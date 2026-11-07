Cum a ajuns Ionuț Luțu omul de încredere al lui Gigi Becali. Șapte povești memorabile despre relația lor

ADVERTISEMENT

Ionuț Luțu a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai generației sale. A evoluat pentru Universitatea Craiova, Steaua, Rapid sau Galatasaray, însă după retragere a ajuns într-o situație financiară delicată.

Gigi Becali i-a întins o mână de ajutor, iar fostul mijlocaș de creație a devenit omul său de încredere. Patronul de la FCSB, dar și alți apropiați din anturajul său, au vorbit despre relația apropiată pe care o are cu Ionuț Luțu.

ADVERTISEMENT

Ionuț Luțu a pierdut 2 milioane de dolari! Cum l-a ajutat Gigi Becali când ajunsese să locuiască la un prieten

Ionuț Luțu a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști români. Prestațiile spectaculoase de la Universitatea Craiova și Steaua l-au făcut să fie transferat la Galatasaray ș la Suwon Samsung Bluewing, în Coreea de Sud. Sumele mari câștigate în campionatele din străinătate s-au risipit rapid pentru că a ales să investească banii în afaceri care au falimentat. A ajuns chiar să locuiască la un prieten, în Militari, din cauza faptului că a fost nevoit să își vândă cele 4 apartamente pe care le deținea în București.

„De-a lungul carierei, n-am câştigat foarte mulţi bani, dar cu totul să fi avut vreo două milioane de dolari. Cam aşa. Câți bani aveam când m-am lăsat de fotbal? N-aveam nimic! Eu îmi făcusem calcule că după 32 de ani încep să strâng bani, dar m-a prins unul prin Kazahstan, mi-a rupt piciorul şi na, mai strânge bani, Luţule!

ADVERTISEMENT

Nu mai aveam deloc, nimic! Atunci am realizat că situaţia e groasă rău. Îmi veneau în minte toate tâmpeniile pe care le-am făcut.

De exemplu, cum am plătit în Coreea numai amenzile rutiere 12.000 de dolari. Păi, era o bandă pe care nu mergeau decât mijloacele de transport în comun. Toţi respectau regula şi banda aia era liberă mereu. Eu mă băgam mereu pe ea, eram şmecher, e adevărat că ajungeam repede la Seul, dar şi când am văzut nota de plată, 12.000 de dolari…”, a declarat Ionuț Luțu.

ADVERTISEMENT

Încercasem eu vreo două-trei afaceri, cu tiruri, cu un magazin de lustre la Craiova, cu un club la mare. Cu tirurile am pierdut mulți bani, cu magazinul de corpuri de iluminat, la fel. Gigi Becali mi-a întins mâna când, dacă mă gândesc mai bine, eram deja dincolo de marginea prăpastiei. Am avut case, terenuri.

ADVERTISEMENT

Aveam 4 apartamente aici, în Bucureşti. Le-am vândut, ce să se întâmple? Aveam nevoie de bani. Voi chiar nu înţelegeţi că nu mai aveam deloc bani cash? Când m-am întors din Kazahstan aveam vreo 5-6 miliarde de lei, dar i-am pierdut cu becurile mele. Am mai încercat să joc eu la Craiova, dar aveam probleme cu piciorul şi Mititelu îmi dădea câte 1.000 de euro”, a declarat Ionuț Luțu pentru .

„Hagi Luțu”, cum era alintat datorită talentului său cu mingea la picior, a recunoscut că nu știa cum să depășească această situație dificilă. Atunci i-a sărit în ajutor Gigi Becali, care s-a oferit să-l ia sub aripa sa. Din acel moment, de aproape 20 de ani, cei doi sunt de nedespărțit, iar Luțu nu concepe să-i trădeze încrederea patronului de la FCSB și să plece din cercul său apropiat.

ADVERTISEMENT

„Am avut un singur prieten adevărat până la capăt, adică şi la greu. După ce am vândut şi apartamentele alea patru de care v-am zis şi am terminat şi banii ăia, nu mai aveam nici unde să dorm. El m-a primit în apartamentul lui din Militari. Aici a intervenit Gigi Becali, care m-a scos din prăpastie şi m-a scăpat de belele. Ăsta e adevărul. Aveam un prieten comun, mai mergeam pe la Palat, și a zis că vrea să mă ajute. Eu de la Gigi Becali nu mai plec niciodată! Plec doar dat afară”, a precizat Ionuț Luțu.

Gigi Becali voia un aghiotant ca în filmele turcești! Fix atunci a apărut Ionuț Luțu

Despre cum a ajuns Ionuț Luțu în anturajul lui Gigi Becali a oferit mai multe detalii chiar Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a mărturisit în 2012, în direct la România TV, că își dorea un aghiotant cum au boierii din filmele turcești. La scurt timp dup ce a manifestat acest lucru, în calea acestuia a apărut chiar fostul său fotbalist.

„Să vă povestesc cum l-am luat pe Luțu. Eu vedeam filme turcești, sunt unele mai noi apărute. Și vedeam câte un șef d-ăsta… aveau toți câte un aghiotant. Aghiotantul ăsta era atât de loial bașcanului, încât nici măcar nu se căsătorea. Când greșea față de bașcan se spânzura.

Și m-am gândit: ‘Bă, dacă aș găsi și eu unul ca ăsta!’. Parcă Dumnezeu mi l-a scos în cale. Mi-a zis un prieten: ‘Ia-l, mă, și tu pe Luțu pe la Steaua, pe acolo, dă-i și lui 2-3 mii pe lună’. Luțu, băiat bun, cutare… l-am chemat pe la palat. L-am ținut numai pe lângă mine și acum el e numărul 1. Acum el e aghiotantul. Luțu e numărul 1!”, a declarat Gigi Becali în 2012, în direct la România TV.

Ionuț Luțu, cel mai loial om. Dezvăluirea lui Mitică Dragomir

Relația dintre Gigi Becali și Ionuț Luțu a depășit sfera de angajat – patron. Dumitru Dragomir a mărturisit că prietenul său, patronul de la FCSB, are încredere oarbă în fostul fotbalist de la Craiova și Steaua. Mai mult, președintele LPF îl consideră pe Ionuț Luțu cel mai loial om pe care l-a văzut vreodată.

„Lui Luțu îi spune: ‘Ia de acolo, dă acolo’. Are o încredere în Luțu cum nu am întâlnit, iar om mai loial decât Luțu nici nu am cunoscut în decursul vieții mele. Luțu este exemplul angajatului loial al patronului. Am și eu așa ceva! Am patru la mine la societăți la fel ca Luțu, adică pui în mâinile lor viața. Am și eu așa ceva!

Păi, dacă pe Luțu l-a făcut fericit cu casă și pentru el, și pentru fată, și pentru toată lumea…cum să nu îi fie loial? A, am văzut caractere murdare, dar ăștia ți-i alegi tu. Prietenii ți-i alegi tu, familia ți-o dă Dumnezeu”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru .

Ionuț Luțu, singurul care știe cifrul de la seiful lui Gigi Becali

De aceeași părere este și Gigi Becali. . Pentru a-și întări afirmația, patronul de la FCSB a precizat că fostul mijlocaș ofensiv este singurul care știe cifrul de la seif, dar și parolele de la telefon și mail-urile personale ale lui Becali.

„Lui Luțu i-am luat vilă, dar n-a mai vrut acolo, că el o vinde, că vrea apartament în blocul ăsta nou. Și i-am plătit eu. Luțu e cel mai loial om de pe fața Pământului, cel mai credincios stăpânului. Nu există om mai credincios stăpânului ca Luțu.

Eu nici nu mai țin minte cifrul, el îl știe. Și astea pe care le am eu, mail-ul de la telefonul meu, el îl știe. Îi spun: ‘Ia spune, mă, mail-ul!’. El știe cifrul, mail-ul, parolele, numai el. Merită Luțu, merită! Tot ce are nevoie familia mea, el e și colo, și colo, și colo”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali i-a încredințat lui Ionuț Luțu o firmă

și în zona afacerilor. În 2023, fostul fotbalist a devenit asociat unic și administrator al societății Becali Hotels SRL, în urma unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Luțu a preluat 5.000 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând întregul capital social al companiei.

În același timp, Ionuț Luțu a fost numit administrator cu puteri depline pentru o perioadă de 10 ani: „Se numeşte în funcţia de administrator, cu puteri depline şi pe o durată de 10 ani, Ion-Ionuţ Luţu”, se arăta în documentul oficial care a fost făcut public în urmă cu 3 ani.

Ionuț Luțu nu divulgă secretele lui Gigi Becali nici măcar propriului fin

Loialitatea lui Ionuț Luțu față de Gigi Becali nu „scârțâie” nici cu membrii din familie. Mai exact, Adrian Voicu, cunoscut pentru emisiunile de pe YouTube „Fiță cu Adiță”, a dezvăluit că fostul fotbalist este nașul copilului său. Chiar și așa, nu-i spune nici măcar ora la care Gigi Becali termină slujba de la biserică, pentru a-l prinde la un interviu.

„Luțu e nașul copilului meu. Luțu e toată ziua la mine în casă. Luțu e foarte bine. N-am văzut om mai loial decât el. Și a fost încercat, atenție! Chiar și de nea Gigi.

Eu, ca finul lui, dacă îl întreb că am auzit că s-a certat un jucător, și dacă știe îmi spune că nu știe. Niciodată nu o să scoți nimic de la Luțu. ‘Nea Gigi la biserică, să mă duc să-i iau un interviu?’. ‘Nu știu!’. Înțelegi? Mare calitate, e foarte loial”, a declarat Adrian Voicu pentru .