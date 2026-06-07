Cum a ajuns Nuno Campos antrenor la Dinamo? Andrei Nicolescu, detalii de la negocieri: „Era pe listă de 9 luni!”

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La doar o zi după plecarea lui Zeljko Kopic, 48 de ani, croatul care mai avea doi ani de contract, Dinamo și-a pus un nou antrenor. E vorba de Nuno Campos, 51 de ani. Pentru mulți, această numire a fost una surpriză. Din perspectiva șefilor din Ștefan cel Mare, lucrurile au stat altfel. Lusitanul era monitorizat de mai multe luni.

Toate detalii despre modul în care a ajuns Nuno Campos antrenor la Dinamo: „Era pe listă de 9 luni!”

Dinamo s-a mișcat excelent de rapid după ce l-a pierdut pe Kopic. În „Groapă” a ajuns Nuno Campos, ultima oară în Ungaria, la Zalaegerszeg. Portughezul a semnat până în 2028 cu locul 4 din ultimul sezon de SuperLiga. În direct la FANATIK SUPERLIGA, conducătorul „câinilor”, Andrei Nicolescu, a dezvăluit cum a ajuns, de fapt, Nuno Campos pe banca echipei.

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este și un „rod” al modului în care el și colegii săi au dezvoltat clubul. Mai exact, portughezul nu a fost luat la întâmplare. De 9 luni este în vizorul formației din București. „Era pe lista noastră de vreo 9 luni de zile. Adică apărea acolo în radar ca un antrenor care are capacitatea de a face ceea ce ne dorim noi la Dinamo.

Cred că eu am mai spus acum vreun an jumătate. Noi, împreună cu acționarii, cu directorul sportiv, cu Mister, la un moment dat ne-am asumat o Biblie a lui Dinamo care s-a transpus într-o decizie a Consiliului de Administrație și care înseamnă că ne dorim să implementăm anumite lucruri. De la jucători români, de la jucători tineri, de la relația Dinamo 1 Dinamo 2, de la tranziție de la modul în care se structurează personalitatea și profilul unui jucător profesionist în Dinamo.

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Și noi tot timpul ne-am dori să ne ghidăm după această Biblie în alegerea colaboratorilor pe care îi avem la Dinamo. Departamentul a făcut research și cumva Nuno Campos a fost primul pe listă. Și ne uitam la el, adică se uita departamentul de scouting, că eu am aflat în ultima perioadă. Mă mai uitam din când în când, dar nu mă uitam atent cine sunt cei de pe listă. Și a fost prima opțiune”, explică Nicolescu.

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Cum au decurs negocierile cu Nuno Campos

faptul că ultima săptămână a fost extrem de agitată și de încărcată la Dinamo. A fost plecarea lui Kopic, apoi imediat munca pentru a-i găsi un înlocuitor. Totul a decurs însă cu bine. Motivul: portughezul era pe aceeași lungime de undă cu șefii lui Dinamo. „Din fericire pentru noi, discuția a fost și foarte fluidă în momentul în care am mers, pentru că puteam să dăm de cineva care era primul pe lista noastră, dar poate omul avea alte idei despre viitorul lui, poate se gândea să se dezvolte în altă parte”, punctează Nicolescu.

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Președintele lui Dinamo mai spune, cu această ocazie, faptul că numai el a primit 40 de propuneri pentru postul de antrenor la club. „Vă mărturisesc, eu am primit cred că 40 de propuneri de antrenori, minim. Acționarii de la Dinamo au primit și ei o grămadă de propuneri. Adică zona de emoție creștea foarte tare. Cu cât am fi prelungit prelungit zona asta, cu atât ar fi fost din ce în ce mai emoțional”.