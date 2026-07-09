Cum a ajuns Gabi Mureșan primar: și-a zdrobit concurența și a câștigat alegerile în comuna Apold cu 89%. Oamenii sunt înmărmuriți de tragedie

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Lumea sportului din România este în doliu, după ce o veste cutremurătoare a sosit în dimineața zilei de joi, 9 iulie. . După retragerea din fotbal, mijlocașul a urmat drumul politicii, iar noua carieră s-a dovedit a fi una de succes.

Cum a ajuns Gabi Mureșan primar: și-a zdrobit concurența și a câștigat alegerile în comuna Apold cu 89%

Gabriel Mureșan s-a retras din fotbal în vara lui 2017, după o experiență frumoasă la ASA Târgu Mureș. După ce a agățat ghetele în cui, fostul căpitan de la CFR Cluj a urmat drumul politicii în comuna Apold, locul în care a copilărit. Având în vedere locurile în care a fost de-a lungul carierei ca fotbalist, oamenii din comunitate au avut încredere deplină în aptitudinile sale.

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Primul mandat a fost obținut în septembrie 2020, când a obținut 63,09% din voturi în comuna Apold, acesta candidând din partea PNL. După patru ani în care a făcut o treabă excelentă, Gabi Mureșan i-a cucerit pe cetățeni, obținând astfel al doilea mandat cu un procent zdrobitor: 88,83%.

Comunitatea din Apold a avut încredere deplină în fostul fotbalist, iar nu mai puțin de 954 de oameni au pus ștampila pe numele fostului internațional în 2024. Adversarul lui Gabi Mureșan a fost Ioan Toth, care a obținut doar 120 de voturi din partea locuitorilor din micuța comună aflată în centrul țării. .

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„Avem o urbe frumoasă, peisaje, trebuie să facem locomotiva să meargă. Vreau să construiesc împreună cu oamenii, indiferent de simpatiile politice. Și fiecare să înceapă prin a face curățenie din fața casei”, declara Gabriel Mureșan după ce obținea al doilea mandat la Apold.

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Cetățenii din Apold, fără cuvinte după moartea lui Gabi Mureșan

După decesul lui Gabi Mureșan, Primăria Apold a ieșit cu un comunicat: „Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.

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Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”.

Cum era de așteptat, cetățenii din Apold au primit cu greu vestea decesului lui Gabi Mureșan, astfel că postarea făcută de Primărie a primit foarte multe comentarii. Printre ele se numără: „O mare pierdere pentru comunitatea comunei! Drum lin! Nu te vom uita niciodată! Odihnește-te în pace, Gabi, căpitanul naționalei!” , „Nu cred că este adevărat! Dumnezeu să-l odihnească! Mare tragedie!”, „Îl vom păstra mereu în suflet pe cel ce a reprezentat România la echipa națională. Gabriel Mureșan a fost primarul din Apold, iar ușa îi era deschisă pentru toată lumea care avea de rezolvat o problemă” sau „Dumnezeu să-l odihnească, a fost un om foarte bun”.

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Desigur, majoritatea mesajelor transmis de locuitori au fost cu „Condoleanțe familiei” sau „Odihnească-se în pace”. Fără doar și poate, trecerea în neființă a lui Gabi Mureșan a lăsat în urmă foarte multă durere pentru cei care l-au cunoscut sau au dorit să îl cunoască.