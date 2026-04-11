Cum a ajuns Mircea Lucescu să fie numit Il Luce! Povestea poreclei care a făcut înconjurul lumii

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a fost înmormântat ieri la Cimitirul Bellu. Fostul selecționer, decedat pe 7 aprilie, la Spitalul Universitar, a avut parte de onoruri militare și a lăsat în urma sa nu doar durerea familiei ci și tristețea tuturor celor care l-au apreciat la adevărata sa valoare.

Fanii lui Inter l-au numit Il Luce

A fost cunoscut în lume nu doar ca românul Mircea Lucescu, ci și ca „Il Luce”, o poreclă care are o poveste aparte. A primit-o în 1998, după ce a semnat cu Inter Milano, de la fanii echipei italiene.

ADVERTISEMENT

În italiană Il Luce înseamnă Lumina, iar tiffosii marelui Inter așa îl vedeau. Ca lumina care îi va scoate la liman. Inter avea un sezon extrem de slab, sub comanda lui Luigi Simoni, cel care câștigase Cupa UEFA, ediția 1997-1998, după o finală fără istoric, 3-0 cu Lazio.

Noul sezon a început însă sub așteptări, desi în lot se aflau nume uriașe, precum Pagliuca, Bergomi, Zanetti, Djorkaeff, Pirlo, Simeone, Baggio, Zamorano, Winter sau Ronaldo. Massimo Moratti l-a demis pe Simoni la finalul lunii noiembrie și a apelat la Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Mandatul de la Milano a fost sub așteptări

Românul are un nume cunoscut în Italia, unde antrenase echipe mici, Pisa, Brescia, Reggiana, din 1990 până în 1996, dar unde făcuse minuni. Lucescu era cunoscut ca un făuritor de echipe, iar fanii lui Inter au văzut în el lumina de la capătul tunelului, făcând un joc de joc de cuvinte între numele tehnicianului și așteptările lor.

ADVERTISEMENT

Il Luce a rămas Il Luce, deși n-a adus lumina la Inter. I-a condus pe italieni în 17 meciuri (4 victorii, 4 egaluri, 9 înfrângeri) și a fost eliminat în sferturile de finală ale Ligii campionilor de viitoarea campioană Manchester United. În locul lui Mircea Lucescu a fost numit Luciano Castellini, apoi Roy Hodgson. A fost singura dată în istorie când Inter Milano a avut patru antrenori pe bancă, sezonul dezastruos fiind terminat pe locul 8 în Serie A.

ADVERTISEMENT

Lui Lucescu i-a fost greu să gestioneze un vestiar sedimentat de jucători valoroși, dar capricioși, și a plecat la finalul lunii martie. Aceea a fost ultima lui prezență în fotbalul italian, de care era foarte atașat.

După Italia, a pornit mașina de câștigat trofee

Ulterior însă, Mircea Lucescu a devenit o mașină de câștigat trofee. Are 9 titluri de campion al Ucrainei, dintre care 8 cu Şahtior şi unul cu Dinamo Kiev. Aici se adaugă două titluri de campion al României, dintre care unul cu Dinamo şi unul cu Rapid. Mai are două campionate în Turcia – unul cu Galatasaray şi unul cu Beşiktaş. Și lăsat amprenta și în Rusia: o Supercupă cu Zenit.

ADVERTISEMENT

În Ucraina a mai câştigat 7 Cupe, dintre care 6 cu Şahtior şi una cu Dinamo Kiev, şi 8 Supercupe, dintre care 7 cu gruparea din Doneţk şi una cu cea din Kiev. În România a mai câştigat două Cupe cu Dinamo şi una cu Rapid. Cu giuleștenii a cucerit şi o Supercupă.

Un trofeu atipic, dar extrem de important. În cariera sa, Mircea Lucescu a stat pe bancă la 1544 de meciuri oficiale, dar socotind și amicalele numărul partidelor sale depășește ușor 2000.