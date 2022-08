Cum a ajuns Metrorex un subiect de „bășcălie” pe rețelele sociale. Ping pong între factorii de decizie, pe Facebook

Autorităţile au transformat încet, dar sigur subiectul Metrorex într-o băşcălie totală pe rețelele de socializare. În horă s-au prins oameni importanți de pe scena politică, personaje care n-au ezitat o clipă să acuze tabăra rivala. În tot acest timp, bucureștenii așteaptă și peste zece minute în stații. De altfel, traversarea unei magistrale întregi a devenit o adevărată încercare a nervilor.

Cum se acuză politicienii pe Facebook în problema Metrorexului

Un drum care era făcut în 30 – 40 de minute a ajuns acum la o durată de o oră. Metrourile vin foarte greu, întârzie plecarea în mai toate stațiile și o eventuală sincronizare între magistrale ține în prezent de domeniul science fiction. Și nimeni nu pare să caute o soluție, în condițiile în care în mai puțin de o lună încep școlile.

Afluxul de elevi, apoi studenți de la 1 octombrie ar aglomera și mai mult metrourile, într-o perioadă în care România traversează și un val COVID important, zilnic fiind raportate mii de noi cazuri și zeci de decese.

Primul care a părut că își ia mâinile de pe Metrorex și aruncă totul în cealaltă tabără a fost chiar ministrul Transporturilor. Social democratul Sorin Grindeanu a mers în orașul natal de unde a lansat mai multe acuze dure. La Timișoara, fostul premier a încins spiritele puternic atunci când a explicat că întreaga țară plătește, de fapt, pentru metroul din Capitală. Mai mult decât atât, Grindeanu a solicitat ca Metrorex să treacă în subordinea Primăriei Capitalei.

„Nu mi se pare normal ca din banii tuturor românilor să se subvenționeze non-stop o societate de transport din București, chiar dacă Bucureștiul contribuie cu cea mai mare sumă la bugetul de stat. Și Bucureștiul, și zona Ilfov. De ce ar fi de acord un timișorean să subvenționeze o societatea de transport din București? Sau un clujean, sau un ieșean? Lucrurile acestea trebuie să se termine odată”, a transmis Sorin Grindeanu unui jurnalist care l-a întrebat când anume va plăti datoriile Metrorex către furnizorul de mentenanță.

Nu a durat mult până când ministrul Transporturilor a primit replica. Aceasta a venit chiar de la , edil care s-a folosit de mediul online. Astfel, într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan i s-a adresa direct lui Sorin Grindeanu.

„În atenția ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu: Bucureștiul nu e ținut în spate de nimeni! Nici de Timișoara, nici de Iași, nici de alte orașe sau județe. Dimpotrivă, Bucureștiul e cel care contribuie la susținerea celorlalte regiuni ale țării, iar asta e firesc pentru dezvoltarea României.

Cu 10% din populația țării, Bucureștiul produce aproximativ un sfert din PIB-ul României. Deci bucureștenii produc mult peste media națională, dar, cu toate astea, administrația locală din București nu primește atât cât ar trebui să primească pentru nevoile Capitalei. Asta e realitatea, iar dincolo de asta mai constat că PSD e în continuare un partid anti-București”, a punctat omul aflat în fruntea Bucureștiului.

Ce solicitare directă a avut Rădoi, liderul de sindicat de la Metrorex

Culmea, ideea lui Sorin Grindeanu, una care nu este nouă, ea fiind pusă în scenă atât de Sorin Oprescu, cât și de Gabriela Firea și-a găsit adepți chiar și în partidul care l-a susținut pe Nicușor Dan. Concret, viceprimarul orașului, Horia Tomescu, politician venit din USR a ținut să transmită că municipalitatea este gata oricând să preia compania Metrorex, indiferent de costurile uriașe.

„Noi folosim metroul. Bucureștiul este casa noastră. Patrimoniul Metrorex a fost jefuit sistematic timp de zeci de ani de parlamentarul Partidului Social Democrat, Ion Rădoi, șeful sindicatului de la metrou. Metrorex are consiliul de administrație și director numit din pixul lui Sorin Grindeanu pe criterii de Partidul Social Democrat.

Ne-am săturat de cumetriile de partid care ne sărăcesc zi de zi. Mii și mii de verișori, mii și mii de obligații de partid, de la nea Petrică, nea Vasile, nea Sorin își iau salarii de la instituțiile și companiile rămase în subordinea ministerelor. Nu ai curaj să restructurezi și să optimizezi costuri? Facem noi. Municipiul București este unul dintre marile orașe europene, încrezător în viitorul său. Suntem gata să unificăm transportul în comun. Unde semnăm?”, a scris viceprimarul pe pagina sa de Facebook.

A fost rândul lui Sorin Grindeanu să mute pe o tablă imaginară de șah. l-a taxat imediat pe viceprimarul Bucureștiului și i-a adus aminte de problemele Metrorex de pe vremea în care compania era orchestrată de un om propus de Uniunea Salvați România.

„Domnule viceprimar, dacă aveți mandat de la Consiliul General, vă aștept astăzi la minister să discutăm despre preluarea Metrorex de PMB. Poate îmi detaliați cum a reușit echipa USR performanța de a lăsa compania fără buget și cu datoriile neplătite”, i-a răspuns Sorin Grindeanu chiar pe Facebook lui Tomescu.

În lupta politică purtată pe axa PNL – PSD – USR a ținut să se implice și Ion Rădoi. Liderul celui mai puternic sindicat din Metrorex a avut o solicitare directă pentru ministrul Transporturilor.

„Gluma preluării Metroului de către Primăria Capitalei, conform afirmațiilor viceprimarului USR Horia Tomescu, nu trebuie luată in seamă. Din acest motiv, vă rugăm, domnule vicepremier – ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, să ne primiți cât mai curând pentru a discuta în cadrul unei întâlniri despre această situație și nu numai. Cu deosebită considerație, președintele Convenției Naționale a Transportatorilor și președintele suspendat USLM, Ion Rădoi”, a notat acesta, aproape logic, pe pagina de Facebook

Ce se întâmplă cu metroul

Între timp, metroul bucureștean are probleme serioase. Compania a recunoscut datoriile către firma care asigura mentenanța și a transmis că au existat momente în care a avut numai 35 de trenuri pe traseu în loc de 57 câte erau într-o zi normală. Factorii de decizie din Metrorex au mai explicat că această creștere a timpilor de așteptare în stații este determinată de diminuarea serviciilor de mentenanță și salubritate prestate de o altă companie.

Vorbim despre Alstom Transport SA, firmă cu care Metrorex are un contract în vigoare, așa cum au recunoscut cei de la metrou. „În această perioadă, Metrorex asigură activitățile de curățenie în vagoane, după retragerea trenurilor din circulație, în intervalul orar 23:00 – 05:00 și în timpul programului de circulație în situații care necesită salubrizare de urgență”, a mai explicat compania pe site-ul oficial.

La rândul ei, Alstom a publicat și suma pe care o are de recuperat de la Metrorex, sumă care ar putea ajunge în conturi numai după o rectificare bugetară făcută de Executivul lui Nicolae Ciucă.

„Metrorex ne datorează peste 33 de milioane euro. Această sumă corespunde unui an de plăţi restante. Între timp, am suportat toate costurile: ne-am plătit furnizorii la zi, am plătit salariile angajaţilor la zi. Din suma totală datorată, de peste 160 de milioane lei, echivalentul a 33 milioane euro, peste 140 de milioane lei provin din contractul anterior, pentru servicii prestate în cursul anului 2021, iar 20 de milioane lei pentru facturi restante în contractul început la 1 ianuarie 2022. Câte companii îşi permit să continue să lucreze fără să fie plătite timp de 1 an?”, a explicat preşedintele Alstom pe Europa, Gian Luca Erbacci pentru .