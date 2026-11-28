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Pentru două etape, rivalitățile din fotbalul românesc trec în plan secund. De la FCSB și Dinamo până la Rapid și Universitatea Craiova, toate cluburile din SuperLiga transmit același mesaj: „Respect pe teren. Respect acasă”. Andreea Rusu, reprezentanta Centrului FILIA, a dezvăluit pentru FANATIK culisele campaniei împotriva violenței asupra femeilor, a vorbit despre misoginia din peluze și a explicat ce măsuri ar trebui să ia cluburile în cazul fotbaliștilor condamnați pentru agresiuni.

Povestea campaniei care a unit toate cluburile din SuperLiga. Inițiativa românească, apreciată inclusiv la ONU

Fotbalul românesc și-a schimbat culorile în ultimele două weekenduri din noiembrie. Movul și-a făcut loc pe stadioanele din , indiferent de culorile cluburilor sau de rivalitățile dintre galerii. Liga Profesionistă de Fotbal și au ajuns la cea de-a doua ediție a campaniei „Respect pe teren. Respect acasă.”, organizată în contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată pe 25 noiembrie.

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Fotbaliștii au devenit ambasadorii unei cauze sociale. Au ieșit pe gazon cu bannere, iar cluburile și-au pus la dispoziție paginile de socializare pentru a transmite mesaje de solidaritate și pentru a promova informații utile victimelor violenței domestice. Inițiativa are însă o miză mult mai mare. Organizatorii vor să ajungă tocmai la publicul masculin, mai greu accesibil prin campaniile clasice de informare.

FANATIK a stat de vorbă cu Andreea Rusu, reprezentanta Centrului FILIA. Aceasta a povestit cum pasiunea pentru fotbal a contribuit la nașterea proiectului, ce reacții a stârnit inițiativa peste hotare și cât de receptivi au fost microbiștii români.

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„Suntem pionieri în a vorbi despre violența împotriva femeilor în fotbal”

Cum a luat naștere colaborarea cu Liga Profesionistă de Fotbal și ce ecou a avut prima ediție a campaniei?

– Campania „Respect pe teren. Respect acasă” este la a doua ediție. Anul trecut am început colaborarea cu Liga Profesionistă de Fotbal. Pentru noi este foarte important ca mesajele cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor să fie prezente în medii cât mai diverse. Activitatea FILIA fiind bazată pe zona drepturilor femeilor, noi avem un public preponderent feminin, atât pe social media, cât și la evenimentele pe care le facem. Și atunci am căutat o instituție, o organizație, un mediu care are public preponderent masculin, astfel încât să ajungem la persoane la care noi nu putem să ajungem la fel de ușor.

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Colaborarea noastră cu Liga Profesionistă de Fotbal a venit cumva natural, pentru că știm foarte bine că fotbalul este sportul cel mai urmărit în România, mai ales în rândul bărbaților. Și, ca o mică notă personală, o parte dintre noi, la birou, suntem și noi microbiste și urmărim foarte mult fotbal. Atunci a fost și un proiect mai de suflet. Am trimis campania inclusiv la nivel internațional, către ambasadele cu care lucrăm și către Organizația Națiunilor Unite, de la care am primit feedback foarte pozitiv, ca un exemplu de bună practică despre cum poți să găsești medii mai neconvenționale și mai diferite în care să vorbești despre violență.

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Noi nu știm decât de Italia și de Anglia că au avut astfel de campanii și mă bucură faptul că, cel puțin în estul Europei, suntem pionieri în a vorbi despre violența împotriva femeilor în fotbal. Cred că este important și faptul că vezi că fotbaliști, persoane publice foarte vizibile, se solidarizează cu această cauză și spun: „Uite, nu este în regulă, noi avem toleranță zero pentru astfel de comportamente și nu le susținem”. Este foarte important pentru persoanele care își fac curaj să iasă public și să vorbească despre violența prin care trec.

Reacțiile microbiștilor din România: „Au fost și mesaje misogine, dar chiar cred că au fost o minoritate”

Am luat la puricat secțiunile de comentarii de la postările cluburilor. Recunosc că mă așteptam să găsesc mult mai multe remarci misogine. Spre surprinderea mea plăcută, au predominat mesajele de felicitare. Cum ați simțit dumneavoastră reacția microbiștilor?

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– Așa este. Au fost și mesaje misogine, dar chiar cred că au fost o minoritate și m-a bucurat faptul că, inclusiv cu umorul caracteristic nouă ca popor, cineva spunea: „Bravo, asta a fost singura acțiune bună pe care ați făcut-o pe teren meciul anterior”. Inclusiv cu aceste glumițe, cred că a fost primită foarte bine campania și cred că, din nou, ajunge la un public care poate nu află altfel despre informații utile pentru victime.

Până la urmă, campania nu vorbește numai despre faptul că nu este în regulă să susținem, să acceptăm, să închidem ochii la violența împotriva femeilor, dar prezintă inclusiv ceea ce poate să facă o victimă atunci când este într-o relație violentă. Din păcate, în România, informațiile și campaniile de informare cu privire la violență încă nu ajung peste tot și avem nevoie de medii foarte diferite în care să vorbim despre ele, astfel încât victimele să știe ce pot să facă și cum pot să se protejeze.

Apel către ultrașii din fotbalul românesc: „Mi-aș dori să contracareze aceste idei în propriile lor grupări”

Dacă ne mutăm de pe rețelele sociale în peluze, întâlnim în continuare scandări sexiste și remarci misogine. Cât de periculoasă este normalizarea acestor comportamente și ce rol ar putea avea chiar galeriile în combaterea lor?

– Cred că această campanie este un prim pas bun să învățăm, inclusiv ca bărbați, ce este amuzant și ce nu este amuzant și cum arată glumele care pot să rănească. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba. Nu este despre a cenzura umorul, nu este despre a cenzura pe cineva care vrea să spună ceva, pentru că vorbim foarte mult despre „cancel culture”, „political correctness” și așa mai departe. Este vorba, de fapt, despre a nu face rău și de a nu răni. Glumele sau scandările sexiste sau care îndeamnă la violență există atât pe stadioane, cât și în spațiul public, pentru că stadionul, până la urmă, nu este atât de diferit de societatea în care trăim.

Este important să ne gândim: dacă sunt o victimă a violenței sexuale, a violenței în cuplu și sunt pe stadion și aud niște scandări despre violuri și agresiuni sexuale, cum o să mă simt eu? O să continui să vin pe stadion, o să continui să mă uit la meciuri? O să mă simt în siguranță acolo sau nu? Cred că stadionul este un spațiu unde este important să fim în siguranță și să ne simțim bine și bucuroase, inclusiv ca femei, atunci când echipa noastră câștigă și să nu mai auzim scandări care incită la violență împotriva femeilor sau scandări sexiste. Anul trecut am ajuns pe stadion la unul dintre meciurile din campanie și o să ajung și anul acesta. Mesajele campaniei au fost întâmpinate prin aplauze și cred că asta arată faptul că oamenii își doresc să facă, de fapt, bine în jurul lor.

Cred că, încet-încet, o să recunoaștem și glumițele, și scandările care nu sunt OK pe stadion și o să începem să le combatem. Și poate chiar din peluze. Mi-aș dori foarte tare ca cei care sunt în peluze, inclusiv ultrașii, să contracareze aceste idei în propriile lor grupări. Cred că suntem într-o perioadă în care putem să redefinim masculinitatea și să definim masculinitatea ca fiind despre a crea un spațiu sigur pentru oamenii din jurul nostru. Reacția pe care o ai atunci când, la o bere, se spune o glumă despre un viol poate să fie una de: „Hei, nu e OK să glumim despre asta, adică chiar sunt femei care trec prin asta și poate nu e OK”. Și chiar cred că reacția prietenilor la o bere este cu totul alta atunci când prietenul tău bărbat îți spune asta decât atunci când îți spune o femeie. Din păcate, aceasta este realitatea, dar cred că fiecare dintre noi avem, de fapt, mici pași pe care putem să îi facem.

Periodic apar cazuri de fotbaliști acuzați că și-au agresat partenerele. Cluburile se refugiază adesea în spatele aceluiași argument: este viața privată a jucătorului. Credeți că ar trebui să existe consecințe și pe plan sportiv?

– Eu cred că este important ca cluburile să adopte o atitudine de toleranță zero împotriva violenței, inclusiv în ceea ce îi privește pe propriii fotbaliști. Și asta se întâmplă în unele state din Europa, în care, în momentul în care se află despre un fotbalist că a fost condamnat pentru o faptă de violență, fie ea sexuală sau domestică, sunt cluburi care au întrerupt contractul sau care nu l-au mai băgat pe teren, nu au mai titularizat fotbalistul respectiv.

Cred că este important și în România să facem asta, pentru că, de fapt, fotbalul este un mediu foarte, foarte mare, cu foarte, foarte mulți urmăritori. Cred că, în momentul în care spui: „Uite, până aici, acest om a făcut niște lucruri pentru care nu ar trebui să fie promovat și pentru care nu ar trebui să își continue viața așa cum a făcut-o până atunci”, este important să faci asta.

Nu cred, sincer, că este o atitudine pe care o să o vedem extraordinar de curând în România, dar cred că ajungem acolo. Această campanie, pe care am făcut-o deja în al doilea an și acum chiar mai extinsă decât a fost anul trecut, cred că este un prim pas important. Deschide, de fapt, o discuție pe care o putem avea inițial în contradictoriu, cu argumente pro sau contra, dar care chiar cred că, la final, aduce un bine în societate prin faptul că se vorbește despre violența împotriva femeilor în fotbal, inclusiv prin fotbal, de fapt, nu în fotbal.

Centrul FILIA își dorește implicarea FRF: „Cu siguranță este nevoie de mult mai mult”

Ar putea deveni această campanie un proiect permanent? Mă gândesc inclusiv la implicarea FRF și la introducerea unor programe educaționale în academiile de fotbal, acolo unde se formează următoarea generație de jucători.

– Noi am lucrat în trecut, acum câțiva ani, într-un proiect european cu Federația Română de Fotbal, care a creat inclusiv un curs cu privire la egalitatea de gen și prevenirea violenței în academii, în ligile inferioare, în echipele de copii ale FRF și în echipele de fotbal feminin. Nu am avut o astfel de discuție și cu Liga Profesionistă de Fotbal și pentru că resursele noastre ca ONG sunt, bineînțeles, restrânse. Ne-am dori foarte tare să prioritizăm asta și să reușim să facem în fiecare an această campanie de informare.

Cu siguranță este nevoie de mult mai mult. Cu siguranță este nevoie de cursuri de formare, de discuții cu fotbaliștii, atât cu fotbaliști care sunt acum la echipele de club din Liga I, dar și cu cei tineri care încep să joace fotbal. Ne-am dori foarte tare să se întâmple asta și să facă asta FRF. Nu știu dacă au un plan, nu am discutat cu ei asta. Ne-am dori să se întâmple, dar, din nou, resursele noastre sunt destul de limitate și nu putem să facem totul.

Ce s-a întâmplat în cazul echipei patronate de Gigi Becali: „Au fost deschiși”

A existat vreun club care a refuzat să se implice în această campanie?

– Au participat toate cluburile, nu este niciun club care nu participă, iar meciurile la care am trimis bannere și în care ies cu bannerul pe teren au fost alese de noi în cele două etape. FCSB a participat în campanie, inclusiv a trebuit să publice și ei cartonașele cu fotbaliști care sunt în social media. Sunt și ei în fotografii. Nu am colaborat direct cu el (n.r. – Gigi Becali), dar au fost deschiși și absolut toate cluburile din SuperLiga sunt implicate în campanie.