Cum a ajuns Neti Sandu să lucreze la Pro TV. Îndrăgitul astrolog apare pe sticlă de 26 de ani

Vedeta a povestit cum a ajuns să lucreze la Pro TV, după ce înainte fusese timp de 18 ani bibliotecară la un institut de proiectări și arhitectură. a spus cine i-a făcut propunerea de a apărea pe sticlă.

Neti Sandu, despre începutul carierei în televiziune. Cum a ajuns să semneze cu Pro TV

Neti Sandu a vorbit despre începutul carierei în televiziune. Avea 38 de ani când a fost chemată să dea un interviu la Pro TV, acolo unde fusese chemată de Florin Călinescu. Se întâmplă cu numai 2 săptămâni înainte de a începe emisiunea.

„Eu eram cu George Mihăiță, la PRO FM, și cei care m-au chemat mă știau de acolo. Mi s-a spus că s-a format o echipă TV care va intra la un matinal și că mă cheamă domnul Florin Călinescu.

Am venit și mi-au zis: »Gata, trebuie să zici horoscopul și atât!». Eu nu am dat probe. Am venit după un an de zile în care ei repetau la perete, iar pe mine m-au chemat cu două săptămâni înainte de a începe emisiunea.

Mi au zis: «Gata, asta a fost!» Așa a fost castingul meu: prezentat și rămas”, a mărturisit îndrăgitul astrolog de la știrile Pro TV, notează .

Neti Sandu: ”Îmi era groază să renunț la munca mea”

Neti Sandu își amintește că la început nu a avut curaj să încerce altceva, mai ales că îi era destul de greu să renunțe la munca pe care o făcea. Avea continuitate și semnarea nu Pro TV nu i se părea la fel, ci mai degrabă o aventură în necunoscut.

Mai mult decât atât, cititorul în stele se gândea că nu au cum să o păstreze având în vedere că echipa era formată din tineri de 18 ani.

În plus, se gândea că nu este antrenată pentru munca într-o televiziune și că nu poate concura cu ceilalți, motiv pentru care a amânat semnarea contractului o jumătate de an.

„Îmi era groază să renunț la munca mea, care avea o continuitate, mi s-a părut că e o aventură în necunoscut și am amânat 6 luni până să am curajul să semnez contractul”, a mai adăugat astrologul Neti Sandu.