să facă cele mai bune alegeri și între timp a reușit prin modul lui, fiind o persoană foarte echilibrată, foarte liniștită, să convingă pe toată lumea”, a declarat Felguieras, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Calitatea lui Filipe Coelho pentru care a fost alesul Craiovei

Oficialul grupării din Bănie a dezvăluit faptul că pe Filipe Coelho înainte de a-l aduce antrenor, însă acesta l-a convins în discuțiile purtate la telefon prin faptul că mai mult asculta decât vorbea.

”El a venit în România doar cu un rucsac, avea câteva haine, pentru că totul a fost foarte rapid. Mirel a plecat duminică seară și imediat l-am sunat. Am vorbit de două ori înainte cu el, cum am vorbit și cu alți antrenori, dar nu îl cunoșteam personal.

Dar mi-am dat seama când am vorbit cu el că e o persoană care avea foame, foarte umil pentru că asculta mai mult decât vorbea. Din când în când antrenorul trebuie să dea o imagine publică și pentru club, dar a trebuit să înțeleagă că e nevoie să asculte mai mult ce se întâmplă în jurul lui”, a spus el.

Care este cea mai mare bucurie a lui Mario Felgueiras

În intervenția avută la FANATIK SUPERLIGA, Mario Felgueiras a explicat că le-a cerut tuturor celor din club să nu mai caute scuze pentru nereușite, ci să scoată maxim din ce există la dispoziție.

”Tot ce am vrut, și nu numai de la antrenor, ci de la toți colaboratorii care sunt implicați, a fost să valorificăm tot ce avem aici. Să nu venim cu scuze și cu motive pentru că nu am reușit. Noi trebuie să valorificăm ce avem, să ne îmbunătățim zilnic. De la antrenor pornește totul, pentru că este imaginea clubului, este persoana care vorbește în fiecare zi în fața grupului și trebuie să vină cu soluții și nu cu probleme.

Acum e ușor de vorbit pentru că s-a luat titlul și Cupa, dar eu nu voi evalua sezonul acesta prin prisma trofeelor. Eu sunt mândru pentru că știu că în acest moment clubul e mai bine și sunt bucuros pentru băieți, deoarece mulți au suferit și nu meritau să nu termină campioni”, a afirmat Felgueiras.