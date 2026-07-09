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Cum a ajuns Gabi Mureșan fotbalist de Liga Campionilor, după ce, la 19 ani, vindea vin fiert într-un parc de distracții din Germania

Poreclit “Papa de la Cluj”, fostul internațional a avut o carieră frumoasă, ajungând inclusiv în Liga Campionilor, deși a pornit târziu pe drumul performanței
Catalin Oprea
09.07.2026 | 09:36
Cum a ajuns Gabi Muresan fotbalist de Liga Campionilor dupa ce la 19 ani vindea vin fiert intrun parc de distractii din Germania
SPECIAL FANATIK
Gabi Mureșan a jucat în Liga Campionilor cu CFR Cluj FOTO sportpictures
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Gabi Mureșan, fostul campion al României cu CFR Cluj, a murit la vârsta de doar 44 de ani, cumplita veste fiind anunțată în această dimineață de Primăria Apold, pe care o conducea. Din câte se pare, el și-a pierdut viața pe un lac din apropierea comunei din județul Mureș.

La 19 ani, vindea vin fiert în Germania

Mureșan a jucat la Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Tg. Mureș, a îmbrăcat tricoul naționalei și a evoluat în Liga Campionilor, deși a debutat târziu în fotbal. După liceu, el a plecat în Germania, iar la 19 ani lucra într-un parc de distracții de lângă Munchen. El vindea vin fiert celor care veneau să-și petreacă timpul acolo.

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A stat un an și jumătate acolo, după care s-a întors în țară și s-a reapucat de fotbal, la Mobila Sovata, o echipă din liga a patra. Acolo a avut șansa de a juca un amical contra celor de la Gaz Metan Mediaș, care era antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.

Sabău a crezut că are 30 de ani, deși avea doar 21

Acesta l-a remarcat, dar pentru că Mureșan avea deja chelie, Sabîu a crezut că are mai mult de 30 de ani, iar transferul său nu mai avea sens. Când a aflat că are doar 21 de ani, fostul mare internațional i-a pus în față un contract și l-a luat imediat de la echipa de amatori.

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De la Gaz Metan, fotbalistul a ajuns la Gloria Bistrița, apoi a urmat CFR Cluj, cea mai bună perioadă din cariera lui, unde a jucat șase ani, câștigând două titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe. Acolo a primit porecla „Papa de la Cluj”, după seara memorabilă de la Roma unde a reușit 23 de recuperări în victoria de pe Olimpico, contra echipei lui Totti.

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Gabi Mureșan a murit la doar 44 de ani
Digisport.ro
Gabi Mureșan a murit la doar 44 de ani

Mureșan a jucat un sezon în Rusia, la Tom Tomsk, și și-a încheiat cariera la ASA Tg. Mureș, în 2017. Născut pe 13 februarie 1982 la Sighișoara, Mureșan a evoluat în 9 meciuri pentru echipa națională, inclusiv într-o partidă cu Franța, din 2008, scor 2-2, când a trebuit să oprească tăvălugul francez, condus de Ribery și Thierry Henry.

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A investit 500.000 de euro într-un han turistic

După ce a încheiat conturile cu fotbalul, Gabi Mureșan s-a retras în satul bunicilor săi, unde a câștigat alegerile, devenind primar. El era la al doilea mandat, după ce a fost votat în vara lui 2024 de 89% dintre oamenii din satul Apold.

În paralel, el a investit 500.000 de euro într-un proiect de suflet, un han numit Casa Trappold. Mureșan a transformat o casă veche cu cramă, într-un obiectiv turistic. În acest moment, pensiunea are 13 camere duble, două camere triple, baie proprie, piscină exterioară, saună, ciubăr şi restaurant interior şi exterior.

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