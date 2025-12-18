Cum a ajuns Ionel Culina ofițer de presă la Dinamo. Teste uluitoare de la Cristi Borcea, Nicolae Badea și Cornel Dinu: „M-a întrebat dacă am auzit ceva de el”

ADVERTISEMENT

Ionel Culina este unul dintre cei mai importanți oameni din familia Dinamo. Care este povestea din spatele integrării sale în echipa „câinilor” odată ajuns ofițer de presă al clubului. Cine l-a supus la teste grele.

Povestea lui Ionel Culina și a meseriei sale de ofițer de presă la Dinamo

Dinamo este mai mult decât o echipă de fotbal. Formația din „Ștefan cel Mare” a strâns în jurul său oameni care au devenit ca o familie și care au povești de viață impresionante.

Un astfel de exemplu este Ionel Culina, Oficialul echipei bucureștene a povestit cum a ajuns să lucreze pentru Dinamo și cine au fost cei care l-au testat intens.

„Povestea a început pe finalul anului 1999. La Dinamo nu vii de pe o zi pe alta, atenție! La Dinamo trebuie să fii verificat, căutat, interviuri, aprobări, semnături și așa mai departe. Așa a fost la vremea mea și așa este și acum, în general. Povestea a început prin decembrie. Era tridentul lui Dinamo de senzație la vremea respectivă, Badea, Borcea, Dinu. Am trecut prin filtrul tuturor. Cel mai greu filtru a fost Dinu, și atât. Primul filtru a fost Borcea, al doilea, domnul Badea, unde a fost greu, dar ultimul și cel mai dificil a fost domnul Dinu!”, a spus inițial Ionel Culina.

Cum a ajuns, de fapt, Ionel Culina să fie ofițer de presă la Dinamo

Marea oportunitate a lui Ionel Culina a venit însă în momentul în care Marcel Popescu, cel care era ofițer de presă în acea perioadă la Dinamo, a plecat la CS Dinamo în calitate de președinte. Ce i-a spus prima dată Cornel Dinu.

„Șansa vieții mele a fost că ofițerul de presă de atunci, Marcel Popescu, a primit oferta de a fi președintele CS Dinamo. În acest fel s-a eliberat postul. Erau mai multe variante. Eu eram un copil.

M-am calificat în finală și Dinu mi-a zis la un moment dat, dacă ai ajuns aici și ai trecut și de Borcea și de Badea, tu cred că ai ceva în cap. Aveam și plete atunci. M-a testat cu câteva întrebări capcană din istoria lui Dinamo. M-a întrebat chiar și dacă am auzit de el. Am trecut de ele”, a mai spus oficialul „câinilor”.

Chinul de la începutul meseriei. Cum era tratat de marele Cornel Dinu

Ulterior, Ionel Culina a povestit despre atitudinea marelui Cornel Dinu, . „Procurorul” obișnuia să îl înjure, însă abia mai târziu a realizat ce reprezenta această atitudine, de fapt.

„După a fost cumplit, mai ales în începutul de carieră la Dinamo, Dinu era un personaj fenomenal. Era idolul tuturor. În loc de bună ziua, în loc de bună seara, în loc de orice salut, prima oară te înjura. Asta era formula de salut. Și te blocai.

Începeam să-mi pun fel și fel de întrebări, ce are cu mine, unde am greșit și așa mai departe, dar târziu aveam să realizez. M-a ajutat foarte mult Dănilescu, m-a ajutat foarte mult regretatul Eftimescu, să înțeleg că dacă Dinu te bagă în seamă în astfel de mod, înseamnă că ești unul din copiii lui. Și așa a fost să fie”, a mai spus Ionel Culina la „FANATIK Dinamo”.