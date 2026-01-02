Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia

ADVERTISEMENT

Agentul de fotbaliști a dus o viață plină cu de toate și a avut multe peripeții pe care acum le povestește.

Giovanni Becali, ceartă cu Leo de la Strehaia: „I-am spus că ne vedem la București”

Giovanni Becali spune că a avut un conflict verbal cu Leo de la Strehaia, în care a fost implicat și Regele Cioabă, autoproclamat „Rege al țiganilor”. Fostul agent a dezvăluit că l-a pus la punct pe Leo de la Strehaia în momentul în care a început să ridice tonul la el și i-a amintit că se pot vedea la București, unde ar urma să aibă probleme dacă nu-și schimbă discursul.

ADVERTISEMENT

„Mă cheamă Dan Capatos, era cu țigăncile lui, că îi luase mașina lui Leo de la Strehaia. Îi zic ‘băi, Leo, gagica era frumoasă’. Dacă vrei gagică frumoasă, aia e, cheltui bani. Acum ce vrei? Dacă i-ai dat mașina cadou, cum să o iei înapoi? M-a luat în țigănește, au început și mătușele lui. Ai stat cu ea, ai venit la București. Că mi-a luat mie o gagică, a spus, dar i-am zis că bine că nu mi-a luat nevasta. Gagici poți să iei câte vrei, nebunule. Capatos mă chemase ca să arbitrez, să comentez, ce, e vreun fraier? E șmecher omul, știa.

A mai avut 20 de gagici după asta, tot așa, faimoase. Se luase cu mine, dar i-am spus că vine la București și se ferește. S-a calmat după. Păi, da, i-am spus să o lase mai moale. M-a respectat după. M-am luat și de Regele lor, la stabor. Bine, el era neutru. E băiat cuminte Leo de la Strehaia, i-am spus mai încet cu tonul, că ne vedem la București, și lași privirea în jos. Mai stăteam și eu cu băieți, cu luptători, nu eram așa, de capul meu”, a povestit Giovanni Becali la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT

Cine e Leo de la Strehaia

, al cărui nume real este Ion Stelică Mihai, este o a show‑biz‑ului românesc, cunoscută printr‑o combinaţie de apariţii publice spectaculoase, afaceri dubioase şi probleme cu legea. A fost descris ca „afacerist şi cântăreţ de manele” şi a devenit celebru în principal pentru excentricitatea sa, stilul de viaţă ostentativ şi notorietatea în mass‑media.

ADVERTISEMENT

De pildă, în 2021 a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare cu executare într‑un dosar de evaziune fiscală, alături de mama sa, Maria Mihai („Patroana”). Viaţa sa personală a alimentat la rândul ei interesul publicului: a avut relaţii cu nume sonore din show‑biz, a recunoscut cheltuieli extravagante pentru relaţii (peste 5 mil. euro, conform declaraţiilor sale) şi a fost implicat în numeroase controverse.