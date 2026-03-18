Cum a ajuns legenda lui Dinamo una dintre cele mai importante vedete la Antena 1, Pro Tv și Kanal D. „Toate televiziunile erau leșinate”

Un dublu campion al României în tricoul echipei Dinamo a dezvăluit, la FANATIK, cum a fost refuzat de către echipa sa de suflet în urmă cu aproape un deceniu și jumătate. Fotbalistul și-a încheiat atunci aventura în Turcia, însă șefii și antrenorul din Ștefan cel Mare nu l-au mai dorit. În schimb, a ajuns vedetă în showbiz.

Când a fost refuzat de Dinamo Giani Kiriță, dublu campion al României în tricoul alb-roșu

Giani Kiriță, un jucător emblematic pentru suflarea dinamovistă, cu multe trofee cucerite alături de „câini”, a trăit și momente de dezamăgire în relația sa cu echipa din „Groapă”. Prezent în platoul „FANATIK Dinamo”, fostul fundaș a dezvăluit un episod extrem de neplăcut care s-a petrecut în urmă cu foarte mulți ani.

Kiriță a petrecut peste 8 ani în campionatul Turciei. Între 2003 și 2011, acesta a evoluat la Samsunspor, Gaziantepspor, Ankaragucu și Bursaspor. După finalul aventurii în „Țara Semilunei”, Giani a vrut să revină în țară la echipa sa de suflet, Dinamo. Aici, nu a mai fost loc pentru el. A avut atunci o discuție cu , însă antrenorul nu a fost de acord cu mutarea.

„(n.r. După ce termin cu Bursa, ai o dezamăgire vizavi de Dinamo) Da, am vrut să mă întorc la Dinamo. Am vorbit cu Cristi Borcea. Pe atunci era antrenor Ciobi (n.r. Liviu Ciobotariu). Mi-a zis că Ciobi nu mă vrea. Și apoi am plecat la Târgu Mureș. Am fost dezamăgit”, recunoaște Kiriță, momentul din 2012.

Planul lui Giani Kiriță după ce a pus ghetele în cui: „După 30 de ani de fotbal, tot în fotbal intru?” Cum a făcut alegerea de a intra în showbiz

După o scurtă perioadă la Târgu Mureș, apoi la Buftea, definitiv de fotbal. Nu a mai vrut să rămână deloc în fenomen și a făcut o altă alegere inspirată, spune el: pasul către showbiz. A început prin participarea la show-ul de mare succes din urmă cu aproape două decenii intitulat „Dansez pentru tine”. A mai fost văzut și în emisiunile lui Nea’ Mărin de la Antena 1 și a fost unul dintre cei mai importanți concurenți la Exatlon România de la Kanal D.

„Eu am vrut să ies din zona asta de fotbal. A fost o reacție de genul: după 30 de ani de fotbal, tot în fotbal intru? Și mi-am zis că aici (n.r. în showbiz) e și frumos, câștig și bani, mă și distrez, am și libertate. Asta s-a întâmplat. Și oriunde am fost, orice show, eu eram ca pe teren. De asta m-a iubit lumea. Unde mă duceam, toți mă invitau, televiziunile erau leșinate. Când eram invitat, toate ratingurile erau sus”, mărturisește Kiriță.