Cum a ajuns Lionel Messi gratis la PSG! Cronologia transferului care va intra în istoria fotbalului mondial

Vara lui 2021 va intra în istorie drept momentul când . Catalanii şi-au pierdut gratis legenda care a umplut vitrina cu trofee a clubului, iar parizienii au profitat de pe urma problemelor clubului condus de Joan Laporta.

ADVERTISEMENT

Totul a pornit în ianuarie 2014, când Josep Maria Bartomeu devenea al 40-lea preşedinte al Barcelonei, iar clubul intra încet în cea mai neagră epocă, una în care datoriile uriaşe au făcut ca Lionel Messi, legenda blaugrana, să plece gratis la PSG.

Cronologia transferului mileniului: cum a ajuns Lionel Messi gratis la PSG

23 ianuarie 2014 – Sandro Rosell, preşedintele Barcelonei, îşi dădea demisia în urma scandalului iscat de fondurile folosite pentru transferul lui Neymar. În locul oficialului, care în 2017 a ajuns la închisoare, era numit, ca interimar, Josep Maria Bartomeu.

ADVERTISEMENT

6 iunie 2015 – Barcelona câştiga finala Ligii Campionilor, 3-1 cu Juventus, şi în vitrina clubului intra ultimul trofeu Champions League. Au urmat eliminări ruşinoase pentru catalani, care au afectat considerabil finanţele clubului.

18 iulie 2015 – După aproape un an şi jumătate de interimat, Josep Maria Bartomeu câştiga alegerile prezidenţiale de la FC Barcelona. Omul de afaceri primea 54,63% din voturi şi promitea o nouă epocă de aur pe “Camp Nou”. “Vom munci cu rigoarea cu care au făcut-o mereu Puyol, Abidal, Xavi şi Messi pentru a duce mai departe valorile noastre”, spunea Bartomeu după ce câştigase alegerile.

ADVERTISEMENT

3 august 2017 – PSG anunţă oficial transferul lui Neymar. Parizienii au achitat 222.000.000 de euro Barcelonei, clauza de reziliere a contractului. Fanii catalani îi cer demisia lui Josep Maria Bartomeu, care tocmai pierduse unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei.

Ce s-a întâmplat în timpul ultimului contract al lui Lionel Messi cu Barcelona

25 noiembrie 2017 – Lionel Messi semnează prelungirea contractului cu Barcelona pe următorii patru ani, cu o clauză de reziliere de 700.000.000 de euro. Detaliile acordului au fost dezvăluite la începutul acestui an, iar salariul faraonic era considerat drept unul care “distruge clubul”. Argentinianul încasase 555.237.619 de euro în patru ani.

ADVERTISEMENT

31 decembrie 2019 – Barcelona termină anul cu datorii istorice, cifrate la 1.200.000.000 de euro. Era prima oară când suma trecea de bariera miliardului, iar mandatul lui Bartomeu ducea clubul spre o gaură neagră.

25 august 2020 – Lionel Messi trimite celebrul fax prin care îi anunţă pe oficialii Barcelonei că vrea să plece de la echipă. Argentinianul era nemulţumit de performanţele echipei şi făcea apel la o clauză din contract prin care acesta putea fi rupt unilateral.

ADVERTISEMENT

4 septembrie 2020 – După zile în şir de zvonuri, care îl dădeau la Manchester City, PSG sau Inter, Lionel Messi a rupt tăcerea şi a anunţat că va rămâne la FC Barcelona. “Nu aș merge niciodată la tribunal împotriva clubului vieții mele, de asta voi rămâne. I-am spus președintelui tot anul că vreau să plec. Am crezut că clubul are nevoie de mai mulți tineri, fețe noi, am crezut că vremea mea la Barcelona a apus. Președintele mereu a spus că la finalul sezonului voi putea decide dacă să stau sau să plec, dar până la urmă nu s-a ținut de cuvânt”, spunea Lionel Messi.

27 octombrie 2020 – Josep Maria Bartomeu îşi anunţa demisia din funcţia de preşedinte al Barcelonei. Era urmat de întreaga conducere a clubului. În locul lui a venit Carlos Tusquets, care a asigurat interimatul până în martie 2021.

ADVERTISEMENT

31 decembrie 2020 – . Dezastrul produs de Josep Maria Bartomeu atingea cote istorice, iar zvonurile se înteţeau în privinţa plecării lui Lionel Messi. În tot acest timp, fondul salarial al clubului trebuia redus considerabil.

Ultimul an al lui Lionel Messi la FC Barcelona

1 martie 2021 – Josep Maria Bartomeu şi alţi foşti oficiali ai clubului erau arestaţi în dosarul “Barcagate”. Aceştia erau acuzaţi că au angajat o comapnie digitală pentru a apăra imaginea conducătorilor clubului, dar care avea ca scop şi denigrarea unor foşti oficiali, dar şi legende precum Xavi, Gerard Pique sau Lionel Messi.

7 martie 2021 – Joan Laporta câştigă alegerile prezidenţiale de la FC Barcelona, iar planul numărul 1, anunţat mai mereu în campania electorală, era prelungirea contractului lui Lionel Messi.

aprilie 2021 – PSG şi Manchester City l-au ofertat pe Lionel Messi, însă argentinianul a refuzat ambele cluburi. Argentinianul le-a transmis că îşi doreşte să rămână la FC Barcelona.

16 mai 2021 – Lionel Messi marchează în minutul 28 al meciului Barcelona – Celta Vigo 1-2. Nimeni nu se gândea că avea să fie ultimul gol al argentinianului la echipe de pe “Camp Nou”.

Lionel Messi a devenit liber de contract la începutul lunii iulie

1 iulie 2021 – Contractul lui Lionel Messi cu FC Barcelona a expirat şi fotbalistul de 34 de ani a devenit liber de contract.

iulie 2021 – O lună de foc în birourile Barcelonei, în timp ce oficialii clubului negociază cu Lionel Messi pentru un nou contract. Javier Tebas, preşedintele La Liga, că trebuie să facă eforturi financiare ca să se încadreze în plafonul salarial: “Dacă va semna noul contract, o să trebuiască să tăiaţi din altă parte. Nu-i vom face niciun cadou lui Messi”. În acelaşi timp, Joan Laporta îi asigura pe fanii Barcelonei: “Totul merge bine. Trebuie să încadrăm salariul lui în fair play-ul financiar. Vrem să rămână, iar el este încântat de ideea de a continua. Suntem în plin proces de a găsi o soluție”.

5 august 2021 – FC Barcelona anunţă oficial că Lionel Messi nu va mai continua pe “Camp Nou”. Vestea devine rapid breaking news în întreaga lume. În acelaşi timp, PSG începe negocierile cu starul argentinian.

6 august 2021 – în care clarifică situaţia şi explică motivele pentru care Lionel Messi nu poate continua la FC Barcelona. “Dacă am fi încheiat contractul cu Messi, clubul ar fi fost în pericol. Am spus că nu putem face asta. Leo Messi a vrut să rămână, noi am vrut ca el să continue. Faptul că el a vrut să rămână a fost primul pas, a fost un factor cheie. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost la negocieri, lui Leo Messi”, spunea Laporta.

8 august 2021 – Este rândul lui Lionel Messi să rupă tăcerea şi , începută în lacrimi. “Am spus că sunt dispus să renunț la jumătate din contract pentru a continua să joc la Barcelona. Clubul nu mi-a mai cerut nimic. Am fost de acord, dar nu a fost să fie. Informația că am cerut mai mulți bani este o minciună”, declara Lionel Messi.

10 august 2021 – Lionel Messi este prezentat de PSG. Vicecampioana Franţei reuşeşte transferul mileniului şi obţine semnătura unuia dintre cei mai buni fotbalişti din istorie.