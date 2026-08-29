Cum a ajuns Iustin Doicaru la Rizespor. Giovanni Becali: „Va fi om de bază. Turcii căutau un jucător ca el”. Pleacă Valentin Mihăilă?

ADVERTISEMENT

Cel mai cunoscut agent de jucători din România spune că fotbalistul e foarte mulțumit pentru mutarea făcută, mai ales că a ajuns la o echipă decentă din Turcia. Mai mult, acolo va putea să joace pe postul său tradițional și nu va fi forțat vârf din lipsă de opțiuni ca la Farul.

Giovanni Becali a dezbătut transferul lui Iustin Doicaru de la Farul la Rizespor, pentru 1,5 milioane de euro

„Important e că acest transfer s-a rezolvat. Pentru Farul se dovedește că e o echipă care produce mai mult ca înainte. Hagi era, doar să dea puștii, să lasă procente, să scoată bugetul.

ADVERTISEMENT

Știu că băiatul e mulțumit, e cu taica-so acolo, e pus pe listă s-ar putea să-l vedem debutând. Interesul lui Rize pentru Doicaru a fost că ei căutau o extremă, stângaci cum e el, care intră din dreapta, trage, driblează și dă gol. Ei îl au și pe Mihăilă acolo în stânga. Depinde de el cum se integrează. E club serios de mijlocul clasamentului. Club stabil”, a explicat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

Giovanni Becali crede că Valentin Mihăilă este pregătit să facă marele pas spre un campionat puternic la anul

Giovanni Becali are doare cuvinte de laudă la adresa campionatului din Turcia și crede că experiența la Rizespor va fi cu siguranță un pas înainte pentru Doicaru. Același lucru îl spune și despre Valentin Mihăilă, care va fi coechipier cu Doicaru și care trebuie să facă marele pas spre o echipă importantă.

ADVERTISEMENT

. Mihăilă are 26 de ani. Poate să un an ca lumea nu cu 5-6 goluri. Cred că se recuperează acum de o accidentare. Trebuie să devină asul echipei. Vine din Serie A, vine de la națională, el acolo trebuie să marcheze cel puțin 10 goluri și să dea 4-5 assisturi ca să intre în vizorul cluburilor mari. Uită-te ce transferuri face Beșiktaș.

ADVERTISEMENT

Nu mai spun, Trabzon e în Conference. Mai au nevoie de 2-3 nume mari. Doicaru va fi om de bază acolo, a semnat pe 5 ani de zile. Doicaru dacă continuă acolo așa ca aici. A lipsit și Alibec de lângă el, acolo va juca pe postul lui. A făcut o grămadă de risipă singur, vârf izolat”, a completat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a mărturisit că în anii ’90 a fost patron la Farul Constanța pentru un an

Doicaru nu a jucat la Farul Constanța pe postul său tradițional din lipsă de opțiuni, însă la Rizespor situația se va schimba. O spune Giovanni Becali, cel care e apropiat de Farul Constanța și știe foarte bine traiectoria carierei tânărului fotbalist.

Așa a vrut antrenorul să joace. Au scos puncte importante. Mă bucur că farul debutează copii, are răbdare. Sper ca anul viitor deja să țină acești copii, 3-4, să joace cu 2-3 underi. Au avut pe Borza, Grameni, Pitu. Farul e o echipă care poate să joace cu 3-4 underi în echipă.

ADVERTISEMENT

Doicaru nu poate să facă astfel de greșeli, îl are pe tatăl său care e fost fotbalist la Farul. Țin minte când Farul era a mea, în anii ’90. A fost un an de zile a mea, după ce i-a lăsat domnul Voiculescu de la Antena. N-a mai plătit, un an de zile i-am luat eu. Am fost patron cu directorul sportiv și președintele lor, e de o viață la Farul”, a punctat cel mai cunoscut agent de jucători din România.