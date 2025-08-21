Cum a ajuns Gigi Nețoiu să fie cunoscut drept "Comandantul".. Povestea fabuloasă a poreclei pe care o poartă de 40 de ani

Fostul om de fotbal şi politician , redebutul făcându-şi-l la Fanatik SupeLiga, cu Horia Iavnovici. În timpul celor peste două de discuţii, acesta a făcut o dezvăluiri, a dat amănunte din viaţa sa şi a explicat raţiunile care l-au împins să candideze la Primăria Capitalei.

Gigi Neţoiu: „Eu asiguram deplasarea lui Ceauşescu, iar Florea avea un bufet la ASE”

la Dinamo şi Universitatea Craiova, a fost cunoscut dintotdeauna şi sub numele de „Comandatul”. Inclusiv mulţi dintre cunoscuţii săi nu ştiu cine a fost primul care i-a spus astfel sau care este originea poreclei.

Gigi Neţoiu a povestit în premieră, la Fanatik SuperLiga, cine şi în ce context i s-a spus „Comandantul”. „Porecla asta mi-a pus-o domnul Florea (n.r. – Gheorghe Florea, fostul patron al echipei de fotbal Rocar), de la Bragadiru. Era în 1985, eu ieşisem ofiţer de informaţii şi lucram la Serviciul 510, ce aparţinea de Direcţia a 5-a. Asiguram deplasarea domnului Ceauşescu, iar domnul Florea avea un bufet la ASE. Acolo se găseau de toate: curcani, ţigări, cafea. Delicateţuri la care omul de rând nu prea avea acces.

„În 1985 comandam cam 150 de subofiţeri”

Eu eram tânăr ofiţer atunci şi aveam în subordine cam 150 de subofiţeri. Şi vă daţi seama, când intrau acolo totţi erau aliniaţi, că trecea coloana oficială al lui Nicolae Ceaușescu, pe-acolo prin faţă pe la ASE. Şi tot îi întreba Florea pe subofiţeri: cine e comandant, cine e comandant?

Şi după vreo lună îl aud că-mi spune: ‘Să trăiţi domn comandant!’. Iar de atunci mi-a rămas porecla „Comandantul”, pentru că aveam în subordine foarte mulţi subofiţeri. Aşadar Gheorghe Florea a fost primul care mi-a spus aşa”, a dezvăluit Gigi Neţoiu, în discuţia cu Horia Ivanovici.

Cât despre Gheorghe Florea, după ce s-a retras din fotbal acesta s-a dedicat exclusiv afacerilor. „În prezent e bine cu afacerile lui, în construcţii. Ultima oară l-am văzut acum un an şi ceva”, a mai spus Gigi Neţoiu.

