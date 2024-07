Cum a ajuns Mircea Geoană rapidist! Când a fost prima dată în galerie pe Giulești

Rapid București este, fără îndoială, una dintre cele mai iubite echipe din România. Stadionul din Giulești este plin la fiecare partidă, iar suporterii însoțesc echipa în deplasările din întreaga țară. Surprinzător sau nu, Mircea Geoană este un mare susținător al Rapidului.

Mircea Geoană, un mare rapidist

Invitat la emisiunea „Sport și Politică”, moderată de Horia Ivanovici, Geoană a discutat despre subiectele de actualitate, atât din scena politică, cât și din lumea sportului.

a declarat că este un mare rapidist încă din copilărie. Acesta a povestit cum a ajuns să susțină echipa din Giulești și a menționat că a făcut deplasări cu galeria. În mod normal, el ar fi trebuit să fie fanul celor de la Universitatea Craiova sau Steaua București.

„Dragostea dintâi nu dispare niciodată. Știi ce se întâmplă? E vorba de echipa la care mergi prima dată pe stadion. Prima dată pe stadion m-a dus tatăl unui fost coleg de la școală, un mare rapidist. El era inginer la Electromontaj. Cu el și cu prietenul meu am fost pentru prima dată pe Giulești.

Tata ține cu Craiova, mama cu Craiova. Tata e militar, puteam să țin cu Steaua. Eram încă în școala generală când am mers prima dată la un meci al Rapidului. După aceea mergeam cu tatăl lui Răzvan când echipa juca în divizia a doua pe la Turnu Măgurele.

(n.r. A fost dragoste la prima vedere cu Rapidul?) Cred că da. Am fost pe stadion, am fost în galerie. ‘Distinsul domn Mircea Geoană’. Ce are una cu alta? Am fost în galerie organizată, am fost la meciuri din divizia B pe la Câmpina…

Am făcut armata la Slatina și îmi aduc aminte că exista pe atunci o echipă, Dinamo Slatina. Țin minte că mergeam mai mult sau mai puțin cu permisie la meci când juca cu Rapidul. Săream gardurile. Mergeam în uniformă.

În mod normal ar fi trebuit să țin ori cu Craiova, ori cu Steaua. Părinții mei erau amândoi olteni pur sânge. Acasă vorbeau cu dialect oltenesc. Ei țineau cu Știința. Nu se putea altfel. Făceam deplasări. Cu „nașul” pe tren, mai ales în divizia B a fost cea mai mare experiență a mea”, a precizat Mircea Geoană la emisiunea „Sport și Politică”.

Mircea Geonă despre Rapid: ”O echipă mică împotriva celor mari”

Mircea Geoană și-a amintit de atmosfera de pe stadioanele din România din trecut. Politicianul a precizat că înainte de anii 2000, în tribune oamenii erau mult mai relaxați și mai aproape de echipe, ajungând la locurile lor cu multe ore înainte de fluierul de start.

„Jucam table cu neamurile de la Craiova, cu tata. Îmi aduc aminte, era un meci cu Portugalia. S-au dus cu 7-8 ore înainte și dădeau cu zarurile în tribună. Jucam table, îți dădea voie și cu bere. Pe vremea aceea, Rapidul era foarte popular. Am prins și ultimul val. O echipă mică împotriva celor mari”, a încheiat politicianul.

Cum a ajuns Mircea Geoana RAPIDIST! Cand a fost PRIMA DATA in GALERIE pe Giulesti