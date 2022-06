Cum a ajuns Monica Tatoiu să se căsătorească. A fugit cu un fost iubit la trei luni după nuntă: „Nu am mai putut să suport”

Monica Tatoiu a făcut dezvăluiri despre primul său soț. S-a căsătorit la doar 21 de ani, dintr-un pariu pe care l-a făcut cu tatăl ei. A avut o nuntă ca în povești, însă a divorțat trei luni mai târziu, iar la prima înfățișare din proces, a aflat că a fost înșelată chiar în ziua căsătoriei.

Monica Tatoiu, dezvăluiri despre primul bărbat din viața ei. S-a căsătorit din ambiție

Monica Tatoiu spune despre ea că toata viața a făcut ceea ce și-a dorit. Nu s-a dat în lături de nimic și Caracterul său și atitudinea pe care o afișa în tinerețe, le-au dat multe bătăi de cap părinților săi.

Tatăl îi spunea că niciodată nu o să se căsătorească, iar mama mergea la biserică să se roage pentru ea. Monica Tatoiu a vrut să le demonstreze că se înșală.

„A fost un pariu cu tata. Am toate particularitățile Serbiei, sunt încăpățânată, mândră, agresivă, eu întâi îți dau în cap și după îți explic de ce, deci…foarte pasională. Și tata era disperat. Aveam niște pasiuni.

Și tata mi-a zis, ‘Băi, nu o să te căsătorești niciodată în ritmul ăsta.’ Zic, ‘Tata, trebuie să trăiesc’. Mama era disperată, se ruga la biserică. De asta nu pot să fac politică, ca dacă cineva intră și află…Tot ceea ce este omenesc posibil am făcut la viața mea”, a declarat Monica Tatoiu în cadrul proiectului În oglindă, găzduit de Mihai Ghiță.

L-a rugat pe tatăl său, un important om din Timișoara la acea vreme, să-i spună cu ce bărbat crede că s-ar potrivi. Așa a ajuns ca în numai trei luni să se căsătorească cu Radu Stoenescu.

„I-am zis că în trei luni de zile mă ia de nevastă. Și tata a zis că dacă e așa, îmi plătește nuntă, facem nu știu ce. Și eu sunt diabolică.

În momentul în care eu mă pornesc, eu mă duc până la capăt, cu riscul să mor. Și l-am convins. M-am căsătorit în septembrie 1977. Făcusem în iunie, de ziua mea, pariu cu tata”, a povestit Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu a fugit cu un fost iubit, căsătorită fiind: „Am divorțat după trei luni”

Monica Tatoiu a avut o nuntă de vis, organizată în detaliu de părinții ei. În aceeași zi, tatăl său l-a surprins pe Radu Stoenescu cu amanta, însă nu i-a spus nimic fiicei sale.

„Nunta a fost făcută în Biserica Mitropolitului Banatului. Am avut trenă de 20 de metri. Am avut două perechi de nași”, a povestit Monica Tatoiu.

Chiar și așa, mariajul nu a durat decât trei luni. Monica Tatoiu nu se potrivea cu cel care i-a devenit soț, așa că a fugit de acasă cu un fost iubit.

Când s-a întors, după 10 zile în care părinții nu au știut nimic de ea, tatăl său i-a spus că nu mai are ce să caute în Timișoara. Mai târziu, la prima înfățișare în procesul de divorț, i-a dezvăluit ce a văzut în noaptea nunții și a asigurat-o că a luat decizia corectă.

„Am divorțat după trei luni (…) când am venit acasă după ce am fugit de acasă și am făcut revelionul în Moldova. Am plecat cu un fost iubit care m-a luat și a fost dispus să suporte consecințele. Într-o noapte nu am mai putut să suport.

Eu aveam 21 de ani, voiam la discotecă. Voiam să dansez, să râd. Soțul meu cânta la violoncel în fiecare seară”,