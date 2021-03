Cum a ajuns fotbalul din China aproape de colaps! Reţeta falimentară care a dus la desfiinţarea unor cluburi

Fotbalul din China a fost privit ani la rând ca un nou “El Dorado”, unde fotbaliştii cu nume din Europa mergeau la final de carieră pentru un ultim tun financiar. Ultimele luni au arătat că totul se apropie de colaps, iar FANATIK îţi prezintă deciziile care au dus la desfiinţarea mai multor cluburi.

În urmă cu o lună, pe 10 februarie, Cosmin Olăroiu pleca de la Jiangsu Suning, devenită între timp Jiangsu FC, iar la scurt timp, campioana Chinei din 2020 se desfiinţa. Dispariţia echipei nu este un caz singular, fiind urmată de Tianjin Tigers, care în trecut s-a numit Tianjin Teda.

Cum a ajuns fotbalul din China aproape de colaps. Guvernul a schimbat strategia

Investitorii din fotbalul chinez s-au bucurat în ultimii ani de legi relaxate şi deseori au fost scutiţi de la plata anumitor taxe. A fost motivul pentru care companii imense din China au început să bage bani grei în echipele din primele două ligi. Totul s-a oprit în 2021, când Guvernul de la Beijing a decis să schimbe strategia şi a tăiat toate privilegiile.

În plus, Federaţia Chineză de Fotbal le-a mai dat o lovitură corporaţiilor care pompau bani în prima ligă. Înainte de startul sezonului 2021, prevăzut pe 20 aprilie, toate cluburile sunt obligate să scoată din numele echipei orice denumire sau referinţă la compania care o sponsorizează. Acesta a fost şi motivul pentru Jiangsu Suning devenise Jiangsu FC.

Decizia, în mod oficial, are legătură cu faptul că unele echipe au trebuit să-şi schimbe denumirea atunci când treceau la un sponsor nou, cum a fost cazul Dalian Pro, care în trecut s-a numit Dalian Aerbin şi Dalian Yifang. În plus, Federaţia doreşte construirea unor branduri, care să nu mai aibă o legătură atât de strânsă cu mediul corporatist.

Un alt motiv al colapsului a fost legat de salariile plătite vedetelor. În 2017, cinci dintre cei mai bine plătiţi fotbalişti din lume jucau în prima ligă din China. Pe termen lung, strategia s-a dovedit falimentară, mai ales atunci când cluburile nu şi-au mai permis să plătească banii promişi.

"Patronii au decis să nu mai investească în fotbal, dar nu au avut pic de respect față de angajați, de jucători, de antrenori. Pur și simplu au plecat, nu ne-au plătit salariile și am ratat cu toții șansa de a juca în altă parte" – Eder, fost jucător la Jiangsu FC

Au început să dispară cluburi din fotbalul chinez

Criza provocată de pandemia de coronavirus, dar şi noile reglementări au făcut ca mai multe cluburi să dispară în ultimul an. Pe lângă Jiangsu FC şi Tianjin Tigers, prima ligă a Chinei a pierdut-o şi pe Tianjin Quanjiang, desfiinţată în mai 2020.

Situaţia este mult mai alarmantă în ligile inferioare. Patru cluburi s-au desfiinţat din liga a doua în 2020, toate acuzând probleme financiare. În liga a treia, sezonul trecut a fost unul marcat de desfiinţări sau de excluderi din campionat. Zece formaţii au dispărut în 2020, ducând totalul la 15 formaţii care s-au desfiinţat anul trecut.

Pentru ca tabloul să fie complet, Shandong Taishan a fost exclusă din Liga Campionilor Asiei pentru sezonul 2021 din cauza datoriilor.

Chinezii au spus stop salariilor exorbitante

China a oferit salarii astronomice în ultimii ani, cel mai bun exemplu fiind Carlos Tevez. Argentinianul a câştigat 40.000.000 de euro într-un an la Shanghai Shenhua şi era cel mai bine plătit fotbalist al momentului. După un an în China, “Apaşul” s-a întors la Boca Juniors şi a oferit declaraţia momentului.

“A fost bine în China! Am fost în vacanţă timp de şapte luni cât am stat acolo. Când am ajuns în China, deja mă gândeam la Boca Juniors. Era uşor să rămân acolo, să câştig bani”, spunea Carlos Tevez în ianuarie 2018.

Federaţia Chineză nu a stat nepăsătoare, iar în decembrie 2019 a decis limitarea salariilor. Astfel, un fotbalist străin poate să câştige cel mult 3.000.000 de euro pe an, în timp ce salariul maxim pentru un jucător chinez este setat la 1.300.000 de euro.

“Cluburile au ars prea mulți bani, iar fotbalul nostru nu a fost condus într-un mod durabil. Dacă nu luăm masuri rapid, mi-e teamă că se apropie colapsul”, spunea Chen Xuyuan, președintele Federației Chineze, în 2019.