Sport

Cum a ajuns Giovanni Becali să se pună în genunchi în fața președintelui Barcelonei, în holul hotelului: „Presidente, jură-te pe cruce!”

Giovanni Becali a povestit cum a ajuns să se pună în genunchi în fața președintelui Barcelonei, în holul hotelului.
Iulian Stoica
29.03.2026 | 09:00
EXCLUSIV FANATIK
Cum a ajuns Giovanni Becali să se pună în genunchi în fața președintelui de la Barcelona. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Giovanni Becali este impresarul ce l-a transferat pe Gică Popescu la Barcelona. Această mutare s-a produs în vara lui 1995, când „Baciul” era dorit de catalani după un sezon bun la Tottenham. Negocierile nu au fost facile, iar agentul a dezvăluit cum a îngenunchiat în fața lui Joan Gaspart în fața hotelului de lângă Camp Nou.

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a confirmat faptul că a îngenunchiat în fața lui Joan Gaspart. Acest lucru s-a produs în momentul transferului lui Gică Popescu la Barcelona. Totul a plecat de la o confuzie în ceea ce privește salariul jucătorului, președintele catalanilor oferind remunerația brută, pe când impresarul dorea ca banii să fie neți.

ADVERTISEMENT

„E adevărat că m-am pus în genunchi în fața președintelui de la Barcelona, Joan Gaspart. M-am pus în genunchi, mi-am făcut crucea mea ortodoxă! Era Popescu lângă mine, Ronald Koeman era în bar. Era hotelul de lângă Camp Nou, acolo își luau micul dejun.

El zice: «Du-te la Mercedes ca să rezolvați», iar eu: «Joan, i-ai spus lui Mercedes datele?», la care el: «Știe tot». Atunci i-am spus eu: «E salariul net, nu?», iar el: «Nu, e brut!». S-a întors tot barul, Popescu se uita la mine. Cum să îmi înșel eu propriul jucător?! Asta discutasem la Londra, acum eram la Barcelona”, a declarat Ioan Becali.

ADVERTISEMENT
Giovanni Becali l-a convins pe Joan Gaspart

Giovanni Becali cunoștea faptul că Joan Gaspart este foarte religios și s-a folosit de acest fapt pentru a obține ce dorește. Mai exact, impresarul a îngenunchiat, a jurat că discuțiile au fost despre salariul net, iar după l-a provocat pe președintele catalanilor să accepte că a greșit.

ADVERTISEMENT
„Popescu se uita, nu mai știam ce să îi zic. Eu fusesem acasă la el, când era Hagi. Am văzut că avea icoane, că mergea la biserică, era catolic. Atunci am zis: «Joan, vorbești serios?». Dintr-o dată, mă pun în genunchi; erau oameni importanți acolo și au văzut cum m-am pus în genunchi.

ADVERTISEMENT

Am zis: «Eu sunt creștin ortodox. Jur pe familia mea, pe copiii mei, pe părinți, că am vorbit de salariul net». Am zis: «Nu mai vreau altceva. Fă-ți crucea în picioare, nu te mai pune în genunchi. Fă crucea ta catolică, că e așa cum spui tu, și apoi suport eu taxele jucătorului, le dau de la mine». Atunci l-am electrocutat, când a auzit de cruce, mi-a spus să mă duc la Mercedes, secretara lui, și să aranjez cu salariul net”, a conchis Giovanni Becali.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Peste Hagi și Balaci. Colegul care l-a impresionat cel mai mult pe Bumbescu:...
iamsport.ro
Peste Hagi și Balaci. Colegul care l-a impresionat cel mai mult pe Bumbescu: 'Era extraordinar!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!