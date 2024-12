Cum „a ajuns” geaca norocoasă a lui Marius Șumudică la Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa. Internauții s-au distrat pe seama antrenorului de la Rapid. Foto

Dan Șucu a preluat miercuri clubul Genoa din Serie A. Știrea n-a apucat bine să facă turul internetului că fanii fotbalului s-au pus pe glume și meme-uri. Țintele au fost nimeni alții decât campionul mondial Patrick Vieira, antrenorul ”grifonilor”, și Marius Șumudică, principalul de la Rapid.

Patrick Vieira sau Șumudică? Gluma care a apărut după ce Dan Șucu a preluat Genoa

Creativitatea internauților a atins cote maxime. O poză cu , a suferit o transformare spectaculoasă. Outfit-ul antrenorului francez, un trening cu însemnele clubului, a fost înlocuit cu „piesa de rezistență” din garderoba lui Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Geaca albastră de la Burberry, pe care Marius Șumudică a dat ceva bani, undeva la 8.900 de lei, a fost photoshopată pe Patrick Vieira. Antrenorul Rapidului o poartă cu sfințenie de când frigul s-a instalat în România și, coincidență sau nu, pare să atragă victoriile ca un magnet.

Gluma s-a viralizat rapid în spațiul online. Rămâne de văzut dacă Patrick Vieira va alege să copieze moda din Giulești și să-și cumpere și el una reală.

ADVERTISEMENT

Și dacă românii au dat startul glumelor pe rețelele sociale, italienii nu s-au lăsat mai prejos. Pe paginile fanilor celor de la Genoa, Dan Șucu a fost subiectul unor ironii savuroase. Suporterii echipei din Serie A nu l-au iertat și l-au comparat cu celebrul Dracula.

Marius Șumudică: „Am un băiat căruia îi spun ce să-mi aducă și îmi aduce din Italia”

Marius Șumudică a renunțat la celebra sa geacă în meciul din Cupa României cu CFR Cluj și, coincidență sau nu, . Vom vedea care va fi outfit-ul pe care antrenorul îl va alege în weekend, atunci când echipa sa va avea derby cu Dinamo pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

„Geaca asta? Mai am câteva, stai liniștit, asta e aia norocoasă, mai am câteva și nu e din aia de prin târg de acolo din Istanbul. Am și eu o prestanță și îmi cumpăr. Nici asta nu e de acolo de prin târg (n.r. arată spre hanoracul Givenchy), că îmi spuneau acum suporterii: ’Ai dat zece euro!’. Nu, am și eu, totuși…

Nevastă-mea nu-i de acord, nevastă-mea nu-i de acord, dar eu am pe un băiat căruia îi spun ce să-mi aducă și îmi aduce din Italia.

ADVERTISEMENT

Cred că mai mulți fotbaliști iau de la el. Îmi trimite poze de acolo și îi spun ce să îmi aducă. Nevasta-mea nu prea e de acord cu asta”, spunea Marius Șumudică acum câteva luni despre geaca sa la o conferință de presă.

Glumele apărute în Italia după ce Dan Șucu a cumpărat Genoa