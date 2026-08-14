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Cum a ajuns Mihai Bobonete acționar la Craiova. Dezvăluiri de culise: „Când aduni banii și nu mai ai 130 de kilograme, caută-mă!” Exclusiv

Mihai Rotaru a dezvăluit cum a ajuns cunoscutul actor Mihai Bobonete acționar la Universitatea Craiova. Ce discuții a avut patronul campioanei cu unul dintre cei mai cunoscuți fani ai „Științei” din showbiz.
Adrian Baciu
14.08.2026 | 15:30
Cum a ajuns Mihai Bobonete actionar la Craiova Dezvaluiri de culise Cand aduni banii si nu mai ai 130 de kilograme cautama Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cum a ajuns Mihai Bobonete acționar Craiova. Sursa foto: colaj Fanatik
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Chiar înainte de manșa a doua din turul 3 preliminar al Europa League dintre Universitatea Craiova și KuPS, din Bănie a venit o veste spectaculoasă. Mihai Bobonete, actor cunoscut în România și suporter împătimit al oltenilor, a anunțat că a intrat oficial în acționariatul echipei alb-albastre. Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a dezvăluit ce discuții a purtat cu vedeta din showbiz.

Mihai Rotaru, dezvăluiri de culise despre intrarea lui Mihai Bobonete în acționariatul de la Universitatea Craiova

Clubul momentului din fotbalul românesc, Universitatea Craiova, a dat o nouă lovitură de imagine. Într-o săptămână în care echipa sa și-a asigurat prezența în grupele cupelor europene, Mihai Rotaru (54 de ani) a reușit să aducă la club un nou investitor. Mai exact, în acționariatul de la Universitatea Craiova a intrat oficial cunoscutul actor Mihai Bobonete, un fan declarat al echipei din Bănie. El este acum parte componentă din structura financiară de la clubul de pe „Ion Oblemenco”, din care deja de ceva timp fac parte mai mulți oameni de afaceri.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a dezvăluit filmul intrării lui Bobonete în acționariatul clubului oltean. Patronul campioanei spune că, de faptul actorul „trăgea” de el de mai mult timp pentru a fi cooptat în organigrama echipei. Cei doi au purtat o discuție haioasă în 2025. Rotaru i-a spus atunci actorului, în glumă, că nu îl poate accepta cu 130 de kilograme.

„Bobo trăgea de mine, între ghilimele. El voia să fie acționar și i-am zis: ‘Bobo, dai toți banii?’ / ‘Păi nu, că mai strâng acum’. Zic: ‘Bine, când ai banii toți, mă cauți’. Anul trecut m-a căutat și i-am zis: ‘N-am cum să te iau, că ai 130 de kile și nu poți să fii acționar la Craiova cu 130 de kile’. Și a venit anul ăsta și a zis: ‘Am și banii, sunt și slab!’ Gata, tată. Și l-am semnat”, spune Rotaru.

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Care este, de fapt, rolul lui Mihai Bobonete în acționariatul lui Universității Craiova. Va da bani?

Cooptarea lui Mihai Bobonete (46 de ani) la Craiova nu este o simplă lovitură de imagine. Tot la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a spus că vedeta din televiziune va veni cu bani la club. Nu a spus exact ce pachet de acțiuni a luat, însă a dat asigurări că actorul deține un „pachet important”.

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„(n.r. Bobonete chiar va da bani la Craiova sau e o lovitură de imagine?) Da, da, da! Este un acționar al Universității Craiova – și nu e cu zero virgulă zero nu știu cât, nu se pune problema – care respectă toate regulile acționariatului. (n.r. Dar n-a luat pachetul de 5%?) Nu vă dau detalii despre cât, cum, dar este un pachet important. (n.r. E mai mic decât pachetul de bază de 5%) Eu n-as spune că este mai mic, poate este mai mare. Și asta vă spun. Respectă toate regulile unui acționar, absolut toate regulile. Adică a plătit acțiunile, contribuția anuală, totul în regulă”, spune Rotaru.

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Cât de important este Mihai Bobonete pentru clubul Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a ținut să sublinieze faptul că Mihai Bobonete a fost o persoană care a stat alături de Universitatea Craiova încă de la „nașterea” proiectului. „El a fost alături de Universitatea Craiova de când s-a născut și până în acest moment și va fi mulți zeci de ani de acum încolo, restul nici nu mai contează.

A venit, a fost lângă noi, tot timpul ne-a sprijinit, nu acum ca acționar, ci de-a lungul anilor, știți foarte bine. Are o legătură bună cu foarte mulți dintre jucători și este partenerul nostru, este asociatul nostru. Și e și foarte iubit, că el e un băiat super ok din toate punctele de vedere. E un om bun, adică și iubit, și un băiat de lume”, a mai punctat Rotaru.

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Cum a ajuns Mihai Bobonete acționar la Craiova. Dezvăluiri de culise: „Când aduni banii și nu mai ai 130 de kilograme, caută-mă!”. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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