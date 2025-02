Cum a ajuns fostul fotbalist al lui Bayern Munchen la AXI Adunații Copăceni, în Liga 4. Un stelist l-a convins să semneze: „Ne-am mirat că a acceptat! Nu s-a pus problema de bani”

AXI a semnat cu Danijel Pranjic, jucător ce are un CV impresionant. Mihai Sasu, managerul formației de liga a patra, a explicat cum a fost posibil transferul fundașului stânga în vârstă de 43 de ani.

Președintele lui AXI Adunații Copăceni, dezvăluiri pentru FANATIK despre transferul fostului jucător al lui Bayern Munchen

ACS AXI Adunații Copăceni a realizat o mutare care a uimit toată lumea fotbalului românesc. Daniel Pranjic, care în cariera sa a jucat în două finale de UEFA Champions League, va fi antrenor-jucător la echipa care tocmai a terminat pe locul 2 în seria de sud a ligii a patra Giurgiu și s-a calificat în play-off-ul pentru promovare în liga a treia.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat toate detaliile transferului neașteptat realizat de AXI. Mihai Sasu, președintele clubului, a dezvăluit în premieră cum a fost posibil ca un asemenea fotbalist să ajungă în liga a patra din România: „El s-a retras din fotbalul profesionist în 2021. A venit acum în România pentru că soția lui este pe jumătate româncă și ar vrea să rămână mai mult timp aici. L-a convins și Alin Predescu, care a jucat la Steaua și acum e la noi. Sunt prieteni foarte buni și l-a adus la un meci amical.

I-a plăcut foarte mult starea de spirit de la echipă, stadionul, baza, și a zis că vrea să joace cel puțin până în vară. Din vară poate și ca antrenor pentru că el are licența UEFA PRO. Iubește fotbalul și vrea să rămână în fenomen. Mai poate să joace. El s-a pregătit și în continuare, a jucat și minifotbal”, a declarat managerul lui AXI pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Danjiel Pranjic a venit să joace gratis la AXI: „Nu are nicio pretenți. A făcut destui bani”

Managerul clubului din Giurgiu a ținut să lămurească un aspect: „Echipa este susținută din bani privați, iar primăria din Adunații Copăceni ne pune la dispoziție baza. Și noi ne-am mirat că a acceptat să vină. Are peste 100 de meciuri în campionatul Olandei, a câștigat Cupa Olandei cu Heerenveen, a jucat în două finale de Liga Campionilor și are aproape 60 de meciuri în trei ani, plus alte 58 de selecții la naționala Croației. E un băiat de caracter și face orice din pasiune pentru fotbal. E cel mai răsunător transfer din istoria ligilor inferioare”.

Fostul mare fotbalist și internațional croat a acceptat să vină gratis la AXI: „Nu s-a pus problema de bani. Nu are nici pretenție. A făcut destui bani în cariera lui de fotbalist. Echipa e pe locul doi și are șanse mari să promoveze în Liga 3. Avem o academie foarte bună pentru Liga 4 și de viitor.

ADVERTISEMENT

Mai avem jucători cunoscuți: Alex, Alin Pătrașcu, a fost fratele lui Herea, îl mai avem pe Tănăsescu de la Steaua… Echipa este susținută de Cristi Axinte, de aici și numele. El e și antrenor, iar eu sunt managerul clubului”, a mai declarat Mihai Sasu.

Mihai Sasu, surprins de alegerea fostului jucător al lui Bayern Munchen: „Ar putea să antreneze într-o țară europeană la nivel de prima ligă”

Mihai Sasu susține că este o onoare pentru clubul din Giurgiu să aibă un asemenea jucător, care ar fi putut să activeze la un nivel mult mai înalt: „Lui Danijel îi place România și are o părere bună despre fotbalul românesc. Ar putea fără probleme să antreneze într-o țară europeană la nivel de prima ligă, să ia zeci de mii de euro pe lună. A jucat deja 60 de minute într-un meci amical și colegii lui sunt foarte motivați să joace mult peste valoarea lor.

ADVERTISEMENT

Și eu m-am uitat de mai multe ori pe acte că nu îmi venea să cred că a venit la noi. Eu cred că este o mândrie pentru localitatea noastră. El va fi un fel de antrenor-jucător. Chiar a fost sunat și de mulți jurnaliști din Croația. Nici lor nu le venea să creadă că a venit în România. Avem toate condițiile aici”, a mai adăugat managerul lui AXI.

Palmares impresionat al fostului fundaș al lui Bayern Munchen

În CV-ul croatului Danijel Pranjic apar echipe precum , Heerenveen, Sporting, Celta Vigo sau Panathinaikos sau Dinamo Zagreb. De-a lungul carierei a câștigat Bundesliga, Cupa Germaniei și Supercupa cu Bayern Munchen, precum și Cupa Olandei și Cupa Greciei.

55 de meciuri are Danjiel Pranjic în 3 ani la Bayern Munchen

58 de meciuri are fundașul stânga pentru naționala Croației, cu care a participat la 2 Campionate Europene

129 de meciuri a jucat pentru Heerenveen, unde a marcat nu mai puțin de 32 de goluri