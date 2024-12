Cum a ajuns Marius Manole să facă parte din emisiunea Vocea României 2024. „Tudor, ești nebun?”

Marius Manole, îndrăgitul actor, a acceptat propunerea de a urca pe scenă cu Aura Șova, din echipa lui Tudor Chirilă, la finala Vocea României 2024, sezon 12. Acesta a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a ajuns să facă parte din proiectul de la Pro TV.

Cum a ajuns Marius Manole pe scena Vocea României 2024

Aura Șova este câștigătoarea sezonul 12 Vocea României 2024. Ea, împreună cu Tudor Chirilă, antrenorul ei, au reușit să cucerească publicul și să strângă cele mai multe voturi. Aura, la fel ca ceilalți trei finaliști, a interpretat trei piese în ziua finalei. La una din ele, a participat și Marius Manole.

Reporterii FANATIK, aflați la fața locului, au stat de vorbă cu actorul care a dezvăluit cum a ajuns să facă parte din emisiunea de la Pro TV.

și asta este minunat să fii. Propunerea de a participa alături de Aura Șova a venit printr-un SMS și am crezut că mă cheamă să cânt. Și am zis „Tudor, ești nebun? Eu cânt prost!”. Și el a zis „Nu măi, nu să cânți, să dansezi, să faci un moment actoricesc”.

Am zis „Aoleu, eu nu mai dansez, n-am mai dansat de mult. Dar zic, dacă mă rogi tu…” Eu îl admir foarte tare pe Tudor, îl iubesc foarte tare și nu pot să-l refuz, așa că am acceptat. N-am știut ce mă așteaptă, era programul complicat.

Marius Manole: „Am fugit din spectacol de la Teatrul Național”

Am fugit din spectacol de la Teatrul Național, în seara asta (n.r. 20 decembrie, finala Vocea României), am plecat de la aplauze, îmi pare rău pentru publicul de acolo. Dar trebuia să ajung aici. Am fugit de la aplauze. Am ajuns aici la 22.05 și noi intram la 22.30. Și până m-am schimbat, până m-am încălzit puțin, totul a fost așa, pe fugă.

Și azi-noapte am stat până la 1.00 – 2.00 la repetiții. Doamne, eu încă nu pot să cred. Nu pot să cred! Incredibil!”, a declarat Marius Manole, pentru FANATIK.

Actorul are un program extrem de încărcat, însă nu se plânge, asta pentru că adoră ceea ce face. Se simte cel mai bine pe scenă, lângă public. Marius Manole nu se pregătește de Crăciun cu bucate tradiționale, ci cu niște ore de repetiții.

„Urmează o perioadă încărcată. Am o groază de turnee și de spectacole la Teatrul Național. Am o premieră nouă pe 3 februarie, ”Dragi părinți”, găzduit la Teatrul Național, cu Carmen Tănase, cu Marius Bodochi, cu Medeea Marinescu, Șerban Pavlu, o echipă foarte frumoasă. Vă așteptăm la teatru oricând.

Marius Manole, de Crăciun, pe scenă

Joc de Crăciun, mă găsiți la teatru în fiecare seară, Și pe 30 joc la Iași.

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 așa joc. Și De Crăciun, da. Este foarte frumos. Și de Revelion mă duc la Paris să văd un spectacol de coregrafie, pe 31 decembrie”, a adăugat Marius Manole.

. Aura Șova a plecat acasă cu trofeul Vocea României 2024 și cu premiul de 100.000 de euro.

„Încă vreau să îmi dau seama ce s-a întâmplat. Eu sunt total șocată, mi-a și fost frică să visez la trofeu. M-aș fi bucurat pentru oricine ar fi luat. Că mă gândeam că emoțional și spiritual, Dumnezeu dă cui are mai mare nevoie și cine are un plan mai bun, dar aparent Dumnezeu a decis astăzi eu.

Nu mă așteptam, am muncit cu mare drag și mult.

Aura Șova, câștigătoarea sezonul 12 Vocea României 2024: „Vreau să dau altora, eu nu mai am nevoie de nimic”

Am zis și la început când am venit în competiția asta, fiind inspirată de când eram mică de bunica mea, Măndița, care va împlini curând vârsta de 100 de ani… toată viața mi-am dorit să fac un azil de bătrâni sau să fac ceva pentru bătrânii vulnerabili. Am o mare dragoste pentru ei. Și am făcut și arhitectă, studiez și la doctorat, asta am făcut… încerc să fac un plan pentru azil. Momentan nu am un plan clar, dar vreau foarte mult să încep să pun temelia acestui proiect, că mie nu îmi lipsește nimic.

Eu am să cânt în continuare din toată inima, o să am concerte, o să profesez că arhitect în continuare, dar nu îmi lipsește nimic. Eu vreau să dau altora că nu mai am nevoie de nimic altceva”, a explicat Aura Șova, pentru FANATIK.