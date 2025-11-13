Cum a ajuns Ionel Dănciulescu de la naţională direct la spital: “Am fost operat de urgenţă! Doctorul a venit din vacanţă, de pe Litoral”. A marcat o “dublă” în meciul cu Germania

ADVERTISEMENT

Chiar dacă s-a numărat timp de peste un deceniu printre cei mai buni jucători din prima ligă a României, Ionel Dănciulescu a strâns doar 8 selecții la prima reprezentativă, marcând două goluri. Legendarul atacant a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO despre experiența sa la echipa națională.

Cum a ajuns Ionel Dănciulescu de la națională la spital

Ionel Dănciulescu putea să debuteze încă din 1998 la prima reprezentativă a României, însă a ratat acțiunea din septembrie, deoarece a fost operat de urgență. Atacantul avea să joace primul meci la echipa națională în martie 1999. „Debutul a fost cu Victor Pițurcă, într-un meci cu Estonia, 2-0, ‘Ganezul’ marchează două goluri. Era nucleul de la echipa de tineret, eu, Florentin Petre, Cosmin Contra, nea Piți a venit la echipa mare și ne-a promovat în grup.

(n.r. înainte de acțiunea din septembrie 1998, ești operat de apendicită) Am fost la Atena, am jucat cu Panathinaikos, dubla din preliminariile Champions League cu Steaua, ne-au dat 6-2. Nu mă simțeam deloc bine, eram convocat la echipa națională, dar am zis că mă duc la spital. Cum am ajuns la spital, m-au băgat imediat în operație. (n.r. și-a întrerupt doctorul concediul pe Litoral pentru a te opera) Da, nu mai țin minte cine a vorbit, dar a venit și m-a operat de urgență. Mi-a spus că dacă aș mai fi stat mai mult, aș fi avut peritonită”, a declarat fostul mare atacant la FANATIK DINAMO, emisiune moderată de Cristi Coste.

Ionel Dănciulescu, prestație de cinci stele în România – Germania 5-1

Fără îndoială, cel mai bun meci al lui Ionel Dănciulescu la echipa națională a României a fost amicalul cu Germania din 2004, câștigat de „tricolori” cu 5-1 în Giulești. Atacantul a reușit o „dublă”, acestea fiind singurele sale goluri la prima reprezentativă. „(n.r. ai ratat amicalul cu Germania din 1998, dar a venit amicalul cu Germania din 2004, sunt singurele tale goluri la echipa națională. Puțin) Așa este, puțin, așa a fost să fie. Trebuie să fim conștienți de faptul că erau foarte mulți jucători valoroși la momentul respectiv.

Dar, a fost și o perioadă în care probabil meritam mai mult. Eram golgheter, marcam pe bandă rulantă și nu eram convocat. (n.r. despre meciul cu Germania) Eu mă gândeam că ei au tratat meciul atât de ușor, au venit în ziua meciului cu un charter, ‘Mergem, jucăm și ne vedem de treabă’, probabil nu au luat în considerare faptul că întâlnesc o echipă super-motivată. A fost un meci în care ne-a ieșit absolut totul”, a spus .

Formațiile din partida România – Germania 5-1 (Pleșan 21, Raț 23, Dănciulescu 35, 43, Caramarin 84 / Lahm 88)

România: Lobonț – Stoican, Iencsi, Chivu (Ghionea 33), Raț – Fl. Petre (Contra 77), Rădoi, Pleșan (Ov. Petre 77), Dică (Caramarin 70) – Dănciulescu (Neaga 70), Ganea (M. Niculae 82). Rezerve: M. Popa – Dancia, Bărcăuan, Alexa. Selecționer: Anghel Iordănescu

Germania: Kahn (Hildebrand 46) – Friedrich, Ramelow, Jeremies, Lahm – Schneider, Hamann, Ernst (Kehl 77), Frings (Freier 46) – Bobic (Neuville 62), Kuranyi. Rezervă: Baumann. Selecționer: Rudi Voller

Ce i-a spus Anghel Iordănescu lui Ionel Dănciulescu după amicalul România – Germania 5-1

Ionel Dănciulescu a dezvăluit ce mesaj i-a transmis selecționerul României de la acel moment, , după victoria fabuloasă cu Germania. „Eram în autocar cu dânsul, mi-a spus ‘Bă, felicitări pentru partidă, am un mic regret, poate meritai să fii la echipa națională în mai multe meciuri’. A contat enorm pentru mine”, a declarat fostul mare atacant în exclusivitate pentru FANATIK.