Cum a ajuns legenda lui Dinamo una dintre cele mai importante vedete la Antena 1, Pro Tv și Kanal D. „Toate televiziunile erau leșinate”

Un dublu campion al României în tricoul lui Dinamo dezvăluie cum a fost refuzat de conducerea „câinilor”. Ce i-a spus antrenorul grupării din Ștefan cel Mare și cum a ajuns fotbalistul vedetă în showbiz.
Adrian Baciu
18.03.2026 | 14:15
Giani Kiriță, dublu campion al României, vedetă în showbiz după ce a fost refuzat de Dinamo.
Un dublu campion al României în tricoul echipei Dinamo a dezvăluit, la FANATIK, cum a fost refuzat de către echipa sa de suflet în urmă cu aproape un deceniu și jumătate. Fotbalistul și-a încheiat atunci aventura în Turcia, însă șefii și antrenorul din Ștefan cel Mare nu l-au mai dorit. În schimb, a ajuns vedetă în showbiz.

Când a fost refuzat de Dinamo Giani Kiriță, dublu campion al României în tricoul alb-roșu

Giani Kiriță, un jucător emblematic pentru suflarea dinamovistă, cu multe trofee cucerite alături de „câini”, a trăit și momente de dezamăgire în relația sa cu echipa din „Groapă”. Prezent în platoul „FANATIK Dinamo”, fostul fundaș a dezvăluit un episod extrem de neplăcut care s-a petrecut în urmă cu foarte mulți ani.

Kiriță a petrecut peste 8 ani în campionatul Turciei. Între 2003 și 2011, acesta a evoluat la Samsunspor, Gaziantepspor, Ankaragucu și Bursaspor. După finalul aventurii în „Țara Semilunei”, Giani a vrut să revină în țară la echipa sa de suflet, Dinamo. Aici, nu a mai fost loc pentru el. A avut atunci o discuție cu Cristi Borcea, conducătorul clubului, însă antrenorul nu a fost de acord cu mutarea.

„(n.r. După ce termin cu Bursa, ai o dezamăgire vizavi de Dinamo) Da, am vrut să mă întorc la Dinamo. Am vorbit cu Cristi Borcea. Pe atunci era antrenor Ciobi (n.r. Liviu Ciobotariu). Mi-a zis că Ciobi nu mă vrea. Și apoi am plecat la Târgu Mureș. Am fost dezamăgit”, recunoaște Kiriță, momentul din 2012.

Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu...
Digi24.ro
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical

Planul lui Giani Kiriță după ce a pus ghetele în cui: „După 30 de ani de fotbal, tot în fotbal intru?” Cum a făcut alegerea de a intra în showbiz

După o scurtă perioadă la Târgu Mureș, apoi la Buftea, Giani Kiriță s-a lăsat definitiv de fotbal. Nu a mai vrut să rămână deloc în fenomen și a făcut o altă alegere inspirată, spune el: pasul către showbiz. A început prin participarea la show-ul de mare succes din urmă cu aproape două decenii intitulat „Dansez pentru tine”. A mai fost văzut și în emisiunile lui Nea’ Mărin de la Antena 1 și a fost unul dintre cei mai importanți concurenți la Exatlon România de la Kanal D.

Digisport.ro
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Eu am vrut să ies din zona asta de fotbal. A fost o reacție de genul: după 30 de ani de fotbal, tot în fotbal intru? Și mi-am zis că aici (n.r. în showbiz) e și frumos, câștig și bani, mă și distrez, am și libertate. Asta s-a întâmplat. Și oriunde am fost, orice show, eu eram ca pe teren. De asta m-a iubit lumea. Unde mă duceam, toți mă invitau, televiziunile erau leșinate. Când eram invitat, toate ratingurile erau sus”, mărturisește Kiriță.

LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Adrian Mititelu: „Acest mandat va fi anulat”. A...
Fanatik
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Adrian Mititelu: „Acest mandat va fi anulat”. A început numărarea voturilor!
„Am adus ofertă de 2 milioane de euro la Craiova în iarna asta”....
Fanatik
„Am adus ofertă de 2 milioane de euro la Craiova în iarna asta”. Mihăiță Pleșan, dezvăluiri de ultimă oră
Construcția stadionului de 100 de milioane din România, blocată de AUR și PSD!...
Fanatik
Construcția stadionului de 100 de milioane din România, blocată de AUR și PSD! Reacție vehementă a primarului: „Nu vă vom uita!”
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
