Lionel Messi, devine, conform prestigiosului magazin Forbes, al doilea miliardar din istoria fotbalului, după eternul său rival Cristiano Ronaldo. Portughezul a atins această bornă impresionantă a veniturilor sale în urmă cu un an.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel numărul sportivilor care ajung la o avere de minim un miliard de dolari se măreşte la patru, alături de cele două staruri ale balonului rotund aflându-se şi jucătorul de golf Tiger Woods şi fostul pugilist Floyd Mayweather.

Ca şi în cazul lui Cristiano Ronaldo, paşii pentru a ajunge la o asemenea opulenţă financiară au fost făcuţi din trei trepte: salariu, contracte de imagine şi investiţii în diferite tipuri de afaceri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Lionel Messi miliardar

Lionel Messi este cel mai bine jucător plătit al planetei. Salariul său brut la FC Barcelona ajunge la 126 de milioane de dolari pe sezon, incluzând aici şi bonusurile pentru atingerea diferitelor obiective de echipă şi personale, numai salariul în sine, sub formă netă, fiind de 48 de milioane de dolari.

Messi a plecat din 2007, când avea numai 20 de ani, de la salariu săptămânal de 116.000 dolari, ceea ce însemna 464.000 de dolari pe lună, în jur de 6 milioane de dolari anual.

ADVERTISEMENT

Cel mai mare salariu din lume

Acum, contractul care expiră în vara lui 2021 e făcut în aşa fel încât şi dacă ar juca doar 60 la sută din totalul meciurilor, tot 126 milioane dolari brut ar câştiga, la care s-ar putea ajunge la 141 milioane brut dacă Barca reuşeşte tripla campionat-Cupa Spaniei-Champions League şi dacă jucătorul e primul în trofeul FIFA Best Player.

Este clar că salariul de la Barcelona e cel care reprezintă grosul câştigurilor lui Messi an de an, însă lucrurile nu se opresc aici, pentru că, la fel ca şi Cristiano Ronaldo, argentinianul are încheiate multe contracte publicitare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Contracte avantajose cu Adidas, Pepsi, Gatorade, Huawei şi MasterCard

Astfel, numai din înţelegerea cu Adidas, devenită pe viaţă din 2017, Messi primeşte 12 milioane de dolari, iar din contractul cu Pepsi, Gatorade, Huawei şi MasterCard provine restul sumei până la 32 de milioane de dolari anual. Messi e primul din istoria sportului pentru care s-a creat linia de încălţăminte Adidas Messi.

Sud-americanul stă bine şi la capitolul investiţiilor. Are o serie de hoteluri în Ibiza şi Mallorca, iar din 2017 a devenit şi proprietarului stabilimentului de patru stele din Barcelona MiM Hotel, pentru care a plătit 33 de milioane de dolari. O noapte în acest hotel este tarifată la preţuri între 250-350 euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Succese şi în lumea modei

Lionel Messi caută să devină faimos şi în lumea modei, aşa cum deja a reuşit să o facă Ronaldo, cu seriile sale de lenjerie intimă şi nu numai. Vedeta Barcelonei s-a asociat în acest domeniu cu Ginny Hilfiger, sora cunoscutului creator de modă Tommy Hilfiger. Aşa a apărut pe piaţă The Messi Stores, o linie amplă de vestimentaţie.

Dar ambiţiile lui Messi nu s-au oprit aici. În China este aproape de inagurare un parc tematic care îi aparţine, cu tot felul de lucruri interesante pentru vizitatori, atât reale cât şi virtuale, hologramele concepute fiind deosebit de spectaculoase, multe având legătură cu cariera lui Leo.

ADVERTISEMENT

L-a depășit pe Ronaldo în clasamentul veniturilor din 2020

Cu 126 de milioane de dolari preconizate a fi încasate în 2020, Messi l-a depășit pe marele rival Cristiano Ronaldo, care va primi „doar” 117 milioane de dolari. În topul încasărilor pe 2020, cei doi sunt urmați de Neymar șy Kylian Mbappe.

Primele zece locuri în această ierarhie sunt ocupate de următorii fotbaliști:

ADVERTISEMENT