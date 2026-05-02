Cum a ajuns Misael Rivas doctorul Rapidului: “Este un specialist! A venit la recomandarea celui care lucrează cu Real Madrid!”

Doctorul spaniol a fost adus la de Robert Niță, cel care a discutat cu un specialist din Spania, care colaborează cu Real Madrid, și astfel a ajuns să-l recomande la Rapid pe Misael Rivas.

Doctorul de la Rapid, recomandat de omul care colaborează cu Real Madrid

Apropiat al celor de la Rapid, Robert Niță a dezvăluit cum a ajuns Misael Rivas, cel pe seama căruia se fac discuții multe în ultimul timp, să fie doctorul echipei din Giulești. Ibericul a fost recomandat chiar de către un alt doctor, care în trecut i-a tratat pe Marcelo sau Sergio Ramos, starurile ce au scris istorie la Real Madrid.

„Eu cred și nu este o părere personală, este și, dacă vrei, o confirmare științifică din partea unor specialiști că Rapid are unul dintre cei mai buni doctori de medicină sportivă din România. Este un om care a profesat și în La Liga, a fost în spațiul arab. Domnul doctor Rivas, este un om care a lucrat la Espanyol, în zona arabă, nu cred că multe echipe se pot mândri cu un staff medical cum are Rapid și aici nu mă refer doar la Rivas, ci și la kinetoterapeut, maseur, la asistenții medicale care sunt la club.

Eu am discutat cu domnul doctor Rivas, la recomandarea unui doctor din Spania, care este o somitate, colaborează cu federația, cu Real Madrid, iar prin clinica lui au trecut jucători precum Dembele, Ramos, Marcelo și alții. Dânsul mi-a făcut recomandarea, iar eu am vorbit cu Rivas, împreună cu domnul Șucu, și așa a ajuns la Rapid. La orice echipă apar discuții, pentru că stafful tehnic vrea jucătorii cât mai repede, iar stafful medical trebuie să facă în așa fel încât să și grăbească procesul de recuperare, dar și să evite o recidivă. Și doctorul Rivas, și Gâlcă, vorbesc aceeași limbă”, a spus Robert Niță la FANATIK Superliga.

Ce spune Robert Niță despre finalul sezonului pentru cei de la Rapid

a fost optimist în momentul în care a vorbit despre finalul de sezon pe care Rapid îl are în SuperLiga și a anunțat că speră ca pentru trupa giuleșteană să fie un motiv în plus de ambiție faptul că a pierdut des contra celor de la CFR Cluj în ultimele confruntări.

„Eu cred în echipă că poate câștiga aceste 4 meciuri, poate ajunge la ultimul meci, pe Giulești, în care Craiova poate să fie campioană. La starea de spirit și la moral sper să aibă un aport important galeria. Mă bazez pe o reacție de orgoliu a jucătorilor, cu un CFR care te-a bătut tot timpul în ultimele partide. E o perioadă grea, sunt și momente când vrei și nu poți. Intervine adversarul, o conjunctură. E un moment greu, dar acum caracterele adevărate ies la iveală și în vestiarul și pe banca Rapidului sunt caractere și sper să o dovedească și prin rezultate”, a mai spus Robert Niță.