Las Fierbinți este poate cel mai de succes serial de comedie din România. De mai bine de 11 ani fanii îl urmăresc cu sufletul la gură.

Într-un interviu recent, Mihai Mărgineanu a vorbit despre momentul în care a acceptat să se alăture proiectului, chiar dacă inițial nu ar fi trebuit să primească niciun ban.

Mihai Mărgineanu ar fi trebuit să compună doar muzica pentru acest proiect, dar în final a primit și un rol.

Cum a ajuns Mihai Mărgineanu să joace în Las Fierbinți. “Încerc să-i aduc ceva special domnului Ardiles”

Mihai Mărgineanu nu a stat nicio clipă pe gânduri atunci când i s-a propus să facă muzica pentru asta chiar dacă inițial nu ar fi trebuit să fie plătit.

Solistul a auzit că din echipă fac parte Horațiu Mălăele, Mihai Bobonete, Leonid Doni , Mihai Rait, sau Ecaterina Țugulea, așa că a acceptat imediat propunerea. Înțelegerea a fost ca el să compună muzica pentru serial și să apară în unele momente speciale.

I-a venit însă ideea să facă și un videoclip pentru melodia “Melci, scoici, raci, craci” cu actorii din serial. Acesta urma să fie folosită pentru promovarea concertelor sale.

“Peste un an, Las Fierbinți s-a lansat și a rupt audiențele, eu am lansat un disc nou cu ‘Zaritza’ și am făcut un spectacol la Sala Palatului.

La scurt timp, chitaristul ochelarist cu lentilă spartă a căpătat un nume și o activitate: Ardiles, hoțul satului!”, a declarat Mihai Mărgineanu

Inițial, Mihai Mărgineanu a fost dorit în rolul lui Celentano, bețivul satului. În final, producătorii i-au încredințat rolul lui Adrian Văncică.

“Ardiles este un hoț ordinar și l-am privat de orice calitate pe care ar trebui să o aibă un om obișnuit. Nu a fost greu să fac asta, pentru că Ardiles a apărut odată cu filmul, deci nu trebuia să joc un personaj deja consacrat.

Pentru că mie nu-mi plac hoții ordinari, dar, apreciindu-i un pic pe hoții ăia speciali din filme, încerc să-i aduc ceva special și domnului Ardiles”, a mai spus Mihai Mărgineanu pentru sursa mai sus menționată.

este unul dintre cei mai apreciați cântăreți și compozitori de muzică folk și pop rock. S-a lansat în muzică destul de târziu, la vârsta de 36 de ani. Primele melodii le-a înregistrat în anul 2005. Una dintre cele mai cunoscute melodii interpretată de Mărgineanu este “Mă iubește femeile”.