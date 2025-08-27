Cum a ajuns în faliment afacerea senatorului exclus de Diana Șoșoacă, pe care aceasta l-a numit „scursură trădătoare”. Dorin Petrea a împrumutat firma cu sume uriașe

Senatorul Dorin Petrea, votat pe listele S.O.S. la alegerile parlamentare din decembrie 2024, a fost exclus din partid pe 25 august 2025, decizia fiind luată de șefa formațiunii politice, Diana Șoșoacă. Legislația îi permite lui Petrea să își păstreze mandatul de senator, calitatea de parlamentar nefiind condiționată de apartenența la un partid politic. Petrea a fost deputat în perioada 2012–2016, pe listele USL.

Dorin Petrea a împrumutat firma cu 13.000 euro și 286.274 lei

Petrea a provocat furia lui Șoșoacă după ce a anunțat , „Alianța Întâi România”, alături de alți aleși din SOS, AUR și POT. Într-un mesaj video, Diana Șoșoacă l-a numit pe Petrea „o scursură trădătoare”, acuzându-l că „și-a bătut joc de votanți”. „Nu îți e rușine, mă? Ce fapte ai făcut, mă, tu pentru Brăila? Voi, toți parlamentarii SOS, ați ajuns acolo pe numele meu”, a mai spus Șoșoacă.

Numele lui Dorin Petrea apare, în calitate de creditor, într-un dosar de faliment înregistrat pe 16 martie 2017, la Tribunalul Brăila, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Firma aflată în faliment se numește Onebrand SRL, specializată în fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții, în care Dorin Petrea a fost asociat. În declarația de avere din 2015, acesta a menționat că a împrumutat firma cu 13.000 euro și 286.274 lei.

Petrea a mai notat că a încasat 175.000 lei din cedarea părţilor sociale la SC „Onebrand” SRL și 56.000 lei din rambursarea parţială a împrumutului personal de la SC „Onebrand” SRL. În dosar se arată că Onebrand SRL a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă. În motivare s-a arătat că, în urma unei acţiuni în instanţă a fostului asociat, împotriva debitoarei, a fost poprită suma de 356.000,00 lei ca măsură asiguratorie. Firma a arătat că suma nu a fost deblocată, pentru că nu a fost dată o sentinţă definitivă.

Instanța a arătat că există o sentinţă a Tribunalului Brăila din data de 18.11.2016, prin care este obligată să plătească sumele de 15.482 euro, 3.700 dolari şi 5.583 lei cheltuieli de judecată, în total 91.545,64 lei. Din cauza acestei popriri asiguratorii, firma nu a avut capital de lucru pentru a susţine activitatea curentă, a avut costuri cu linia de credit de la ING fără a beneficia de linie efectiv, a pierdut clienţi şi volume de vânzare pentru că nu a putut susţine plata la 30-60 zile.

Firma a estimat pierderi în vânzări efective de 3.000.000 lei

Onebrand SRL a mai specificat că a pierdut între 2-5% discount oferit de furnizorii săi de materii prime pentru plăţile în avans și că pierderile aproximative, fără a face un audit în acest caz, se ridică la minimum 500.000 lei. Firma a mai arătat că, la începutul anului 2016, a pierdut un camion care a luat foc, iar pierderea estimată a fost de aproximativ 100.000 lei. Al doilea camion s-a defectat, iar costurile totale se ridicau la mai mult decât valoarea lui de piaţă și, în acest caz, a fost nevoită să îl vândă la un preţ foarte mic.

Societatea comercială a mai comunicat că achiziţia unui nou camion s-a ridicat la aproximativ 70.000 lei. De asemenea, costurile totale de transport au crescut cu peste 60% din cauza diminuării flotei cu un camion şi acoperirea necesarului de transport cu terţi. Instabilitatea legislativă din domeniul construcţiilor le-a permis anumitor producători să folosească metode neconcurenţiale în a câştiga noi clienţi în detrimentul său. În zona reabilitărilor pe fonduri europene şi publice a fost exclusă şi a estimat pierderi în vânzări efective de aproximativ 3.000.000 lei.

La ultimul termen din dosar, pe 10 iunie 2025, s-au depus relaţiile de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila și s-a acordat termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea patrimoniului. S-a menționat că, la data de 11 aprilie 2025, s-a formulat şi depus la dosarul cauzei, de către creditoarea DUNASTYR POLISZTIROLGYARTO ZRT. BUDAPESTA – UNGARIA, precizări scrise prin care indică noul sediu procesual ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură.

Următorul termen din dosarul de faliment este pe 9 septembrie 2025

Astfel, s-a procedat la efectuarea menţiunilor şi modificărilor, atât în dosar, cât şi în aplicaţia ECRIS, şi au fost comunicate precizările scrise către lichidatorului judiciar pentru a proceda în consecinţă. La data de 23 mai 2025 s-a întocmit şi depus la dosarul cauzei, de către lichidatorul judiciar desemnat pentru societatea debitoare, raportul de activitate, la care a anexat un set de acte, raport prin care face cunoscut faptul că Cabinet Individual de Insolvenţă implicat în dosar şi-a schimbat denumirea.

S-a precizat că s-au formulat cuvenitele înregistrări în Registrul formelor de organizare și în Tabloul UNPIR, sens în care a depus la dosar certificatul de înregistrare și atestatul eliberate de către Uniune, precizând că toate celelalte date de identificare sunt neschimbate şi solicită judecătorului sindic să se ia de această modificare intervenită, iar pe procedură solicită acordarea unui nou termen pentru continuarea procedurii, . Următorul termen din dosarul de faliment al Onebrand SRL a fost stabilit pentru 9 septembrie 2025.

În ultima declarație de avere, completată de Dorin Petrea în ianuarie 2025, consultată de FANATIK, s-a notat, la rubrica veniturilor anuale, că a încasat 25.824 lei ca director executiv la firma SC Klabauto SRL. Soția sa este director general la aceeași firmă și a primit aceeași sumă de bani ca și partenerul ei de viață. Soția lui Petrea a mai încasat 12.294 lei ca director general al altei firme, SC Deputy House SRL.