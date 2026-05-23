Cum a ajuns Mitică Dragomir să aibă expoziții de pictură: “Am vândut tablouri de zeci de mii dolari! Mi-am luat si țepe”

Dumitru Dragomir este cunoscut pentru implicarea sa în mai multe domenii, pe lângă fotbal. Mitică a vizionat recent o expoziție de pictură care l-a lăsat literalmente fără cuvinte. Rămâi pe site pentru a vedea despre cine este vorba în spatele expoziției, dar și cum fostul șef LPF vindea în tinerețe tablouri, dar s-a lăsat dintr-un motiv impresionant.

Dumitru Dragomir, fermecat de expoziția de pictură a lui Liviu Alexa

Dumitru Dragomir nu este priceput doar în sau „Oracolul din Bălcești” are și un simț fin când vine vorba de artă, iar tablourile se numără printre piesele sale favorite. Mitică a dezvăluit că a fost prezent recent la expoziția „Filcăi”, deschisă publicului în perioada 16 aprilie – 10 mai 2026, la Galeria Kulterra din Capitală, unde a fost dat pe spate de picturile jurnalistului Liviu Alexa. „Sunt puțin de obosit așa că am fost la expoziție de pictură. Să nu uiți că eu am avut galeriile de artă Dragomir. Au fost ale noastre. Și am fost la expoziția de pictură a marelui jurnalist Liviu Alexa. Băi frate, i-a pus Dumnezeu mâna în cap, are un talent. Băi eu mă pricep la asta, am vândut peste 400 de tablouri, nu ale mele, ale altora din expoziția mea. Este de un talent cum nu cred că au fost mulți pictori în în ultimii 50 de ani. Să vedeți ‘Minunea de la Maglavit’, mânca-v-aș gura voastră de ce este în stare mintea lui.

Eu n-am știut că are asemenea talent. N-am putut să cred că are un asemenea talent la pictură. Se face multimilionar. Țineți minte ce vă spun acuma. Un tablou, dacă în 5 ani nu e peste 100.000 de euro un tablou al lui Alexa, uitați aici să mă înjurați peste 5 ani, să mă spurcați cu înjurăturile. Acuma e peste 10.000 de euro un tablou. Nu pot să să să-l cataloghezi în ceva. E ceva nou. Nu face peisaje, e ceva supranatural. Ți se pare că este din AI, din inteligență artificială făcut. Băi, fratele meu, uite aici ce spun, dacă nu se va vinde peste 100 de mii… Reține ce spun acum. Eu, dacă aș avea acuma o vârstă mai micuță așa și aș avea bani, că am 80 de ani și nu mai am chef de aventură, m-aș fi aventurat cu o expoziție la Paris. Aș munci 2-3 ani de zile și aș face 100 de tablouri cu care m-aș duce la o expoziție la Paris. Sunt case din astea de expoziții bune la Paris. Dacă nu pleacă Alexa de acolo cu 50 de milioane de de dolari… Sau la Londra. Îi doresc să fie sănătos să picteze, să aibă putere de muncă”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir, mare consumator de picturi de artă în tinerețe. De ce nu și-a continuat afacerile cu galeriile de tablouri, de fapt

Ulterior, Dumitru Dragomir a povestit despre tinerețea sa și despre cum obișnuia, în timp ce era patron de ziar, să vândă și tablouri. Totuși, sărăcia oamenilor din acea perioadă l-a făcut să se oprească, nedorindu-și să le ia banii oamenilor, care erau puțini oricum. „Mă duc la cam toate expozițiile de pictură din țară. Am avut asta din tinerețe. După Revoluție, odată cu ziarele, dacă îți amintești, jos Universul, în sala aia mare am avut licitație. Aveam galerii de artă cu licitații.

Știi din ce cauză am închis, nu? Bă, veneau bieții bătrâni la mine cu fel de fel, cu găleți de ceasuri, cu toate minunile din lume și mi-a fost… E cel mai ușor din lume la o galerie de artă din asta să poți să iei nu numai tablouri, toate minunile lumii. Vine și și îți lasă un obiect, de exemplu, care valorează 100 de mii de dolari îl luai cu 5 dolari. Și eu toată viața m-am ferit să păcălesc oameni amărâți!”, a mai spus Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.

