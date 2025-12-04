Cum a ajuns Ionel Dănciulescu la Steaua: “Căutam orice variantă numai să plec!”. Derby-uri pe viață și pe moarte cu Dinamo

ADVERTISEMENT

Ionel Dănciulescu a avut foarte mari probleme cu fanii dinamoviști după ce a ales să semneze cu Steaua în 1997. Prezent la ”FANATIK Dinamo”, fostul fotbalist și-a amintit de ura care exista între cele două cluburi la acea vreme.

Ionel Dănciulescu, dezvăluiri despre transferul la Steaua

Fostul internațional a avut o experiență neplăcută de câteva luni la Altay Izmir și a ales să revină în țară. Doar că nu a făcut-o la Dinamo, care avea probleme financiare în acel moment, ci la marea rivală Steaua.

”Am ajuns la Steaua pentru că cei de acolo au avut banii și au plătit suma de transfer celor de la Altay Izmir. Dinamo nu a avut banii respectivi. În primă fază am avut niște contacte și cu FC Național, eu căutam orice variantă numai să plec.

Au fost discuții care s-au prelungit, iar cei mai fermi au fost cei de la Steaua, care au venit și au zis ‘ok, plătim’. Era Gino Iorgulescu la FC Național, au fost niște discuții de principiu, dar nu s-au materializat”, a declarat Ionel Dănciulescu, la .

Cum se trăia un derby Steaua – Dinamo în urmă cu 25-30 de ani

Fostul mare atacant în vârstă de 48 de ani a mărturisit că nu s-a gândit niciodată la rivalitatea dintre Steaua și Dinamo în momentul în care a semnat cu ”roș-albaștrii” și a povestit ce însemna un derby în acele vremuri.

”Știam că există rivalitatea asta uriașă dintre cele două grupări, dar în momentul respectiv nu te gândești. Nu conștientizezi că această rivalitate poate fi dusă la extrem. Rivalitatea de atunci era uriașă, mult mai mare decât în ziua de azi. Meciurile alea se trăiau cu o săptămână, 10 zile înainte. Numai despre asta se vorbea.

Acum joacă FCSB cu Dinamo, dar nu mi se mai pare nebunia aia, s-au mai schimbat și generațiile de suporteri. Ura aceea la cote maximă, era dusă la extrem, se depășea de multe ori limita bunului simț. Erau fel de fel de incidente în ziua partidei”, a spus el.

De ce nu a avut probleme la Steaua

După ce a explicat la ”FANATIK Dinamo” , Dănciulescu a rememorat primele zile la Steaua și cât de mult a contat că a marcat chiar împotriva lui Dinamo la primul joc.

”(n.r. – Cum a fost impactul cu Steaua?) Ușor, pentru că am fost acceptat din prima de toți din vestiar. La momentul respectiv eram un grup important de jucători tineri, mulți am făcut parte din lotul de tineret al României. A fost foarte simplu să mă acomodez, nu am avut niciun fel de problemă.

Impactul meu în jocul echipei a fost unul imediat, am jucat împotriva lui Dinamo la primul meci și am reușit să marchez și totul a fost mult mai simplu. Aveam și echipă foarte bună la momentul respectiv”, a afirmat Ionel Dănciulescu