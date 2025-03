Cum a ajuns Juri Cisotti în România. Dezvăluiri incredibile ale fotbalistului de la FCSB: „Mulți oameni au fost șocați”

Transferat în această iarnă de FCSB, Juri Cisotti traversează un moment incredibil. După mai mulți ani petrecuți în Malta și un transfer în Liga a 3-a din România, . Fotbalistul „roș-albaștrilor” a vorbit într-un interviu oferit presei italiene despre momentele trăite în carieră.

Povestea transferului la Oțelul: „Mulți oameni au fost șocați”

Crescut de Triestina și Chievo, Juri Cisotti a evoluat la începutul carierei pentru formații din ligile inferioare ale Italiei, precum Spezia, Latina, Vicenza sau Casertana. Prima sa experiență în străinătate a fost la echipa secundă a celor de la Rijeka, în 2015, iar trei ani mai târziu a luat o decizie neașteptată și s-a transferat în Malta, unde a jucat timp de trei sezoane, la Mosta și Sliema Wanderers.

În 2021, italianul a decis să semneze cu Oțelul Galați, formație care la acel moment se afla în Liga a 3-a. „Mulți oameni au fost șocați, inclusiv coechipierii români, nu le venea să creadă. Jucam în Malta și după câțiva ani am realizat că trebuia să fac o schimbare, altfel piața s-ar fi închis pentru mine. Am înțeles că exista o oportunitate în România, mi-aș fi dorit un nivel mai înalt, dar era 19 august și echipele erau deja formate.

Era vorba de Liga a 3-a, dar la o echipă care nu avea nicio legătură cu acest nivel, Oțelul Galați, formație care jucase recent în Champions League. Am avut 12 mii de spectatori în divizia a treia, am terminat pe primul loc cu ușurință și apoi am obținut încă o promovare în următorul sezon” a declarat Cisotti pentru .

În prima stagiune după promovarea în Superligă, gălățenii au ajuns și în finala Cupei României, unde au fost învinși la penalty-uri de divizionara secundă Corvinul. Cisotti a purtat banderola de căpitan în meciul disputat la Sibiu: „Nu ne așteptam să ajungem în finală, dar eram favoriți, ținând cont de faptul că adversarii jucau în liga a doua. Dar, într-un singur meci se poate întâmpla orice și lucrurile nu au mers bine pentru noi la loteria penalty-urilor”.

Transferul la Oțelul s-a dovedit a fi o decizie extrem de inspirată pentru Cisotti, deși la acel moment a fost surprinzător că un fotbalist care jucase în Serie B a ales să evolueze în divizia a treia din România. „Apropiații m-au încurajat. Iubita mea a fost pregătită pentru această aventură și familia nu m-a oprit niciodată din a lua aceste decizii. Poate au crezut că a fost o alegere nebunească, dar nu mi-au spus asta (n.r. râde)” a adăugat Cisotti, conform sursei menționate.

Juri Cisotti: „Joc pentru cel mai mare club din România”

Odată ajuns în prima divizie cu Oțelul, italianul a impresionat prin evoluțiile sale și mai multe echipe importante au dorit să îl transfere. în schimbul său.

Mijlocașul italian a vorbit despre transferul la formația patronată de Gigi Becali: „A existat interes din partea mai multor cluburi din România în ultimul an și jumătate, dar mai aveam contract încă doi ani la Galați și nu am dorit să plec. Acum însă, contractul meu urma să expire și din păcate, au fost probleme la Oțelul, așa că m-au vândut.

Bineînțeles, simt o satisfacție incredibilă datorită faptului că joc pentru cel mai mare club din România. Sper că va fi un punct de plecare”.