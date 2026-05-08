Cum a ajuns Nadia Comăneci să fie închisă în pivniță cu Nicu Ceaușescu. Povestea scoasă la iveală abia acum

Un fost fotbalist de la Rapid a dezvăluit cum a ajuns, de fapt, fosta mare gimnastă Nadia Comăneci să fie închisă în pivniță cu Nicu Ceaușescu. Povestea a fost scoasă la iveală după foarte mulți ani în cadrul unui podcast de pe YouTube.

Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu, închiși în pivnița unui sportiv

De-a lungul timpului s-a spus că Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu au avut o relație amoroasă, însă sportiva a negat această afirmație. Cu toate acestea, cei doi au fost surprinși în repetate rânduri împreună, fiul fostului președinte comunist fiind cu 10 ani mai mare decât cea supranumită Zeița de la Montreal.

Una dintre ipostazele în care au apărut a avut loc în casa unui fost jucător care a evoluat pentru Rapid. Acesta era bun prieten cu băiatul lui Nicolae Ceaușescu și îl vizita des alături de sportivi importanți de la acea vreme. Concret, Rică Răducanu a povestit o situație neașteptată pe care a creat-o chiar el în pivnița locuinței sale.

„Nadia era prietenă cu Nicușor Ceaușescu și i-am băgat în pivniță. Nicușor m-a ajutat să ajung la Sportul și am făcut facultatea. El venea la mine să bem un șpriț, pentru că îi plăceau lăutarii. Îi chemam la mine în curte. Și când venea Nicușor, venea și cu Nadia. S-a întâmplat demult, nici nu eram la Sportul, eram la Rapid.

Îi plăcea de mine. Venea cu Ilie Năstase, cu Țiriac… Nicușor a rămas în pivniță și îmi zice: «Du-te și cheam-o pe Nadia! Spune-i să vină să luăm vin». Am adus-o și i-am lăsat acolo. Mi-am dat seama, ce naiba. Am închis cu lacătul și m-am luat cu băutura, am uitat de ei. I-am ținut vreo oră și jumătate”, a dezvăluit fostul portar român Rică Răducanu, la un PODCAST mișto by Bursucu’.

Ce s-a întâmplat între Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu

În anii comunismului foarte multe persoane credeau că între Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci se înfiripase o relație sentimentală. Fosta mare gimnastă româncă, despre care , a vorbit destul de puțin pe marginea acestui subiect.

În schimb, au existat zvonuri care arătau faptul că se întâlneau adesea într-o vilă din stațiunea Costinești. Zeița de la Montreal a dorit să facă lumină legat de acest subiect sensibil, subliniind că nu a făcut nimic ieșit din comun. A transmis că a fost o poveste de prietenie frumoasă care a fost transformată ca să sune bine.

Cu toate acestea, sportiva care a fost a dat de înțeles că mergea la film sau la plimbări prin parc cu fiul fostului dictator. Mai mult decât atât, a numit toată rumoarea asupra numelui său drept simple „povești bâjbâite”.

„Dacă ai avut o prietenie cu cineva… încep ei să creeze o poveste așa frumoasă care să sune bine. Am avut și eu prieteni, dar… nu făceam nimic ieșit din comun, decât să ieși cu cineva la un film, la un magazin, să te plimbi pe stradă sau să te plimbi în parc. Am fost prieteni, e adevărat”, a povestit Nadia Comăneci în urmă cu ceva ani, la Antena Stars, conform .