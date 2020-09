Cum a ajuns MM Stoica să fie stelist! Oficialul FCSB a dezvăluit numele idolului. Foto

Tudorel Stoica, fost mare jucător al Stelei, face azi, 7 septembrie 65 de ani. Mihai Stoica de la FCSB i-a transmis un mesaj foarte frumos pe rețelele de socializare fostei glorii a Stelei.

Împreună cu Steaua București, Tudorel Stoica a cucerit Cupa Campionilor, o Supercupă UEFA, șapte campionate ale României și Cupa României de cinci ori.

Mihai Stoica a publicat pe rețelele de socializare o poză cu Tudorel Stoica îmbrăcat în tricoul Stelei, împreună cu mesajul: „Datorită LUI am devenit stelist… La Mulți Ani fericiți, Tudorel STOICA!”.

15 ani a jucat Stoica pentru Steaua

Tudorel Stoica a venit pentru prima dată la Steaua București în vara lui 1974 de la Oțelul Galați. 15 ani a jucat fostul fotbalist în echipamentul echipei din Ghencea.

Pe 7 mai, la fix 34 de ani de când Steaua București și-a trecut în palmares Cupa Campionilor, Victor Pițurcă și Tudorel Sttoica, doi dintre jucătorii echipei roș-albastre de atunci, au discutat în direct la emisiunea ProSport Live.

Tudorel Stoica a spus că îi pare rău că nu a evoluat în ultimul act al Cupei Campionilor Europeni contra Barcelonei, în timp ce Victor Pițurcă i-a zis că formația roș-albastră s-ar fi impus în cele 90 de minute dacă el era pe teren.

”A fost apoi înmormântare în Catalunya, fericire la Madrid”

„A fost frustrant să nu joc finala. Am câștigat Cupa ca antrenor secund, așa cum am fost trecut pe foaie. Eu știu că medalia de aur se acordă echipelor care câștigă trofee. Naționala nu a luat niciun trofeu. Noi am luat cupa. Pe vremea noastră se spunea că locurile 2 și 3 nu există. Doar locul 1 există”, a spus Tudorel Stoica.

„Dacă ar fi jucat Tudorel în finală, am fi câștigat în timpul regulamentar. Barcelona se pregătise de sărbătoare. A fost apoi înmormântare în Catalunya, fericire la Madrid.

Ne-au și premiat cei de la Real Madrid, ne-au invitat și la turneul lor de anul viitor. Prietenul meu Cristi Borcea a aruncat televizorul pe geam. De asta fotbalul este sportul-rege”, a comentat Victor Pițurcă.