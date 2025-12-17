Cum a ajuns fostul ministru al transporturilor, reținut de DNA, să îl dea în judecată pe Nicușor Dan. Ce se întâmplă cu dosarul

ADVERTISEMENT

Procurorii DNA au descins marți la locuința lui Alexandru Răzvan Cuc, fost ministru al transporturilor în perioadele ianuarie-octombrie 2017 și februarie-noiembrie 2019, dar și senator și deputat PSD. Vizat de percheziții mai este un om de afaceri, Cătălin Daniel Bușe, în cadrul unui dosar privind dare de mită și complicitate la dare de mită. S-a menționat că valoarea mitei este estimată la 6% dintr-un contract cadru de 30 de milioane de lei.

Răzvan Cuc a solicitat eliminarea interdicției de a construi locuințe pe un teren de 9.650 mp

Mita urma să îi fie plătită directorului Registrului Auto Român în aproape șase luni, în mai multe tranșe, după semnarea contractului. Înțelegerea se referea la mentenanța și service-ul unor echipamente de diagnoză folosite de Registrul Auto Român. Cuc a fost reținut de DNA, fiind arestat preventiv pentru 24 de ore. Numele lui Alexandru Răzvan Cuc apare ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 16 aprilie 2024 la Tribunalul Neamț, în timp ce pârâți figurează Primăria Municipiului București, condusă în acel moment de Nicușor Dan, Primăria Sectorului 5, dar și Consiliul General al Municipiului București.

Conform dosarului consultat de FANATIK, Cuc a solicitat anularea integrală a certificatului de urbanism din 23.02.2021, emis de Primăria Sectorului 5 București; anularea parțială a Hotărârii C.G.M.B. nr. 242/2020 privind aprobarea PUZ-ului Coordonator Sector 5, în ceea ce privește încadrarea terenului situat în București, sectorul 5, în suprafață de 9.650 mp în zona Via‑zona parcurilor, spațiilor verzi publice cu acces nelimitat; anularea parțială a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic al Municipiului București, astfel cum aceasta a fost prelungită/modificată prin hotărâri subsecvente, cu privire la încadrarea aceluiași teren în zona spațiilor verzi.

De asemenea, Cuc a solicitat obligarea autorităților pârâte din zona cu funcțiune urbanistică spațiu verde în zona cu funcțiune urbanistică locuințe, cu eliminarea interdicției de a construi. Avocatul Primăriei Municipiul Bucureşti a arătat că, deşi s-a solicitat prima dată suspendarea judecării cererii până la soluţionarea definitivă a dosarului de la Tribunalul Bucureşti, se impune suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului Tribunalului Bucureşti din 2020, în condiţiile în care prin sentinţa civilă din 23.11.2021 pronunţată în această cauză s-a dispus anularea H.C.G.M.B. nr.242 din 18.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coordonator Sector 5, iar în funcţie de modul de soluţionare a recursului formulat împotriva acestei sentinţe, urmează a se analiza pretenţiile reclamantului aşa cum au fost formulate în prezenta acţiune.

Avocatul lui Cuc a solicitat respingerea solicitării de suspendare a judecării a prezentei cauze până la soluţionarea celor două dosare indicate de autoritatea pârâtă. Astfel, în ceea ce priveşte primul dosar al Tribunalului Bucureşti, având ca obiect anularea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea Planului Urbanistic Zonal Coordonator Sector 5, s-a menționat că suspendarea unui act administrativ produce efecte diferite faţă de anularea unui act administrativ.

Cum a rămas terenul lui Răzvan Cuc în categoria spații verzi

Suspendarea face ca actul administrativ să nu îşi producă efecte pentru o perioadă de timp, în speţa de faţă 12 luni. Ulterior, actul intră în circuitul civil şi devine aplicabil iar motivele de nelegalitate care au fost invocate în cererea introductivă se menţin, şi în situaţia în care hotărârea este suspendată şi în cazul în care Planului Urbanistic Zonal Coordonator Sector 5 este aplicabil, mai mult, hotărârea menţionată încetează să îşi producă efectele în februarie 2022.

Instanșa a arătat că, indiferent de soluţia din dosarul din 2021, aceasta nu poate să aibă o înrâurire asupra obiectul prezentei cauze, respectiv: stabilirea situaţiei juridice a terenului proprietatea privată a reclamantului Cuc şi dacă încadrarea acestuia în categoria terenurilor reprezentând spaţiu verde s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor legale. În ceea ce priveşte dosarul Tribunalului Bucureşti din 2020, s-a solicitat a se avea în vedere că acest dosar are alt obiect, altă cauză şi alte părţi, mai mult, situaţia supusă analizei instanţei de judecată în dosarul din 2020 este opusă celei din prezenta cauză.

Astfel, în dosarul din 2020 s-a solicitat anularea Planului Urbanistic Zonal Coordonator Sector 5 pentru că cu posibilitatea de construire cu nerespectarea dispoziţiilor legale ori, obiectul prezentei acţiuni îl constituie anularea parţială a Planului Urbanistic Zonal Coordonator Sector 5 în ceea ce priveşte strict încadrarea terenului proprietate privată a reclamantului în categoria spaţiilor verzi, cu încălcarea art.18 alin.9 din Legea nr.24/2007 şi a prevederilor în materia dreptului de proprietate.

Răzvan Cuc a renunțat la judecată, dar trebuie să plătească cheltuielile de 14.399 lei

Prin urmare, indiferent de soluţiile pronunţate de instanţele de judecată în cele două cauze, acestea nu au impact asupra soluţionării prezentei acţiuni, în speţă nefiind aplicabile dispoziţiile art.413 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, pentru a se dispune suspendarea facultativă a dosarului. Din contră, s-ar crea un prejudiciu suplimentar reclamantului prin întârzierea soluţionării cererii de chemare în judecată, cu referire la protejarea drepturilor acestuia astfel cum au fost invocate prin cererea introductivă. La data de 18.01.2024, Alexandru Răzvan Cuc a depus cerere de renunţare la judecata cauzei, care a fost comunicată pârâţilor, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Dosarul a fost închis, decizia fiind luată pe 29 februarie 2024. Pe 17 septembrie 2024, rolurile s-au inversat, iar Primăria Municipiului București prin primar, care era tot Nicușor Dan, și Consiliul General al PMB, l-au dat în judecată pe Alexandru Răzvan Cuc, obiectul dosarului înregistrat la Judecătoria Buftea fiind „acțiune în răspundere delictuală”. Următorul termen din acest dosar a fost programat pe 17 iunie 2026. În cadrul aceluiași dosar, reclamanții au formulat cerere de reexaminare a taxei de timbru, ce a fost înregistrată pe 11 octombrie 2024.

Prin cererea înregistrată, Consiliul General al Municipiului București și Municipiul București au solicitat reexaminarea modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în dosar și constatarea scutirii reclamanților de la plata taxei judiciare de timbru. În motivare, s-a arătat, în esență, că reclamantul Consiliul General al Municipiului București este instituție publică. Prin cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului de la Judecătoria Buftea, s-a solicitat obligarea lui Alexandru Răzvan Cuc la plata sumei de 14.399 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în dosarul de la Tribunalul Neamț, în care Cuc a renunțat la judecată.